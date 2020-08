Vědci odhalili další trik infekčních bakterií, kterým dokážou obelstít imunitní systém

— Autor: Adéla Soukupová / EuroZprávy.cz

Bakteriální infekce je proces, kdy se choroboplodný organismus tedy bakterie dostane do těla člověka a vyvolá imunitní reakci. Bakterie se snaží vyhnout detekci imunitního systému a nová studie představila nejen způsob jakým to dělají, ale zároveň by studie mohla poskytnout nové způsoby léčby bakteriálních infekcí na které už antibiotika nezabírají.