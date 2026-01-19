15 let po Fukušimě se Japonsko připravuje na restart největší jaderné elektrárny na světě

Patnáct let po tragédii ve Fukušimě se Japonsko vrací k jádru, a to ve velkém stylu. V prefektuře Niigata vrcholí přípravy na opětovné spuštění elektrárny Kašiwazaki-Kariwa, která je se svými sedmi reaktory největším zařízením svého druhu na světě. Okolí elektrárny nyní připomíná mraveniště; dělníci rozšiřují příjezdové cesty a kamiony projíždějí skrze přísně střežené brány obehnané ostnatým drátem.
Obří komplex s výkonem 8,2 gigawattu, což stačí pro miliony domácností, byl odstaven krátce po roce 2011. Tehdy Japonsko v reakci na fukušimskou havárii preventivně zastavilo provoz všech svých reaktorů. Ironií osudu je, že provozovatelem této rekordní elektrárny je společnost Tepco – stejná firma, která nesla odpovědnost za nezvládnutou katastrofu ve Fukušimě.
Původně měl být první reaktor spuštěn již toto úterý, ale technická závada na alarmu během víkendových testů start o několik dní odsunula. Pro japonskou vládu je tento krok klíčový. Návrat k jádru považuje za jedinou cestu, jak zajistit energetickou bezpečnost země a zároveň splnit ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí. Spuštění jediného reaktoru by mělo zvýšit dodávky elektřiny pro oblast Tokia o dvě procenta.
Místní obyvatelé jsou však plní obav. V okruhu třiceti kilometrů od elektrárny žije přes 400 tisíc lidí, kteří by v případě nehody museli opustit své domovy. Kritici, mezi nimiž je i šestasedmdesátiletý keramik Rjusuke Jošida, upozorňují na nefunkčnost evakuačních plánů. V zimě jsou cesty v této zasněžené oblasti často neprůjezdné, což představuje obrovské riziko zejména pro starší občany, kteří se nemohou pohybovat bez pomoci.
Společnost Tepco se snaží důvěru veřejnosti získat investicemi i novými bezpečnostními prvky. V areálu vyrostly mohutné proticunami stěny, vodotěsné dveře a moderní filtrační systémy. Připravena je také flotila hasičských vozů a dieselových generátorů pro nouzové chlazení. I přes tato opatření však průzkumy ukazují, že více než 60 % místních obyvatel se spuštěním reaktorů nesouhlasí a nevěří, že je bezpečnost garantována.
Situaci navíc nepomáhá ani fakt, že se oblast nachází v seismicky aktivní zóně, kde v roce 2007 silné zemětřesení způsobilo v elektrárně požár. Odpůrci jádra tvrdí, že vláda a energetický průmysl ignorují rizika ve prospěch ekonomických zájmů. Podle nich se takzvaná „jaderná vesnice“ – neformální síť politiků a energetiků – vrací ke starým pořádkům, zatímco ochrana životů občanů zůstává na vedlejší koleji.
