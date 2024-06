Už to zbývá jen oficiálně potvrdit. Priske měl s Feyenoordem podepsat smlouvu až do roku 2027

Už to zkrátka vypadá, že odchod Briana Priskeho do Feyenoordu Rotterdam je nevyhnutelný, jakkoli se to sparťanským fanouškům nemusí líbit. Není divu, vždyť právě Priske vrátil Spartu na výsluní, když s ní po devíti letech došel k ligovému titulu, který se mu navíc další rok podařilo obhájit. Vedle toho ještě letos se Spartou došel k triumfu v českém poháru.

Nakonec se tedy bude muset Feyenoord smířit s tím, že odstupné bude ve výši 42 milionů korun, jelikož původní představa nizozemského klubu byla, že si vystačí s o téměř pět milionů nižší částkou. Na konečném odstupném se měli dohodnout ředitel Feyenoordu Dennis te Kloese a sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Přestože původně chtěl Priske s sebou do Nizozemska vzít svého prvního pobočníka Friise, tak ten podle posledních informací nakonec zůstane na Letné a bude tak on nově trénovat sparťanský A-tým. Kdo by však měl s Priskem odejít, je nakonec jiný asistent, a to Lukas Babalola, jenž před časem nahradil Luboše Loučku. Že je varianta s Friisem definitivně u ledu, tak to má za jasnou informaci dánský deník Bold. Další zákulisní informace hovoří o připravené smlouvě pro Friise ze strany vedení Sparty, a to o smlouvě do roku 2025.

I tak ale měl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický během probíhajících jednání oslovit hned dva trenéry z ciziny, kteří by připadali v úvahu jako hlavní kouč Sparty. Ve hře podle deníku Bold měl být jak dánský kouč Jakob Michelsen z norského HamKam, tak i Ronny Deil, jenž naposledy působil na lavičce belgických Brugg. V minulosti také trénoval třeba norský Stromsgodsetem, se kterým vyhrál hned dva norské tituly.

Dodejme, že Priske se tak má stát ve Feyenoordu, kde se mimo jiné potká s českým reprezentantem Ondřejem Lingrem, nástupcem Arneho Slota, jenž pro změnu zamířil do Liverpoolu. Tam totiž po sezóně skončil Jürgen Klopp.