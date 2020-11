Konflikt v Etiopii se prohlubuje. Povstalci zaútočili na letiště, Súdán čelí migrační vlně

Při raketovém útoku z pátečního večera bylo poškozeno letiště Gondar, které leží v oblasti Amhara nedaleko hranic s Tigrajem. Podle svědků byl poškozen letištní terminál. Další raketa mířila na amharské letiště Bahir Dar, cíl však minula a dopadla v jeho blízkosti, uvedla vláda v Addis Abebě.

#UPDATE Leaders of Ethiopia's northern Tigray region on Saturday claimed rocket attacks on two airports in a nearby region and threatened to strike neighbouring Eritrea, raising fears that the escalating conflict could spread https://t.co/D0fpSRwx6K

Mezi etiopskou vládou a Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontou (TPLF), která nejsevernější etiopský stát kontroluje, panovalo dlouhodobé napětí, jež přerostlo ve vojenské střety včetně náletů federálních etiopských sil. Ofenziva vládních sil proti místním milicím v Tigraji začala 4. listopadu, kdy premiér Abiy Ahmed obvinil síly TPLF z útoku na vojenskou základnu v Tigraji. Boje si dosud vyžádaly stovky mrtvých a podle nevládních organizací vyústily i v masakry civilního obyvatelstva. OSN hovoří o vlně tisíců uprchlíků do sousedního Súdánu.

Women, men and children continue emerging in the distance from the Hamdayet border crossing point along the Tigray region in #Ethiopia.



As of last night, 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝟭𝟳,𝟬𝟬𝟬 people (plus several unregistered) have fled to Sudan due to ongoing clashes in their home country. pic.twitter.com/9yZHoCB0Ui