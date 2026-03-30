Start mise Artemis II se blíží. Svět za pár dní zažije milník v novodobém dobývání vesmíru

Vypuštění mise Artemis II, která v nejbližších dnech vyšle čtyři astronauty na oblet Měsíce, představuje zásadní milník v novodobém dobývání vesmíru. Ačkoliv se od posledního přistání člověka na lunárním povrchu v rámci programu Apollo uplynulo více než 50 let, Spojené státy investovaly do programu Artemis již přibližně 93 miliard dolarů. Důvodem pro tento nákladný návrat není jen nostalgie, ale především strategické suroviny, technologická příprava na Mars a nová vlna vesmírného soupeření.
Měsíc, který se na první pohled zdá být jen pustou prachovou koulí, je ve skutečnosti bohatým nalezištěm prvků. Podle planetární vědkyně Sary Russell obsahuje stejné elementy jako Země, včetně kovů jako železo a titan. Klíčové jsou však vzácné zeminy, které jsou na naší planetě nedostatkové, a také helium, nezbytné pro supravodiče či lékařské přístroje. Nejcennější komoditou je však voda. Ta se nachází v trvale zastíněných kráterech na pólech a je kritická pro přežití – slouží k pití, výrobě kyslíku pro dýchání i jako surovina pro raketové palivo.
Současné snažení NASA je také poháněno snahou o udržení vesmírné dominance, kde se hlavním rivalem stal Peking. Čína dělá v kosmu rychlé pokroky a plánuje vyslat své astronauty na Měsíc do roku 2030. Podle mezinárodní smlouvy z roku 1967 sice žádný stát nemůže Měsíc vlastnit, ale jak upozorňuje první britská astronautka Helen Sharman, země mohou na určitém území nerušeně operovat. Souboj o „nejlepší lunární parcely“ s největším množstvím surovin je tedy v plném proudu.
Měsíc navíc slouží jako ideální testovací polygon pro budoucí cestu na Mars, kterou NASA plánuje na 30. léta tohoto století. Vybudování dlouhodobé základny umožní vědcům zdokonalit technologie pro generování energie, stavbu obydlí odolných vůči kosmickému záření a extrémním teplotám. Vyzkoušet tyto systémy poprvé až na Marsu by bylo v případě selhání katastrofální; Měsíc nabízí mnohem bezpečnější a levnější prostředí pro učení se, jak žít na jiné planetě.
Kromě praktického využití slibuje mise i nové vědecké objevy. Měsíční horniny jsou dokonalou časovou kapslí, která uchovává záznamy o 4,5 miliardy let dlouhé historii naší sluneční soustavy a samotné Země. Jelikož na Měsíci nepůsobí desková tektonika ani eroze způsobená větrem či deštěm, představuje fantastický archiv, který čeká na další prozkoumání novými generacemi vědců.
V neposlední řadě má program Artemis inspirovat mladé lidi ke kariéře v technických oborech, podobně jako to udělaly záběry z Apolla v 60. letech. Živé vysílání v rozlišení 4K má za cíl nadchnout budoucí inženýry a matematiky, což v konečném důsledku podpoří ekonomiku a přinese technologické inovace využitelné i na Zemi. Podle Helen Sharman nám návrat na Měsíc také připomene, čeho všeho je lidstvo schopno, když spojí své síly pro vyšší cíl.
Související
Vesmírná stanice u Měsíce spojila svět. Teď dostává program Artemis zásadní trhliny
Návrat na Měsíc se odkládá. NASA po neúspěchu modulu Peregrine oznámila odklad mise Artemis
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Start mise Artemis II se blíží. Svět za pár dní zažije milník v novodobém dobývání vesmíru
před 1 hodinou
Prezident Pavel udělil čtyři milosti
před 1 hodinou
Babiš se kvůli vysokým cenám paliv sešel s pumpaři. Popírají umělé zvyšování cen
před 2 hodinami
Budeš donášet, nebo jdeš sedět. Jak funguje ruská špionáž v Evropě?
před 3 hodinami
Průlom v blokádě: Trump naznačil, že umožní ruskému ropnému tankeru doplout na Kubu
před 4 hodinami
Složitá operace, která Hormuzský průliv nevyřeší. Obsazení ostrova Charg je Trumpův celoživotní sen
před 5 hodinami
Írán převáží uran v kontejnerech z Česka. Trump chce vyslat vojáky, aby jej zabavili
před 6 hodinami
Trump chce převzít kontrolu nad ostrovem Charg
před 7 hodinami
Počasí se o Velikonocích výrazně oteplí. Naměříme až 17 stupňů
včera
Uvolnění obřích zásob ropy nepomohlo. Svět zažil měsíc, jaký moderní historie nepamatuje
včera
Papež Lev se nezvykle ostře opřel do světových lídrů
včera
Nová fronta války s Íránem: Co změní zapojení Jemenu do konfliktu?
včera
Na pozemní invazi čekáme, jsme připraveni rozpoutat zkázu, vzkazuje Írán USA
včera
Kudy unikají citlivé informace z EU? Kremlu donáší německá AfD, obávají se politici
včera
Jurečka v televizi tvrdě kritizoval vládu. Klempíře označil za infantilního a neschopného ministra, který jen točí videa
včera
USA chtěly zabránit Íránu v zisku jaderné zbraně. Udělaly ale pravý opak, shodují se experti
včera
Největší demonstrace v historii USA? Na protestech No Kings vystoupilo proti Trumpovi osm milionů lidí
včera
Pentagon se připravuje na pozemní operaci v Íránu. Mohla by trvat měsíce
včera
Ukrajinská armáda zintenzivnila operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu
včera
Írán nečekal, že dokáže držet globální ekonomiku jako rukojmí. Na svůj mírový seznam přidal další položku
Íránský představitel tento týden představil seznam podmínek pro ukončení války se Spojenými státy a Izraelem. Na tomto seznamu se nově objevila položka, která tam dříve nebyla, a to požadavek na uznání íránské suverenity nad Hormuzským průlivem. Tato úzká vodní cesta je pro globální ekonomiku naprosto klíčová. Obyčejně tudy totiž prochází pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu.
Zdroj: Libor Novák