Používejte místo paracetamolu leukovorin, doporučil Trump. Co je to za lék a proč byste jej neměli shánět?

Americká vláda vydala kontroverzní doporučení týkající se prevence a léčby autismu u dětí. Nové pokyny by měly odradit těhotné ženy od užívání paracetamolu, který je považován za jeden z možných spouštěčů autismu. Prezident Donald Trump navíc navrhl, že by se na léčbu poruch řeči, se kterými se autistické děti potýkají, měl použít lék leukovorin.
Leukovorin je forma kyseliny listové, což je vitamín skupiny B, který lidské tělo získává z potravin, jako jsou luštěniny, citrusové plody nebo obohacené obiloviny. Leukovorin se nejčastěji používá při léčbě rakoviny. Aplikuje se spolu s chemoterapeutickým lékem fluorouracil a zvyšuje tak jeho účinek. Dalším lékem, u kterého se leucovorin používá, je metotrexát, který blokuje využití folátu v těle. Leukovorin tak poskytuje zdravým buňkám aktivní formu folátu, kterou mohou použít pro tvorbu DNA.
Folát je důležitý pro tvorbu DNA a genetického materiálu, které jsou nezbytné pro růst a správnou regeneraci buněk. Proto je obzvláště důležitý v těhotenství, kdy jeho nedostatek může vést k rozštěpu páteře plodu. Folát je nezbytný i pro tvorbu červených krvinek a celkové fungování mozku.
Doporučení používat leukovorin při léčbě autismu vychází z teorie, že nízká hladina folátu v mozku může vést k onemocnění zvanému cerebrální nedostatek folátu. Symptomy tohoto onemocnění, jako jsou poruchy řeči, záchvaty a mentální postižení, se objevují zhruba ve stejném věku jako autismus. Proto někteří lidé tvrdí, že tyto dva stavy spolu souvisí.
Podle studií může podávání folátu, ve formě leukovorinu, pomoci zmírnit příznaky autismu. Přehled 21 studií z roku 2021 ukázal, že u dětí, kterým byl lék podáván, se celkově zlepšily příznaky autismu. Autoři však dodali, že je zapotřebí dalších studií, které by tato zjištění potvrdily. Menší studie z roku 2024, do které se zapojilo 80 dětí s autismem ve věku od dvou do deseti let, ukázala, že u dětí, kterým byl podáván folinát, což je podobný lék jako leucovorin, došlo k výraznějšímu zlepšení stavu ve srovnání s dětmi, které dostávaly placebo.
Podobná studie z roku 2025 se zaměřila na čínské děti s autismem, kterým byla podávána stejná dávka folinátu. U těchto dětí se projevilo větší zlepšení sociálních dovedností. Ačkoli jsou výsledky slibné, nejsou dostatečné pro to, aby se změnila lékařská praxe. Je potřeba provést další a větší studie. Je nutné poznamenat, že leukovorin, stejně jako všechny léky, má vedlejší účinky. Mezi nejzávažnější patří závažné alergické reakce a záchvaty.
Nová doporučení nejsou podložena dostatečnými důkazy. Ačkoli Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA nyní lékařům umožňuje předepisovat leukovorin na léčbu autismu, v jiných zemích by se pravidla pro předepisování léků neměla měnit. Podpora lidí s autismem by měla nadále vycházet z osvědčených postupů, dokud nebudou k dispozici robustnější data z klinických studií.
