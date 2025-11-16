Z trápících se Košic vyhodili trenéra Františka Straku. Ten neskrývá své rozčarování

Přestože další z mnoha angažmá Františka Straky na Slovensku začala pro zachraňující se Košice nadějně, po měsíci od jeho nástupu ale mužstvo upadlo zpátky do marasmu a nejen proto se klub rozhodl spolupráci s bývalým trenérem Sparty, Slavie i české fotbalové reprezentace ukončit. S odstupem času však začaly vyplouvat na povrch další podrobnosti, které ke konci Straky vedly. Podle nich prezidenta klubu Dušana Trnku naštvala ta skutečnost, že kouč chyběl na pondělním tréninku.
Na úvod připomeňme, že Straka se stal novým koučem Košic 8. října, kdy tak nahradil Romana Skuhravého. Když v prvním zápase jeho svěřenci dokázali porazit po otočce favorizované Michalovce 3:2 a poté, co dokázali postoupit do osmifinále slovenského poháru přes Zlaté Moravce-Vráble, vypadalo to, že Košice čekají světlé zítřky.
Opak ale byl nakonec pravdou. Následovaly totiž hned čtyři porážky v řadě a aktuálně se tak Košice nacházejí na posledním místě ligové tabulky s pouhými sedmi body na kontě s tím, že ztrácí pět bodů na Skalicu a Ružomberok. „Důvodem jsou neuspokojivé výkony a výsledky A-mužstva v Niké lize. Proto jsme se rozhodli zakročit,“ řekl k ukončení spolupráce se Strakou Trnka. Ten také prozradil, že změny se dotknou i hráčského kádru.
Straka pak není jediným, s kým byla ukončena spolupráce. V klubu už nebudou pokračovat ani jeho dosavadní asistenti Ľubomír Kordanič a Matej Čobik Ferčik, stejně tak i trenér brankářů Marián Kello a pokračovat nebude ani sportovní ředitel Marek Sapara. Všichni budou nahrazeni dočasně z vlastních zdrojů. „Všem bych rád poděkoval za práci pro náš klub. Ať se jim daří v další kariéře,“ nechal se slyšet Trnka a pokračoval: „Vedením tréninkového procesu A-mužstva jsme pověřili Petra Černáka, který je trenérem kategorie U19. Jeho asistenty budou Peter Šinglár, jenž během podzimu asistoval v B-mužstvu, a Jaroslav Kolbas, který vede družstvo U17. Jde o dočasné řešení, dokud se nedohodneme s novým realizačním týmem. To samé platí pro sportovní úsek, kde Saparu dočasně zastoupí Ján Gajdošík, sportovní ředitel Akademie FC Košice.“
Výsledky nebyly jediným důvodem vyhazovu. Trnkovi vadila Strakova neúčast na tréninku
Dva dny po vyhazovu realizačního týmu v čele s Františkem Strakou už ale přišel samotný Dušan Trnka s dalším odůvodněním svého kroku. „Po nedělním zápase v Trenčíně jsem byl strašně rozzlobený, ale myšlenka či impuls na radikální řez přišel v pondělí, když jsem viděl, v jakém stavu je mužstvo, v jaké intenzitě trénuje a jak to nefunguje,“ prozradil serveru denniksport.sk Trnka.
Toho nepříjemně překvapilo, že na pondělním tréninku Straka společně se sportovním ředitelem Saparou nebyli s týmem. „Jako kdyby si kompetentní lidé, kteří mají na starosti sportovní složku, neuvědomovali, v jakém stavu se nacházíme! Jsme poslední, máme ze čtrnácti zápasů pouze sedm bodů a hrajeme otřesně. Straka byl v Praze, Sapara v Ružomberoku. Trénink vedli asistenti. Když jsem viděl hráče během tréninku… Oni vlastně ani nevěděli, že hrajeme o záchranu. To je pro mě něco neuvěřitelného,“ prohlásil Trnka, jenž nakonec i tak dodal: „Přesto, co se událo, chci poděkovat trenérovi Strakovi, sportovnímu řediteli Saparovi i asistentům za odvedenou práci. Bohužel to nestačilo k tomu, abychom nebyli poslední. Od změn si slibujeme absolutní očistu, nový start. Věříme, že nastanou radikální změny v přístupu hráčů, kteří během zápasu nebudou chodit, ale běhat.“
Straka byl z vyhazovu a jeho způsobu v šoku
Ukončení spolupráce se Strakou po pouhém měsíci byla šokující zprávou nejen při nejmenším pro slovenský fotbal, ale i pro samotného českého stratéga. „Abych pravdu řekl, byl to pro mě šok. Vůbec nic jsem netušil. Říkám narovinu - hlava mi to nebere,“ neskrýval Straka rozčarování.
Vysvětlil, proč nebyl v pondělí na tréninku s mužstvem. Prozradil, že na tom byl předem domluvený se svým realizačním týmem. „Neříkám, že jsem měl cestu do Prahy dohodnutou, ale musel jsem tam dotáhnout nějaké věci. Cestu jsem směřoval právě na reprezentační pauzu, moje nepřítomnost nic nenarušovala. Domluvil jsem se s realizačním týmem, že po dobu, co budu pryč, vedení tréninků přeberou asistenti,“ uvedl Straka.
Ten měl v plánu se svými kolegy během nadcházející zimní pauzy změnit kádr tak, aby v něm vznikla potřebná zdravá konkurence. I proto tak rázný krok ze strany klubového vedení nechápe. „Podívejte se, nejsem žádný kouzelník, a když po pár zápasech musíte skončit, je něco špatně. Nejsem typ trenéra, který okamžitě rozpozná, kde se skrývají problémy. Mužstvo jsem víceméně poznával. Věděl jsem, že v zimní pauze do něj budu muset sáhnout, aby vznikla větší konkurence a přišla potřebná kvalita. Měli jsme všechno naplánované, ale už je to bezpředmětné,“ zakončil sedmašedesátiletý trenér.
Související
Šlágr české fotbalové ligy plné diváckých nepříčetností. Tvrdík se za škody omluvil
Nepříjemnost pro fotbalovou reprezentaci. Proti Gibraltaru nebude moct tým počítat s Provodem
Aktuálně se děje
před 51 minutami
Z trápících se Košic vyhodili trenéra Františka Straku. Ten neskrývá své rozčarování
před 53 minutami
Skvělý vstup do nové olympijské sezóny. Rychlobruslař Jílek si v rekordním čase dojel pro druhé místo
před 1 hodinou
Ukončení využívání uhlí, ropy a plynu je pro zastavení extrémního počasí zásadní. Dokáže COP30 něco změnit?
před 1 hodinou
Překvapivý obrat: Islámský stát žije, Sýrie se chce stát spojencem USA
před 2 hodinami
Babiš střet zájmů popírá. Vše vysvětlí v den, kdy se stane premiérem, Agrofert ale neprodá, tvrdí Schillerová
před 4 hodinami
OBRAZEM: "Zrádce, Fico do Ruska..." Křídové protesty zaplnily Bratislavu, premiér ruší mimořádný projev
před 5 hodinami
Zelenskyj oznámil plán na vypořádání se s rozsáhlým korupčním skandálem
před 6 hodinami
Do války na Ukrajině vstupuje nový hráč. Zásadně mění podmínky na bojišti
před 8 hodinami
Napětí v Asii stoupá. Japonsko hrozí vojenskou reakcí, Čína k ostrovům posílá jednotky
před 9 hodinami
Stubb: Příměří na Ukrajině letos nehrozí. Nejdřív na jaře
před 11 hodinami
Podporovala Trumpa, teď od něj čelí výhrůžkám. Napětí mezi členy MAGA v USA narůstá
před 12 hodinami
Válka pro ně neskončila: Hluboko pod troskami Rafáhu číhají desítky bojovníků Hamásu
před 13 hodinami
Trump zvažuje rizika a přínosy sesazení Madura
před 15 hodinami
Počasí: Příští týden do Česka přijde sníh. Objevit se může i v nížinách
včera
Německo chystá rázný krok proti Číně: Chce zakázat rizikové technologie
včera
Trump couvá. Kvůli rostoucím cenám ruší některá cla
včera
170 000 dolarů za minutu. Proč je Saúdská Arábie největší překážkou v řešení klimatické krize?
včera
USA Venezuelu vojensky porazí jednoduše. I tak ale může operace skončit katastrofou jako v Afghánistánu
včera
UNRWA: Do Gazy může dorazit 6000 humanitárních náklaďáků. Izrael je dovnitř nepustí, příměří navzdory
včera
Šlágr české fotbalové ligy plné diváckých nepříčetností. Tvrdík se za škody omluvil
Posledním zápasem 15. kola fotbalové Chance ligy, kterým se tak uzavřela první polovina základní části tuzemské nejvyšší fotbalové soutěže, jenž byl zároveň tím posledním před listopadovou reprezentační přestávkou, mezi Plzní a Slavií slibovalo mnohé a mnohého se skutečně fotbalovým fanouškům dostalo. Konečný výsledek 5:3 pro hostující Pražany sám o sobě vypovídá o tom, že se fanoušci opravdu nenudili, nicméně jak to někdy v bojích mezi velkými kluby u nás bývá, nebylo zde nouze o emoce. Kvůli slávistickým dýmovnicím byl krátce po zahájení zápasu duel přerušen a hráči museli na deset minut do kabin, na hrací ploše byl pak k vidění nejen tvrdý souboj a nejedna strkanice, v hledišti došlo ke zranění dvou osob a především ve slávistickém sektoru to pak po zápase vypadalo jako po bitvě. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík už se tak nechal slyšet, že veškeré škody klub uhradí.
Zdroj: David Holub