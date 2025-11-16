Z trápících se Košic vyhodili trenéra Františka Straku. Ten neskrývá své rozčarování

David Holub

16. listopadu 2025 21:34

František Straka
František Straka Foto: fkpribram.cz

Přestože další z mnoha angažmá Františka Straky na Slovensku začala pro zachraňující se Košice nadějně, po měsíci od jeho nástupu ale mužstvo upadlo zpátky do marasmu a nejen proto se klub rozhodl spolupráci s bývalým trenérem Sparty, Slavie i české fotbalové reprezentace ukončit. S odstupem času však začaly vyplouvat na povrch další podrobnosti, které ke konci Straky vedly. Podle nich prezidenta klubu Dušana Trnku naštvala ta skutečnost, že kouč chyběl na pondělním tréninku.

Na úvod připomeňme, že Straka se stal novým koučem Košic 8. října, kdy tak nahradil Romana Skuhravého. Když v prvním zápase jeho svěřenci dokázali porazit po otočce favorizované Michalovce 3:2 a poté, co dokázali postoupit do osmifinále slovenského poháru přes Zlaté Moravce-Vráble, vypadalo to, že Košice čekají světlé zítřky.

Opak ale byl nakonec pravdou. Následovaly totiž hned čtyři porážky v řadě a aktuálně se tak Košice nacházejí na posledním místě ligové tabulky s pouhými sedmi body na kontě s tím, že ztrácí pět bodů na Skalicu a Ružomberok. „Důvodem jsou neuspokojivé výkony a výsledky A-mužstva v Niké lize. Proto jsme se rozhodli zakročit,“ řekl k ukončení spolupráce se Strakou Trnka. Ten také prozradil, že změny se dotknou i hráčského kádru.

Straka pak není jediným, s kým byla ukončena spolupráce. V klubu už nebudou pokračovat ani jeho dosavadní asistenti Ľubomír Kordanič a Matej Čobik Ferčik, stejně tak i trenér brankářů Marián Kello a pokračovat nebude ani sportovní ředitel Marek Sapara. Všichni budou nahrazeni dočasně z vlastních zdrojů. „Všem bych rád poděkoval za práci pro náš klub. Ať se jim daří v další kariéře,“ nechal se slyšet Trnka a pokračoval: „Vedením tréninkového procesu A-mužstva jsme pověřili Petra Černáka, který je trenérem kategorie U19. Jeho asistenty budou Peter Šinglár, jenž během podzimu asistoval v B-mužstvu, a Jaroslav Kolbas, který vede družstvo U17. Jde o dočasné řešení, dokud se nedohodneme s novým realizačním týmem. To samé platí pro sportovní úsek, kde Saparu dočasně zastoupí Ján Gajdošík, sportovní ředitel Akademie FC Košice.“

Výsledky nebyly jediným důvodem vyhazovu. Trnkovi vadila Strakova neúčast na tréninku

Dva dny po vyhazovu realizačního týmu v čele s Františkem Strakou už ale přišel samotný Dušan Trnka s dalším odůvodněním svého kroku. „Po nedělním zápase v Trenčíně jsem byl strašně rozzlobený, ale myšlenka či impuls na radikální řez přišel v pondělí, když jsem viděl, v jakém stavu je mužstvo, v jaké intenzitě trénuje a jak to nefunguje,“ prozradil serveru denniksport.sk Trnka.

Toho nepříjemně překvapilo, že na pondělním tréninku Straka společně se sportovním ředitelem Saparou nebyli s týmem. „Jako kdyby si kompetentní lidé, kteří mají na starosti sportovní složku, neuvědomovali, v jakém stavu se nacházíme! Jsme poslední, máme ze čtrnácti zápasů pouze sedm bodů a hrajeme otřesně. Straka byl v Praze, Sapara v Ružomberoku. Trénink vedli asistenti. Když jsem viděl hráče během tréninku… Oni vlastně ani nevěděli, že hrajeme o záchranu. To je pro mě něco neuvěřitelného,“ prohlásil Trnka, jenž nakonec i tak dodal: „Přesto, co se událo, chci poděkovat trenérovi Strakovi, sportovnímu řediteli Saparovi i asistentům za odvedenou práci. Bohužel to nestačilo k tomu, abychom nebyli poslední. Od změn si slibujeme absolutní očistu, nový start. Věříme, že nastanou radikální změny v přístupu hráčů, kteří během zápasu nebudou chodit, ale běhat.“

Straka byl z vyhazovu a jeho způsobu v šoku

Ukončení spolupráce se Strakou po pouhém měsíci byla šokující zprávou nejen při nejmenším pro slovenský fotbal, ale i pro samotného českého stratéga. „Abych pravdu řekl, byl to pro mě šok. Vůbec nic jsem netušil. Říkám narovinu - hlava mi to nebere,“ neskrýval Straka rozčarování.

Vysvětlil, proč nebyl v pondělí na tréninku s mužstvem. Prozradil, že na tom byl předem domluvený se svým realizačním týmem. „Neříkám, že jsem měl cestu do Prahy dohodnutou, ale musel jsem tam dotáhnout nějaké věci. Cestu jsem směřoval právě na reprezentační pauzu, moje nepřítomnost nic nenarušovala. Domluvil jsem se s realizačním týmem, že po dobu, co budu pryč, vedení tréninků přeberou asistenti,“ uvedl Straka.

Ten měl v plánu se svými kolegy během nadcházející zimní pauzy změnit kádr tak, aby v něm vznikla potřebná zdravá konkurence. I proto tak rázný krok ze strany klubového vedení nechápe.  „Podívejte se, nejsem žádný kouzelník, a když po pár zápasech musíte skončit, je něco špatně. Nejsem typ trenéra, který okamžitě rozpozná, kde se skrývají problémy. Mužstvo jsem víceméně poznával. Věděl jsem, že v zimní pauze do něj budu muset sáhnout, aby vznikla větší konkurence a přišla potřebná kvalita. Měli jsme všechno naplánované, ale už je to bezpředmětné,“ zakončil sedmašedesátiletý trenér.

včera

Šlágr české fotbalové ligy plné diváckých nepříčetností. Tvrdík se za škody omluvil

Související

Jaroslav Tvrdí

Šlágr české fotbalové ligy plné diváckých nepříčetností. Tvrdík se za škody omluvil

Posledním zápasem 15. kola fotbalové Chance ligy, kterým se tak uzavřela první polovina základní části tuzemské nejvyšší fotbalové soutěže, jenž byl zároveň tím posledním před listopadovou reprezentační přestávkou, mezi Plzní a Slavií slibovalo mnohé a mnohého se skutečně fotbalovým fanouškům dostalo. Konečný výsledek 5:3 pro hostující Pražany sám o sobě vypovídá o tom, že se fanoušci opravdu nenudili, nicméně jak to někdy v bojích mezi velkými kluby u nás bývá, nebylo zde nouze o emoce. Kvůli slávistickým dýmovnicím byl krátce po zahájení zápasu duel přerušen a hráči museli na deset minut do kabin, na hrací ploše byl pak k vidění nejen tvrdý souboj a nejedna strkanice, v hledišti došlo ke zranění dvou osob a především ve slávistickém sektoru to pak po zápase vypadalo jako po bitvě. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík už se tak nechal slyšet, že veškeré škody klub uhradí.
Fotbal, ilustrační fotografie

Nepříjemnost pro fotbalovou reprezentaci. Proti Gibraltaru nebude moct tým počítat s Provodem

Jakoby toho česká fotbalová reprezentace neměla už tak k řešení málo. Jak známo, k ideálnímu rozpoložení má v současnosti hodně daleko. Před měsícem skončil kouč Ivan Hašek a plnohodnotná náhrada za něj je zatím v nedohlednu, výkonnostně na tom Češi nejsou kdovíjak a ani po jeho odvolání a nástupu dočasného stratéga Jaroslava Köstla se na tom nic nezměnilo, což ukázal čtvrteční přípravný zápas s fotbalovým trpaslíkem ze San Marina. Právě během tohoto utkání se navíc zranil záložník Lukáš Provod a nebude tak proto k dispozici do pondělního kvalifikačního duelu s Gibraltarem.

Více souvisejících

Fotbal František Straka

Aktuálně se děje

před 51 minutami

František Straka

Z trápících se Košic vyhodili trenéra Františka Straku. Ten neskrývá své rozčarování

Přestože další z mnoha angažmá Františka Straky na Slovensku začala pro zachraňující se Košice nadějně, po měsíci od jeho nástupu ale mužstvo upadlo zpátky do marasmu a nejen proto se klub rozhodl spolupráci s bývalým trenérem Sparty, Slavie i české fotbalové reprezentace ukončit. S odstupem času však začaly vyplouvat na povrch další podrobnosti, které ke konci Straky vedly. Podle nich prezidenta klubu Dušana Trnku naštvala ta skutečnost, že kouč chyběl na pondělním tréninku.

před 53 minutami

Metoděj Jílek

Skvělý vstup do nové olympijské sezóny. Rychlobruslař Jílek si v rekordním čase dojel pro druhé místo

Lepší start do nové a zároveň důležité zimní sportovní sezóny 2025/26 si nemohl devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek vysnít. V úvodním závodě úvodní zastávky Světového poháru 2025/26 v americkém Salt Lake City totiž zaujal svým výkonem na pětikilometrové trati. Zaznamenal na ni čas 6:02,78, což ho řadí v historických světových tabulkách na třetí místo a v těch českých dokonce na první. Tento rekordní čas nakonec stačil na druhé místo, neboť závod vyhrál Francouz Timothy Loubineaud v novém světovém rekordu 6:00,23.

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Ukončení využívání uhlí, ropy a plynu je pro zastavení extrémního počasí zásadní. Dokáže COP30 něco změnit?

Ukončení využívání uhlí, ropy a plynu je zásadní pro zvládnutí klimatické krize, avšak i pouhá diskuse o tomto tématu je vysoce kontroverzní. Fosiliií paliva jsou v centru klimatické krize, jelikož jejich spalováním vzniká oxid uhličitý, který ohřívá planetu. Dosud se teplota zvýšila o 1,5 °C nad předindustriální úroveň a v budoucnu by mohla přesáhnout 2,5 °C, což by vedlo k rozsáhlým a nezvratným škodám.

před 1 hodinou

Islámský stát (ISIS)

Překvapivý obrat: Islámský stát žije, Sýrie se chce stát spojencem USA

Syrský obrat k USA a snaha o mír s Izraelem mohou na první pohled působit jako začátek stabilizace po pádu Asadova režimu. Ve skutečnosti ale otevírají nové mocenské vakuum. Írán formálně ustupuje, jeho sítě v Sýrii však zcela nezmizely a mírová jednání probíhají z hluboce nerovné pozice. Do toho přetrvává hrozba Islámského státu, který z chaosu doslova žije. Bez důsledné kontroly táborů, repatriace zahraničních bojovníků a ochrany menšin hrozí, že koalice dosáhne jen dočasných vítězství a ISIS se vrátí silnější a méně předvídatelný.

před 2 hodinami

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš střet zájmů popírá. Vše vysvětlí v den, kdy se stane premiérem, Agrofert ale neprodá, tvrdí Schillerová

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš popírá, že by chtěl řešit střet zájmů změnou zákona. Ve videu na sociálních sítích navíc uvedl, že žádný střet zájmů nemá. Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová ale v neděli uvedla, že Babiš hodlá veřejně vysvětlit, jak hodlá vyřešit svůj potenciální střet zájmů buď v den, kdy bude jmenován předsedou vlády, nebo den předtím, v závislosti na dohodě s prezidentem Petrem Pavlem. Schillerová to uvedla v nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.

před 4 hodinami

Křídové protesty v Bratislavě před oslavami 17. listopadu Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: "Zrádce, Fico do Ruska..." Křídové protesty zaplnily Bratislavu, premiér ruší mimořádný projev

Přestože Slovensko letos nedrží svátek 17. listopadu, probíhají v zemi okolo výročí „sametové revoluce“ intenzivní protesty. Kritici premiéra Roberta Fica vyjadřují svůj nesouhlas netradičním způsobem, křídou píší protivládní hesla na chodníky. Tyto „Křídové protesty“ odstartovaly události z minulého týdne v Popradu, které upozornily na napětí mezi mladou generací a současnou vládou.

před 5 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj oznámil plán na vypořádání se s rozsáhlým korupčním skandálem

Volodymyr Zelenskyj oznámil plán na „očistu“ ukrajinského energetického sektoru. Tento krok přichází poté, co protikorupční vyšetřovatelé odhalili údajný systém úplatků v hodnotě 100 milionů dolarů, což je největší skandál za celou dobu jeho prezidentství. Ukrajinský prezident o víkendu vyhlásil kompletní přehodnocení klíčových státních energetických společností, včetně úplné výměny vedení státního provozovatele jaderných elektráren Energoatom, který je údajně centrem trestné činnosti.

před 6 hodinami

před 8 hodinami

Čínská armáda, ilustrační foto

Napětí v Asii stoupá. Japonsko hrozí vojenskou reakcí, Čína k ostrovům posílá jednotky

Čína vyslala pobřežní stráž k ostrovům Senkaku uprostřed sporu s Japonskem. Aktivita v oblasti ostrovů spravovaných Japonskem, které si nárokuje i Čína, přichází poté, co japonská premiérka Sanae Takaichiová prohlásila, že by Japonsko mohlo vojensky reagovat na invazi na Tchaj-wan. Peking zvyšuje napětí poté, co japonská premiérka pronesla poznámky k Tchaj-wanu, vysláním čínské pobřežní stráže do vod ostrovů Senkaku a vojenských dronů přes vzdálená japonská území.

před 9 hodinami

Alexander Stubb, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Stubb: Příměří na Ukrajině letos nehrozí. Nejdřív na jaře

Prezident Finska Alexander Stubb vyzval evropské spojence, aby navzdory korupčnímu skandálu, který zasáhl Kyjev, udrželi podporu pro Ukrajinu. Agentuře The AP sdělil, že příměří na Ukrajině je nepravděpodobné dříve než na jaře. Podle Stubba bude Evropa potřebovat „sisu“ – finské slovo pro vytrvalost, odolnost a kuráž – aby přečkala zimní měsíce, zatímco Rusko pokračuje v hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Teroristé Hamásu

Válka pro ně neskončila: Hluboko pod troskami Rafáhu číhají desítky bojovníků Hamásu

Hluboko pod troskami Rafáhu v jižní Gaze válka stále neskončila. Desítky bojovníků Hamásu, rozdělených do nezávislých buněk, zůstávají uvězněny v tunelech za izraelskými liniemi. Zprostředkovatelé v tuto chvíli horečně hledají řešení, které by nezpůsobilo kolaps měsíc starého příměří. Otázka, jak naložit se zhruba dvěma sty ozbrojenců Hamásu na Izraelem okupovaném území Gazy, není jen taktickým problémem pro izraelskou armádu. Jedná se o citlivou diplomatickou záležitost, pro kterou neexistuje jasné východisko. 

před 13 hodinami

Prezident Trump

Trump zvažuje rizika a přínosy sesazení Madura

Prezident USA Donald Trump naznačil, že už dospěl k rozhodnutí ohledně dalšího postupu ve Venezuele, a to po sérii brífinků na vysoké úrovni, které se konaly tento týden. Uvedl to v době, kdy Spojené státy nápadně demonstrují svou sílu v regionu.

před 15 hodinami

včera

Německo, ilustrační foto

Německo chystá rázný krok proti Číně: Chce zakázat rizikové technologie

Německá vláda se chystá získat rozšířené pravomoci, které jí umožní zakázat rizikové čínské technologické dodavatele z působení v kritické infrastruktuře země. Poslanci spolkového Bundestagu ve čtvrtek schválili legislativu, jež poskytne Ministerstvu vnitra nové nástroje k zákazu používání komponentů od konkrétních výrobců v kritických sektorech, a to z důvodu kybernetických bezpečnostních rizik.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump couvá. Kvůli rostoucím cenám ruší některá cla

Americký prezident Donald Trump podepsal výkonné nařízení, které osvobozuje řadu potravinářských výrobků, včetně kávy, banánů a hovězího masa, od jeho plošných dovozních cel. K tomuto kroku došlo v době, kdy jeho administrativa čelí stále většímu tlaku kvůli rostoucím cenám. Ačkoli prezident dříve obavy z vysokých životních nákladů zlehčoval, zaměřil se na tuto problematiku po neuspokojivém výsledku Republikánské strany v nedávných volbách.

včera

Saúdská Arábie

170 000 dolarů za minutu. Proč je Saúdská Arábie největší překážkou v řešení klimatické krize?

Saúdská Arábie, pouštní království závislé na ropných příjmech, je dlouhodobě největší překážkou v mezinárodním úsilí o zrychlení klimatické akce. Tento autoritářský stát, jehož ekonomika a vládnoucí rodina závisí na fosilních palivech, vnímá přechod světa na zelenou energii jako existenciální hrozbu. Paradoxně se jeho populace 36 milionů lidí již nyní potýká s podmínkami na „hranici obyvatelnosti“ kvůli zhoršující se klimatické krizi.

včera

Americká armáda, ilustrační fotografie

USA Venezuelu vojensky porazí jednoduše. I tak ale může operace skončit katastrofou jako v Afghánistánu

Spojené státy se podle dostupných informací připravují na vojenskou akci proti Venezuele, stupňují agresivní rétoriku a zdá se, že už není cesty zpět. Venezuelská armáda proti té americké nebude mít žádnou šanci, pořád ale existuje možnost, že v případě vleklejšího konfliktu na Američany čeká scénář guerillového boje, stejně jako v Iráku nebo Afghánistánu. A zde už jsou šance daleko vyrovnanější.

včera

Humanitární pomoc na přechodu Rafáh

UNRWA: Do Gazy může dorazit 6000 humanitárních náklaďáků. Izrael je dovnitř nepustí, příměří navzdory

Izrael i nadále porušuje mezinárodní právo tím, že udržuje přísná omezení na dodávky humanitární pomoci do Gazy, kde populace kriticky postrádá jídlo a životně důležité zboží, a to s blížící se zimou. Uvedla to Natalie Boucly, zástupkyně generálního komisaře Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), během nedávné návštěvy Bruselu. Podle ní je nezbytné, aby celý svět, včetně USA a Evropské unie, zvýšil tlak na izraelskou vládu.

včera

Šlágr české fotbalové ligy plné diváckých nepříčetností. Tvrdík se za škody omluvil

Posledním zápasem 15. kola fotbalové Chance ligy, kterým se tak uzavřela první polovina základní části tuzemské nejvyšší fotbalové soutěže, jenž byl zároveň tím posledním před listopadovou reprezentační přestávkou, mezi Plzní a Slavií slibovalo mnohé a mnohého se skutečně fotbalovým fanouškům dostalo. Konečný výsledek 5:3 pro hostující Pražany sám o sobě vypovídá o tom, že se fanoušci opravdu nenudili, nicméně jak to někdy v bojích mezi velkými kluby u nás bývá, nebylo zde nouze o emoce. Kvůli slávistickým dýmovnicím byl krátce po zahájení zápasu duel přerušen a hráči museli na deset minut do kabin, na hrací ploše byl pak k vidění nejen tvrdý souboj a nejedna strkanice, v hledišti došlo ke zranění dvou osob a především ve slávistickém sektoru to pak po zápase vypadalo jako po bitvě. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík už se tak nechal slyšet, že veškeré škody klub uhradí.

Zdroj: David Holub

Další zprávy