Start mise Artemis II se blíží. Svět za pár dní zažije milník v novodobém dobývání vesmíru

Libor Novák

30. března 2026 13:57

Vypuštění mise Artemis II, která v nejbližších dnech vyšle čtyři astronauty na oblet Měsíce, představuje zásadní milník v novodobém dobývání vesmíru. Ačkoliv se od posledního přistání člověka na lunárním povrchu v rámci programu Apollo uplynulo více než 50 let, Spojené státy investovaly do programu Artemis již přibližně 93 miliard dolarů. Důvodem pro tento nákladný návrat není jen nostalgie, ale především strategické suroviny, technologická příprava na Mars a nová vlna vesmírného soupeření.

Měsíc, který se na první pohled zdá být jen pustou prachovou koulí, je ve skutečnosti bohatým nalezištěm prvků. Podle planetární vědkyně Sary Russell obsahuje stejné elementy jako Země, včetně kovů jako železo a titan. Klíčové jsou však vzácné zeminy, které jsou na naší planetě nedostatkové, a také helium, nezbytné pro supravodiče či lékařské přístroje. Nejcennější komoditou je však voda. Ta se nachází v trvale zastíněných kráterech na pólech a je kritická pro přežití – slouží k pití, výrobě kyslíku pro dýchání i jako surovina pro raketové palivo.

Současné snažení NASA je také poháněno snahou o udržení vesmírné dominance, kde se hlavním rivalem stal Peking. Čína dělá v kosmu rychlé pokroky a plánuje vyslat své astronauty na Měsíc do roku 2030. Podle mezinárodní smlouvy z roku 1967 sice žádný stát nemůže Měsíc vlastnit, ale jak upozorňuje první britská astronautka Helen Sharman, země mohou na určitém území nerušeně operovat. Souboj o „nejlepší lunární parcely“ s největším množstvím surovin je tedy v plném proudu.

Měsíc navíc slouží jako ideální testovací polygon pro budoucí cestu na Mars, kterou NASA plánuje na 30. léta tohoto století. Vybudování dlouhodobé základny umožní vědcům zdokonalit technologie pro generování energie, stavbu obydlí odolných vůči kosmickému záření a extrémním teplotám. Vyzkoušet tyto systémy poprvé až na Marsu by bylo v případě selhání katastrofální; Měsíc nabízí mnohem bezpečnější a levnější prostředí pro učení se, jak žít na jiné planetě.

Kromě praktického využití slibuje mise i nové vědecké objevy. Měsíční horniny jsou dokonalou časovou kapslí, která uchovává záznamy o 4,5 miliardy let dlouhé historii naší sluneční soustavy a samotné Země. Jelikož na Měsíci nepůsobí desková tektonika ani eroze způsobená větrem či deštěm, představuje fantastický archiv, který čeká na další prozkoumání novými generacemi vědců.

V neposlední řadě má program Artemis inspirovat mladé lidi ke kariéře v technických oborech, podobně jako to udělaly záběry z Apolla v 60. letech. Živé vysílání v rozlišení 4K má za cíl nadchnout budoucí inženýry a matematiky, což v konečném důsledku podpoří ekonomiku a přinese technologické inovace využitelné i na Zemi. Podle Helen Sharman nám návrat na Měsíc také připomene, čeho všeho je lidstvo schopno, když spojí své síly pro vyšší cíl.

