14letý terorista? V ruských věznicích končí i nezletilí, stačí aby kritizovali Putina

Arsenij Turbin je podle několika organizací na ochranu lidských práv jedním z nejmladších politických vězňů v Rusku. Byl odsouzen letos v červnu za terorismus, protože údajně vstoupil do Legie svobody Ruska, paramilitární jednotky ruských dobrovolníků bojujících za Ukrajinu.

Arsenij podle CNN připouští, že s touto skupinou navázal kontakt, ale odmítá, že by se k ní připojil. Jeho matka trvá na tom, že je nevinný.

Arsenij je jedním z nejméně 35 nezletilých, kteří čelili politicky motivovaným trestním obviněním v Rusku od roku 2009, jak uvádí nezávislá monitorovací organizace OVD-Info. Z těchto případů bylo 23 zahájeno od zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.

Irina žije ve městě Livny v Orlovské oblasti, asi 500 kilometrů jižně od Moskvy. Každé dva týdny podniká dlouhou cestu do vyšetřovací vazební věznice na okraji hlavního města, protože návštěvy jsou omezeny právě na dvě měsíčně. Po hodinách čekání vidí svého syna skrze mřížované sklo a mohou spolu mluvit pouze prostřednictvím telefonu. Držet se za ruce nebo se dotýkat je přísně zakázáno.

„Naposledy jsem ho objala 20. června, v den, kdy byl vynesen rozsudek,“ vzpomíná Irina v telefonickém rozhovoru. „Objal mě, plakal, a pak k nám okamžitě přistoupili strážní a odvedli ho.“ V srpnu, rok po prvním výslechu, oslavil Arsenij své šestnácté narozeniny za mřížemi.

Arsenij ve svém dopise matce, napsaném před odvolacím soudem minulý měsíc, napsal: „Prosím, udělej všechno, co můžeš, abys zajistila mé propuštění.“ Popsal své strádání – zhubl 15 kilogramů kvůli stresu a byl přeložen do jiné cely po epizodách násilí od spoluvězňů. Irina si při čtení dopisu nemohla pomoci a rozplakala se. „Plakala jsem, protože chápu, že dělám vše, co můžu,“ říká. „Ale vím, že to nestačí, a že systém nezměním.“

Arsenijovo odvolání bylo zamítnuto. Irina ho následující den navštívila, odhodlaná ukázat sílu a povzbudit svého syna navzdory devastujícímu rozhodnutí. „Řekla jsem mu: ‚Arseniji, jsem na tebe tak hrdá. Jsi silnější než lidé, kteří tě odsoudili, protože máš právo vyjádřit svůj názor, zatímco oni dělají jen to, co musí.‘“

Irina stále nemůže pochopit, jak se to stalo. Popisuje svého syna jako vášnivého čtenáře a studenta, který se už ve 14 letech zajímal o politiku a nebál se otevřeně hovořit o nespravedlnostech, ať už ve škole, nebo online. V dubnu 2023 Arsenij zavolal do živého vysílání na nezávislém televizním kanálu TV Rain a kritizoval Vladimira Putina a školní propagandu.

V červnu stejného roku uspořádal v jejich rodném městě sólový protest a rozdal letáky s nápisy jako „Jsem proti Putinovi“ a „Svobodu politickým vězňům“. Jeho matka ho od tohoto kroku odrazovala, ale Arsenij se obával, že by porušil zákon, a věřil, že nic nelegálního nedělá.

Koncem srpna 2023 u nich doma zasahovala Federální bezpečnostní služba (FSB), která provedla domovní prohlídku a zabavila osobní věci včetně tabletu, notebooku a mobilních telefonů. V září byl Arsenij umístěn do domácího vězení s povolením docházet do školy. O rok později byl zařazen na oficiální seznam „teroristů a extremistů“ a nakonec odsouzen k pěti letům vězení.

Irina se bojí, jaký dopad bude mít vězeňský systém na jejího syna. „Bojím se, jak ty roky přežije a jestli ho to nezlomí. Chci věřit, že zůstane silný až do konce,“ říká se slzami v očích.

Případ Arsenije však není ojedinělý. Podle ruských zákonů mohou být děti starší 14 let trestně stíhány za závažné zločiny, jako je terorismus či vlastizrada. Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu bylo zaznamenáno více než 9 000 případů „diskreditace armády“, což zahrnuje i příspěvky na sociálních sítích nebo nošení oblečení s ukrajinskými symboly.

Irina doufá, že její syn jako nezletilý získá alespoň nějakou ochranu. Přes všechno utrpení mu vzkazuje: „Musíme přijmout, co se děje, neztrácet naději a pokračovat v boji.“