Jdete si pro booster? Třetí dávku vakcíny proti covidu mixujte, radí vědci

Osoby, kterým od kompletního očkování dvěma dávkami uběhlo více než pět měsíců, mají od začátku letošního roku možnost nechat se přeočkovat posilovací dávkou. Ochranný účinek očkování totiž s postupem času klesá, dříve podané vakcíny navíc nemusejí být účinné proti novým mutacím viru. U jednodávkové vakcíny je možné ochranu posílit už po dvou měsících. Volba vakcíny přitom záleží na zájemcích, část odborníků doporučuje očkovací látky při třetí dávce zkombinovat.

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že posilovací dávka by měla výrazně zvýšit ochranu před nákazou a případně i před vážným průběhem nemoci, který způsobuje především varianta omikron. „Posilovací vakcína zvyšuje hladiny protilátek a poskytuje vyšší odpověď imunity, než jaké tělo dosáhlo po prvních dvou dávkách,“ uvedla pro australskou televizi ABC doktorka a výzkumná pracovnice Jennifer Juno z Institutu Petra Dohertyho pro infekci a imunitu.

Podle dat z výzkumu singapurského Ministerstva zdravotnictví očkování posilovací dávkou zaručí o 70 % nižší pravděpodobnost nákazy nemocí covid-19 a o 90 % nižší šanci výskytu příznaků a vážného průběhu infekce. Naproti tomu u očkovaných pouze prvními dvěma dávkami vyvstává riziko nákazy až na 40 % a z 90 % mohou mít závažný průběh nemoci.

Z rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) jsou k posilovací dávce určené pouze vakcíny typu mRNA, a to především pro jejich vysokou účinnost a jednodušší úpravu k případným novým variantám koronaviru.

V Česku se mezi mRNA vakcíny vhodné k přeočkování řadí látka Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech a Spikevax od Moderny. Jednu z nich si mohou zvolit také zájemci dříve očkovaní jinou vakcínou, například AstraZeneca nebo jednodávkovou Janssen. Výběr konkrétní očkovací látky je dostupný v rezervačním systému při registraci k očkování.

Vakcíny mixujte, radí vědci

Data ze zahraničí ukazují, že efektivnější je vakcíny nakombinovat, tedy zvolit jinou vakcínu, než si člověk nechal aplikovat dříve. Americký vědec Rob Swanda uvedl, že v případě, kdy člověk v době prvního kompletního očkování dostal dvě dávky vakcíny Pfizer/BioNTech, jako ochrana před nákazou nejlépe poslouží zvolit při třetí dávce látku od výrobce Moderna. Naopak očkovaní vakcínou od Moderny by si ke třetímu očkování měli zvolit Pfizer/BioNTech.

Singapurští zdravotníci ve své studii o účinnosti kombinace vakcín uvedli, že vůbec nejvíce sníží riziko nákazy posilovací dávka od Moderny, a to o 72 %, jestliže byl člověk předtím naočkován vakcínou společnosti Pfizer. Pokud by si zvolil Pfizer i pro třetí dávku, účinnost by klesla o 10 %. Riziko nákazy by tedy v tomto případě bylo o 62 % nižší.

Účinnost kombinace vakcín platí i v situaci, kdy byla při prvním očkování aplikována jednodávková vakcína Janssen. Při přeočkování by si tedy takový člověk měl vybrat jinou látku, opětovnou aplikací vakcíny Janssen nebude účinnost očkování natolik vysoká.

Podle odborníků z Evropské lékové agentury je tento postup v dnešní době již běžně praktikován ve vybraných evropských zemích a pro svou efektivitu by měl být nadále rozšiřován. V Česku však může být s kombinací vakcín na posilovací dávky problém, a to především kvůli možnému nedostatku látky Moderna, případně kvůli její distribuci pouze do některých očkovacích center.

Posilovací dávka očkování je sice dobrovolná, nicméně se pro některé očkované brzo stane nezbytností. Od 15. února se má totiž dospělým osobám zkracovat délka platnosti kompletního očkování na devět měsíců od začátku platnosti certifikátu, tedy přesně 270 dní, jak uvedlo Ministerstvo zdravotnictví. Týká se to zejména osob kompletně naočkovaných před 7. květnem loňského roku, kterým tak platnost průkazu bezinfekčnosti skončí.

Upozornění o tom, že má člověk na posilovací dávku nárok, tedy že uplynula minimální stanovená doba pěti měsíců od poslední dávky očkování, přijde SMS zprávou či e-mailem. Od té doby se na posilující dávku mohou osoby registrovat přes Centrální rezervační systém Ministerstva zdravotnictví, případně se domluvit se svým praktickým lékařem nebo zavolat na infolinku 1221.

Pro pojištěnce zdravotních pojišťoven je posilovací dávka zdarma. Už více než týden platí možnost přeočkování i pro děti nad 12 let věku. Platnost posilovací dávky očkování zatím nebyla omezena.