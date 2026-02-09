Evropská komise zasáhla proti WhatsAppu. Populární aplikaci zřejmě čeká zásadní změna

Evropská komise zasáhla proti americkému technologickému gigantu Meta kvůli podezření z porušování antimonopolních pravidel v oblasti umělé inteligence. Brusel zaslal společnosti formální soupis námitek, v němž vyjadřuje předběžné obavy, že Meta brání konkurenčním AI chatbotům v přístupu k platformě WhatsApp. Podle komise jde o jednání, které vylučuje asistenty třetích stran z interakce s uživateli, což poškozuje tržní prostředí.
Vyšetřování se zaměřuje na nedávno zavedenou politiku „WhatsApp Business Solution“, která zakazuje poskytovatelům umělé inteligence používat tento nástroj, pokud je AI jejich hlavní nabízenou službou. Evropská exekutiva zvažuje rychlé zavedení předběžných opatření, která by společnost Meta donutila tyto podmínky pozastavit ještě během probíhajícího šetření. Cílem je zabránit nevratnému poškození hospodářské soutěže v Evropě.
Komisařka pro hospodářskou soutěž Teresa Riberová zdůraznila, že rozhodnutí EU není politicky motivované ani namířené specificky proti americkým firmám. V rozhovoru pro Bloomberg TV uvedla, že ochrana spotřebitelů a správné fungování trhu jsou prioritou bez ohledu na geografický původ společností. Podle jejích slov je zneužívání tržní síly špatnou zprávou jak v Evropě, tak ve Spojených státech.
Tento krok přichází v době napjatých obchodních vztahů mezi EU a USA. Administrativa Donalda Trumpa opakovaně kritizuje Brusel za to, že se svými antimonopolními pravidly zaměřuje na digitální platformy z USA, a tlačí na zmírnění tohoto postoje. Komise však trvá na tom, že v rychle se vyvíjejícím prostoru umělé inteligence je nezbytné chránit inovace před dominantními hráči.
Podobné kroky jako Brusel podnikl již v prosinci italský antimonopolní úřad, jehož nařízení však mělo platnost pouze na národním území Itálie. Evropská komise se nyní snaží o plošné řešení v rámci celé sedmadvacítky. Podle prohlášení komise je nutné jednat rychle, aby nová politika Mety nezpůsobila na trhu vážné škody dříve, než bude vyšetřování u konce.
Společnost Meta argumentaci komise odmítla a označila ji za chybnou. Mluvčí firmy uvedl, že neexistuje žádný důvod pro zásah do rozhraní WhatsApp Business API, protože spotřebitelé mají k dispozici celou řadu jiných možností v oblasti umělé inteligence. Meta tvrdí, že komise nesprávně předpokládá, že její platforma je pro distribuci konkurenčních chatbotů klíčovým kanálem.
Zástupci konkurenčních poskytovatelů AI služeb naopak rozhodnutí Bruselu uvítali. Marvin von Hagen, ředitel společnosti Interaction, uvedl, že intervence komise pomůže ochránit firmy, které posouvají hranice technologií. Podle něj by o úspěchu na trhu měly rozhodovat zásluhy a inovace, nikoliv tržní dominance, a spotřebitelé by měli mít možnost skutečné volby.
Právní bitva o přístup k miliardám uživatelů WhatsAppu je vnímána jako precedens pro budoucí regulaci umělé inteligence v Evropě. Pokud komise svá předběžná opatření skutečně prosadí, bude to znamenat významné omezení v tom, jak může Meta uzavírat svůj ekosystém před konkurencí. Celý případ je sledován jako zásadní střet mezi evropskou regulací a americkým technologickým sektorem.
Dnešní krok komise je součástí širší snahy o dohled nad digitálními trhy, kde dominance jedné platformy může udusit rodící se konkurenci v nových odvětvích. Výsledek vyšetřování určí, nakolik budou muset velcí technologičtí hráči otevírat své nejpopulárnější služby jiným inovátorům. Meta má nyní právo na obhajobu a vyjádření k zaslanému soupisu námitek.
