Patří mezi nejsmrtelnější viry vůbec. Jak se hantavirus dokáže šířit mezi lidmi?

Libor Novák

7. května 2026 12:18

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Lékaři a vědci v současnosti upírají veškerou pozornost k výletní lodi MV Hondius, na které se rozšířila nebezpečná nákaza hantavirem. Klíčem k pochopení toho, co se na palubě děje, je studie tragického ohniska v argentinské vesnici Epuyen z roku 2018. Tehdy jediná narozeninová oslava spustila řetězec událostí, který vedl k jedenácti úmrtím a poprvé detailně popsal, jak se specifický kmen viru zvaný Andes dokáže šířit přímo mezi lidmi.

Většina typů hantavirů se na člověka přenese z trusu nebo slin hlodavců a u nakaženého končí jako ve slepé uličce – dál se nešíří. Kmen Andes je však děsivou výjimkou. Podle doktora Gustava Palaciose z Icahn School of Medicine existuje v historii jen kolem 300 zdokumentovaných případů přenosu z člověka na člověka. Výzkum z Epuyen ukázal, že tento virus je vysoce nakažlivý, ale jen ve velmi krátkém časovém okně.

Kritickým dnem pro šíření je okamžik, kdy se u nemocného poprvé objeví horečka. V této fázi se virus může přenést i během nepatrné chvíle. V Argentině se tehdy první pacient nakazil zřejmě u svého domu od rýžových krys a následně na oslavě infikoval pět dalších lidí během pouhých devadesáti minut. Jednoho z nich dokonce nakazil jen tím, že se s ním krátce minul na chodbě cestou na toaletu.

Další komplikací je extrémně dlouhá inkubační doba, která trvá jeden až osm týdnů. To činí trasování kontaktů nesmírně obtížným. V případě lodi MV Hondius to znamená, že cestující, kteří se nyní zdají zdraví, mohou onemocnět až za měsíc. Světová zdravotnická organizace (WHO) proto nařídila sledovat všechny osoby z lodi po dobu minimálně 45 dnů.

Aktuální situace na moři je pro vědce fascinující i děsivá zároveň. Doktorka Lucille Blumbergová, která jako první pojala podezření na hantavirus u pacientů evakuovaných do Jihoafrické republiky, původně zvažovala ptačí chřipku nebo legionellu. Až negativní testy na běžné patogeny ji vedly k pátrání po hantaviru. Genetické sekvenování následně potvrdilo právě obávaný kmen Andes.

Ačkoliv je úmrtnost na toto onemocnění vysoká a dosahuje až 40 %, experti uklidňují veřejnost, že nejde o situaci podobnou pandemii covidu. Virus se nešíří vzduchem tak snadno a k nákaze dochází spíše v uzavřených prostředích při velmi blízkém kontaktu. Problémem lodi MV Hondius je však pohyb cestujících – mnozí z nich loď opustili v různých přístavech a odletěli domů, jako například muž, u něhož se nákaza potvrdila až po návratu do Švýcarska.

Vědci nyní pracují na přečtení celého genomu viru z lodi, aby zjistili, zda nedošlo k novým mutacím, které by usnadňovaly jeho šíření. Zároveň se prověřuje hypotéza, zda nákaza nesouvisí s koníčkem mnoha pasažérů – pozorováním ptáků v odlehlých oblastech Jižní Ameriky, kde mohli přijít do styku s hlodavci. Zatímco loď míří ke Kanárským ostrovům, mezinárodní týmy lékařů závodí s časem, aby podchytily všechny potenciální případy dříve, než se virus projeví u dalších lidí po celém světě.

Vědci řeší novou záhadu. Objevili atmosféru na planetě, kde to teoreticky nemělo být možné

Virus, který zabije až 75 procent nakažených, se opět šíří. Letiště zavádějí opatření z doby pandemie covidu.

Letiště v několika asijských zemích začala znovu zavádět zdravotní kontroly a sledování cestujících, které připomínají opatření z doby pandemie covidu-19. Důvodem je nové ohnisko nákazy virem nipah v indickém státě Západní Bengálsko. Thajsko, Nepál a Tchaj-wan patří mezi první státy, které zpřísnily preventivní opatření u cestujících zasažených regionů, aby zabránily šíření této nebezpečné nemoci. Uvedl to server The Independent.

MV Hondius

MV Hondius míří k Tenerife. Z lodi zmizelo 23 lidí, WHO po nich vyhlásila pátrání

Výletní loď MV Hondius, která se stala dějištěm tragického propuknutí nákazy hantavirem, aktuálně míří k břehům kanárského přístavu Granadilla de Abona na ostrově Tenerife. Na palubě plavidla bylo doposud potvrzeno osm případů nákazy, přičemž tři lidé této nebezpečné nemoci podlehli. Očekává se, že loď dorazí do cíle v neděli ráno, kde na cestující budou čekat přísná bezpečnostní opatření a zdravotnické týmy připravené k okamžité evakuaci.

MV Hondius

Čtou knihy, na palubu chodí po jednom. Jak se žije cestujícím lodi MV Hondius pod hrozbou hantaviru?

Před necelým měsícem vyplouvali s vidinou dobrodružství na cestu k nejvzdálenějším ostrovům světa. Těšili se na pozorování velryb, tučňáků a na úchvatné scenérie ledových plání či zelených kopců. Nyní je však realita pro téměř 150 cestujících na palubě lodi MV Hondius zcela jiná. Místo poznávání přírody tráví dny v izolaci svých kajut na lodi kotvící v Atlantiku a snaží se chránit před nákazou smrtelným virem.

