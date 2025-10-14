Velkou pardubickou rozhodl dramatický finiš. Po letech měli navrch cizinci

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň se zahraničním žokejem v sedle. Nejlepší finiš měl v neděli v cílové rovince osmiletý valach Stumptown, jehož vedl žokej Keith Michael Donoghue. Hnědák tak navázal na úspěchy ve velkých dostizích v Punchestownu a Cheltenhamu.
Stumptown se přitom během dostihu neprojevoval jako favorit, protože skákal na konci pole. Na obávaném Taxisově příkopu skončil závod pro dvojici koní. Během celého nedělního programu každopádně nedošlo k žádnému vážnějšímu zranění koní.
Do cíle letošní Velké pardubické doběhlo 11 koní, přičemž finiš byl velmi dramatický. Na travnatý ovál zavedl koně Sexy Lord, pozici si vylepšoval High In The Sky. V cílové rovince se však kolem nich přehnal irský kůň a zaznamenal tak první triumf zahraniční dvojice po třiceti letech.
"Je to skvělé, jsem nadšený, že jsem vyhrál. Překážky byly těžké a ani nebylo v plánu být tak vzadu, ale Stumptown si s tím poradil. Jsem opravdu nadšený," řekl vítězný žokej Keith Michael Donoghue.
Velká pardubická je nejslavnější český závod svého druhu, koná se pravidelně druhou říjnovou neděli. Dostih na 6900 metrů je vypsán pro šestileté a starší koně.
Loni v listopadu uplynulo 150 let od chvíle, kdy se koně na trať dnes nejstaršího a nejtěžšího dostihu kontinentální Evropy vydali poprvé. Kontinuitu Velké pardubické narušily jen dvě světové války, vstup vojsk varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 a také nepříznivé počasí v roce 1876.
25. července 2025 9:04
