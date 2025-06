Ajatolláh Alí Chameneí: Kdo je tajemný vůdce Íránu, který utváří osud Blízkého východu?

Chameneího jméno je v posledních měsících skloňováno stále častěji – a to nejen kvůli íránskému jadernému programu, ale především kvůli rostoucímu napětí s Izraelem a přímým vojenským střetům. Izraelský ministr obrany jej dokonce nedávno označil za „muže, který už nemůže být dále tolerován“, poté co íránské rakety zasáhly izraelskou nemocnici. Kdo ale vlastně je tento muž, který drží v rukou osud Íránu a zčásti i stability celého Blízkého východu?

Alí Chameneí se narodil 17. července 1939 v městě Mašhad, významném poutním místě na severovýchodě Íránu. Pochází z náboženské rodiny a už v mládí se vydal na dráhu duchovního. Vystudoval islámskou teologii a právo ve městech Kom a Nadžaf – významných centrech šíitského vzdělání. Již v 60. letech se přidal k opozici proti západem podporovanému šáhovi Mohammadovi Rezovi Pahlavímu. Byl několikrát vězněn a mučen tajnou policií SAVAK.

Po islámské revoluci v roce 1979, kterou vedl ajatolláh Rúholláh Chomejní, se Chameneí rychle vyšvihl mezi vůdce nového režimu. Byl jmenován prezidentem v letech 1981 až 1989 a po smrti Chomejního se stal jeho nástupcem v nejvyšší funkci – „rahbar“, tedy vůdce islámské republiky.

V pozici nejvyššího duchovního vůdce má Chameneí v Íránu téměř neomezenou moc. Kontroluje ozbrojené síly, zahraniční politiku, jaderný program i justici. Může vetovat rozhodnutí prezidenta, rozpustit parlament nebo jmenovat hlavy soudních orgánů. Klíčové je, že je i vrchním velitelem elitních Revolučních gard (IRGC), které působí nejen doma, ale i v zahraničí.

Přestože formálně stojí v čele islámského státu, Chameneí se obklopuje vojenskými a zpravodajskými kruhy, které tvoří skutečnou mocenskou elitu – tzv. „stínový stát“. Ten operuje skrze tajné služby, propagandu, finanční instituce a sítě milicí napojených na Írán po celém regionu.

Chameneí se dlouhodobě profiluje jako ideolog odporu proti Západu a zejména proti Izraeli a USA. Jeho cílem je vytvořit z Íránu vůdce muslimského světa a ochránce šíitského islámu. Pod jeho vedením Írán vybudoval rozsáhlou síť spojenců – od Hizballáhu v Libanonu přes šíitské milice v Iráku až po Hútie v Jemenu.

Tyto skupiny působí jako prodloužená ruka Teheránu a realizují jeho zájmy v konfliktních oblastech. Chameneí také podporuje palestinský Hamas, přestože jde o sunnitské hnutí – společný nepřítel v podobě Izraele je totiž silně spojuje.

Jedním z nejvíce kontroverzních aspektů vlády Chameneího je jaderný program. Írán opakovaně tvrdí, že jeho jaderné aktivity jsou mírové, ale západní tajné služby a izraelská vláda tvrdí opak – že Írán pod Chameneím usiluje o výrobu jaderné bomby. Tento vývoj by mohl radikálně změnit rovnováhu sil v regionu a ohrozit bezpečnost celého světa.

Chameneí se postavil proti dohodě o omezení jaderného programu z roku 2015, a po odstoupení USA od dohody v roce 2018 se vývoj opět urychlil. V posledních měsících probíhají spekulace, že Írán je na prahu získání dostatečného množství štěpného materiálu pro výrobu jaderné zbraně.

Chameneímu je 85 let a v minulosti se objevily zprávy o jeho zdravotních problémech – včetně rakoviny. Otázka, kdo jej nahradí, je stále otevřená. Neoficiálně se mluví o jeho synovi Mojtabovi, ale část duchovenstva i veřejnosti tento dynastický přístup kritizuje.

Nestabilita okolo jeho možné náhlé smrti by mohla vést k politickému chaosu v zemi i regionu, což si uvědomují i zahraniční aktéři. Chameneí je posledním žijícím mužem, který ještě přímo spolupracoval s Chomejním – jeho odchod bude znamenat zásadní změnu v politickém životě Íránu.

Alí Chameneí zůstává symbolem radikální ideologie, ale zároveň i velmi pragmatickým politikem. Navenek hlásá odpor proti Západu, ale v zákulisí často vyjednává – například o výměně vězňů či uvolnění sankcí. Jeho vláda je plná rozporů: podněcuje násilí, ale zároveň vyvažuje mocenské poměry tak, aby si udržel postavení.

V očích svých příznivců je vůdcem revoluce a ochráncem islámských hodnot. V očích Západu – a zejména Izraele – však zosobňuje hrozbu teroru, války a nukleárního nebezpečí. Izraelský prezident ho nedávno označil za „hlavu hada“ a v očích mnoha představitelů mezinárodního společenství se stává symbolem temné, autoritářské éry, která drží region v napětí.

Ajatolláh Chameneí je bezpochyby jedním z nejdůležitějších hráčů na geopolitické šachovnici Blízkého východu. Ačkoliv se málokdy objevuje na veřejnosti a jeho proslovy často působí archaicky, jeho rozhodnutí ovlivňují miliony lidí. A právě nyní, v době rostoucí konfrontace s Izraelem, se svět znovu dívá do Teheránu a pokládá si otázku: co udělá Chameneí příště – a co jsme ochotni mu ještě dovolit?