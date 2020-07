Riziko onemocnění salmonelózou roste. Vědci narazili na nový problém

Výzkum publikovaný ve Frontiers in Microbiology uvádí, že některé kmeny bakterií Salmonella jsou schopné obelstít imunitní systém rostliny a kontaminovat ji. Bakterie se do rostliny dostávají pomocí průduchů, které rostlině především slouží k výměně oxidu uhličitého za kyslík. Když se kmeny bakterií dostanou do rostliny tímto způsobem, ani důkladné omytí nepomůže.

Průduchy jsou „otevřenými dveřmi“ pro patogeny do těla rostlin. Když rostlina detekuje patogenní bakterie, průduchy uzavře. Ale kmeny bakterií Salmonella našly cestu, jak těmito dveřmi projít. „Novinkou je to, že se bakterie vyvíjejí tak, aby obešly imunitní systém rostlin,“ říká autor studie, biolog Harsh Bais.

Podle Science Alert zjištění Baise navazuje na jiný výzkum, který se zabýval průduchy špenátu a salátu vystavené bakteriím Salmonella, Listérie a E. coli. V závěru vědci zjistili, že bakterie mohou infikovat rostlinu bez zjevných stop. „Nyní máme lidský patogen, který se chová jako rostlinný, a to je děsivé,“ poznamenal Bais.

Riziko kontaminace zvyšuje pěstování rostlin příliš blízko hospodářských zvířat, nákaza se může šířit i pomocí zavlažovacích systémů. Svou roli hraje i lidský faktor. Podle vědců nepomůže ani chemické ošetření, natož omytí obyčejnou vodou.

„Potravinářský průmysl neúnavně pracuje na bezpečnosti potravin,“ uvedl mikrobiolog Kali Kniel, který dodává, že největší problém spočívá v tom, že se rostliny pěstují venku. „Jsou přístupné volně žijícím živočichům, větru, prachu a vodě, které mohou přenášet mikroorganismy,“ poznamenal Kniel.