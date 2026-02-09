Evropská komise zasáhla proti WhatsAppu. Populární aplikaci zřejmě čeká zásadní změna

Libor Novák

9. února 2026 15:24

WhatsApp
WhatsApp Foto: Pixabay

Evropská komise zasáhla proti americkému technologickému gigantu Meta kvůli podezření z porušování antimonopolních pravidel v oblasti umělé inteligence. Brusel zaslal společnosti formální soupis námitek, v němž vyjadřuje předběžné obavy, že Meta brání konkurenčním AI chatbotům v přístupu k platformě WhatsApp. Podle komise jde o jednání, které vylučuje asistenty třetích stran z interakce s uživateli, což poškozuje tržní prostředí.

Vyšetřování se zaměřuje na nedávno zavedenou politiku „WhatsApp Business Solution“, která zakazuje poskytovatelům umělé inteligence používat tento nástroj, pokud je AI jejich hlavní nabízenou službou. Evropská exekutiva zvažuje rychlé zavedení předběžných opatření, která by společnost Meta donutila tyto podmínky pozastavit ještě během probíhajícího šetření. Cílem je zabránit nevratnému poškození hospodářské soutěže v Evropě.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Teresa Riberová zdůraznila, že rozhodnutí EU není politicky motivované ani namířené specificky proti americkým firmám. V rozhovoru pro Bloomberg TV uvedla, že ochrana spotřebitelů a správné fungování trhu jsou prioritou bez ohledu na geografický původ společností. Podle jejích slov je zneužívání tržní síly špatnou zprávou jak v Evropě, tak ve Spojených státech.

Tento krok přichází v době napjatých obchodních vztahů mezi EU a USA. Administrativa Donalda Trumpa opakovaně kritizuje Brusel za to, že se svými antimonopolními pravidly zaměřuje na digitální platformy z USA, a tlačí na zmírnění tohoto postoje. Komise však trvá na tom, že v rychle se vyvíjejícím prostoru umělé inteligence je nezbytné chránit inovace před dominantními hráči.

Podobné kroky jako Brusel podnikl již v prosinci italský antimonopolní úřad, jehož nařízení však mělo platnost pouze na národním území Itálie. Evropská komise se nyní snaží o plošné řešení v rámci celé sedmadvacítky. Podle prohlášení komise je nutné jednat rychle, aby nová politika Mety nezpůsobila na trhu vážné škody dříve, než bude vyšetřování u konce.

Společnost Meta argumentaci komise odmítla a označila ji za chybnou. Mluvčí firmy uvedl, že neexistuje žádný důvod pro zásah do rozhraní WhatsApp Business API, protože spotřebitelé mají k dispozici celou řadu jiných možností v oblasti umělé inteligence. Meta tvrdí, že komise nesprávně předpokládá, že její platforma je pro distribuci konkurenčních chatbotů klíčovým kanálem.

Zástupci konkurenčních poskytovatelů AI služeb naopak rozhodnutí Bruselu uvítali. Marvin von Hagen, ředitel společnosti Interaction, uvedl, že intervence komise pomůže ochránit firmy, které posouvají hranice technologií. Podle něj by o úspěchu na trhu měly rozhodovat zásluhy a inovace, nikoliv tržní dominance, a spotřebitelé by měli mít možnost skutečné volby.

Právní bitva o přístup k miliardám uživatelů WhatsAppu je vnímána jako precedens pro budoucí regulaci umělé inteligence v Evropě. Pokud komise svá předběžná opatření skutečně prosadí, bude to znamenat významné omezení v tom, jak může Meta uzavírat svůj ekosystém před konkurencí. Celý případ je sledován jako zásadní střet mezi evropskou regulací a americkým technologickým sektorem.

Dnešní krok komise je součástí širší snahy o dohled nad digitálními trhy, kde dominance jedné platformy může udusit rodící se konkurenci v nových odvětvích. Výsledek vyšetřování určí, nakolik budou muset velcí technologičtí hráči otevírat své nejpopulárnější služby jiným inovátorům. Meta má nyní právo na obhajobu a vyjádření k zaslanému soupisu námitek.

Související

Mark Rutte na summitu NATO 2025

Opravdu se Evropa bez USA neubrání? Experti zhodnotili Rutteho varování

Generální tajemník NATO Mark Rutte v tomto týdnu adresoval evropským poslancům v Bruselu nebývale upřímné varování. Před výborem pro zahraniční věci prohlásil, že jakékoli úvahy o tom, že by se Evropa dokázala ubránit bez americké podpory, jsou pouhým sněním. Podle Rutteho by jen nahrazení amerického jaderného deštníku vyžadovalo zdvojnásobení stávajících obranných rozpočtů, což doprovodil ironickým přáním hodně štěstí.
Volodymyr Zelenskyj v Praze

Ukrajina bude v roce 2027 připravena na vstup do EU, potvrdil Zelenskyj. Putina pozval do Kyjeva

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj znovu potvrdil své přesvědčení, že Ukrajina bude v roce 2027 „technicky“ připravena na vstup do Evropské unie. Navzdory skepsi některých evropských lídrů, kteří považují rychlé přijetí za nereálné, Zelenskyj trvá na tom, že do konce roku 2026 jeho země splní všechny hlavní kroky nezbytné pro členství. Podle něj je jasný časový harmonogram klíčovou součástí bezpečnostních záruk, které Ukrajina po skončení války potřebuje.

Více souvisejících

před 11 minutami

WhatsApp

Evropská komise zasáhla proti WhatsAppu. Populární aplikaci zřejmě čeká zásadní změna

Evropská komise zasáhla proti americkému technologickému gigantu Meta kvůli podezření z porušování antimonopolních pravidel v oblasti umělé inteligence. Brusel zaslal společnosti formální soupis námitek, v němž vyjadřuje předběžné obavy, že Meta brání konkurenčním AI chatbotům v přístupu k platformě WhatsApp. Podle komise jde o jednání, které vylučuje asistenty třetích stran z interakce s uživateli, což poškozuje tržní prostředí.

před 1 hodinou

Vzdor a diplomacie: Vyhlídky pro budoucnost Ukrajiny - MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

USA se bouří proti závěrům MSC: Nechceme rozbít NATO ani podkopat světové uspořádání. Pak zaútočily na EU

Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker se ostře ohradil proti závěrům zprávy Mnichovské bezpečnostní konference (MSC), která varovala před zásadním posunem v uvažování americké administrativy. Editoři zprávy uvedli, že největší výzva pro liberální mezinárodní řád nyní přichází „zevnitř“, a to kvůli změně postupu USA vůči svým spojencům. Whitaker tato tvrzení rezolutně odmítl a prohlásil, že Spojené státy se nepokoušejí rozložit NATO ani podkopat současné světové uspořádání.

před 2 hodinami

Ilustrační foto

Olympiáda bez umělého sněhu? Kvůli globálnímu oteplování prakticky nemožné

Oteplující se klima a masivní využívání umělého sněhu mění podobu zimních olympijských her. V italských Dolomitech se v těchto dnech připravují sněžná děla, která mají vyprodukovat 50 000 metrů krychlových technického sněhu. Cílem je zajistit perfektní podmínky pro lyžařské a snowboardové disciplíny nadcházejících her v roce 2026. Přestože Cortina d'Ampezzo leží ve výšce 1 816 metrů a má přirozených srážek dostatek, organizátoři potvrzují, že umělý sníh bude tvořit 85 % povrchu tratí.

před 2 hodinami

Adam Vojtěch přichází na zasedání nové vlády

Vláda ruší NERV. Pavla pustí do Mnichova, Macinka pojede samostatně

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV), která v uplynulém období poskytovala odborná doporučení například v oblasti důchodové reformy nebo úpravy veřejných financí. Ministryně financí Alena Schillerová tento krok odůvodnila tím, že rada byla zřízena pro potřeby předchozího kabinetu a současná vláda již využívá široké spektrum vlastních expertů na úrovni poradců premiéra i jednotlivých ministerstev.  

před 3 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Epstein pronikal i do nejvyšších pater ruské politiky. Pokusil se dostat až k Putinovi

Nové dokumenty zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti odhalují dosud neznámé podrobnosti o snahách finančníka Jeffreyho Epsteina proniknout do nejvyšších pater ruské politiky. Epstein se pokoušel navázat kontakt přímo s prezidentem Vladimirem Putinem a pravidelně se setkával s významnými ruskými diplomaty. Tyto materiály vyvolávají vlnu spekulací o tom, zda aktivity tohoto odsouzeného pedofila nebyly koordinovány ruskými zpravodajskými službami.

před 4 hodinami

Očkování, ilustrační foto

„Vezměte si prosím vakcínu.“ USA čelí rozsáhlé epidemii spalniček, lékaři kvůli očkování apelují na občany

Vysoký představitel amerického veřejného zdravotnictví vyzval Američany k očkování proti spalničkám v době, kdy se nákaza šíří v několika státech. Existují vážné obavy, že by Spojené státy mohly přijít o svůj status země, kde byly spalničky oficiálně eliminovány. Doktor Mehmet Oz, kardiochirurg a současný administrátor Center pro zdravotní služby, v neděli veřejně podpořil očkování jako řešení současné krize.

před 5 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Američtí sportovci na olympiádě kritizují dění v USA. Z Bílého domu přišla ostrá reakce

Americký prezident Donald Trump podrobil ostré kritice olympionika Huntera Hesse poté, co se tento akrobatický lyžař negativně vyjádřil k současné politické situaci ve Spojených státech. Hess na tiskové konferenci před zahájením her v Itálii prohlásil, že nošení národní vlajky neznamená automatický souhlas se vším, co se v jeho vlasti děje. Zdůraznil, že reprezentuje ty aspekty USA, které jsou v souladu s jeho morálními hodnotami.

před 6 hodinami

Donald Trump

Přežije Země Trumpa? Bílý dům se zmítá v chaosu jeho nálad, věří mu už jen třetina lidí

Současný americký prezident Donald Trump vykazuje stále větší míru nevyzpytatelnosti, čímž uvádí do napětí nejen domácí scénu, ale i celý svět. Zatímco úvodní měsíce jeho druhého funkčního období se nesly v duchu disciplinovaného plnění připravených plánů a exekutivních příkazů, nyní se zdá, že se prezident nechává ovládat svými osobními rozmary. Tato proměna z racionálního, byť kontroverzního lídra v politika, který jedná impulzivně a pod vlivem okamžitých nálad, vyvolává značné obavy.

před 7 hodinami

Jimmy Lai

Zemře za mřížemi? Jimmy Lai dostal 20 let vězení, svět vyzývá k jeho propuštění

Známý mediální magnát a zastánce demokracie v Hongkongu Jimmy Lai byl odsouzen k dvaceti letům vězení za trestné činy proti národní bezpečnosti. Jeho dcera Claire Lai označila tento verdikt za srdceryvně krutý, zejména s ohledem na zhoršující se zdravotní stav jejího osmasedmdesátiletého otce. Podle jejích slov hrozí, že pokud bude trest vykonán, její otec zemře za mřížemi jako mučedník. Syn Sebastien Lai doplnil, že se jedná o drakonické a zničující rozhodnutí.

před 8 hodinami

Zimní počasí, ilustrační fotografie.

Předpověď počasí na týden. Po oteplování přijde zvrat

V Česku se bude během probíhajícího únorového týdne oteplovat. Teploty mohou vyšplhat až na 11 stupňů nad nulou, než o nadcházejícím víkendu dojde k ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Soudy, ilustrační fotografie.

Norskem hýbe soud se synem princezny. Zpovídá se i ze znásilnění

V Norsku začal ostře sledovaný soudní proces se synem korunní princezny Mariusem Borgem Høibym, který je obviněn z více než tří desítek trestných činů. Čtyři ženy měl podle obžaloby znásilnit. Kauza se k soudu dostává jen krátce poté, co se jméno jeho matky Mette-Marit objevilo v tzv. Epstein Files. 

včera

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Žena v Praze překvapila policisty. Přinesla protitankovou střelu

V Česku se od začátku roku koná tzv. zbraňová amnestie, která přináší i kuriózní momenty. Jeden takový se stal v Praze, kde žena přinesla na policejní služebnu protitankovou střelu. Policie toho využila, aby upozornila občany, jak se má s takovým arzenálem manipulovat. 

včera

Metoděj Jílek

Rychlobruslař Jílek při debutu na olympiádě dojel na pěti kilometrech pro stříbro

Premiéra jako hrom. Devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek se poprvé představil v olympijském závodě, konkrétně v závodě na 5000 metrů, a ihned se mu podařilo získat pro Českou republiku olympijskou medaili. V Miláně si dojel pro stříbro poté, co v předposlední rozjížďce z celkových deseti zajel čas 6:06,48, který mu nakonec stačil na druhé místo.

včera

včera

Markéta Davidová

Sázka na Davidovou nevyšla. Biatlonová smíšená štafeta skončila až jedenáctá, slaví Francie

Byl to jeden z největších otazníků v české olympijské výpravě. Zda se olympiády zúčastní dlouhodobě zdravotně se trápící biatlonová jednička mezi ženami Markéta Davidová, nebo nikoli, a popřípadě, pokud ano, jak na tom fyzicky bude. Nakonec se Davidová zúčastnila hned prvního biatlonového závodu v Anterselvě pod pěti olympijskými kruhy, kterým byla smíšená štafeta, přičemž český trenérský štáb se ji rozhodl nasadit jako finišmanku štafety. Ta tak jela ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Přestože to před poslední předávkou vypadalo nadějně z českého pohledu, jelikož české kvarteto figurovalo na páté pozici, Davidové se finiš vůbec nevydařil. Češi tak propadli až na 11. místo. Závod ovládli Francouzi.

včera

včera

včera

Zuzana Maděrová

Senzační zlato. Maděrová zastoupila zklamanou Ledeckou v paralelním obřím slalomu

Z Milána a Cortiny d'Ampezzo přišla v neděli první skvělá zpráva. Česká olympijská výprava získala první cenný kov na právě probíhajících zimních olympijských hrách v paralelním obřím slalomu na snowboardu. To se ostatně očekávalo před olympiádou, jenže od tradiční královny tohoto sportu Ester Ledecké, která však neprošla překvapivě přes čtvrtfinále. Češi v hledišti včetně prezidentského páru v tu chvíli rozhodně nemuseli smutnit. Ve hře zůstala druhá česká reprezentantka Zuzana Maděrová, která potvrdila dokonale svoji vzestupnou formu z této sezóny a korunovala ji ziskem zlaté olympijské medaile.

včera

ANO si udržuje stabilní podporu i po volbách, ukazuje nový průzkum

Šest uskupení by se momentálně dostalo do Poslanecké sněmovny, jasným vítězem by bylo vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Samostatně by neuspěly opoziční strany KDU-ČSL a TOP 09. 

