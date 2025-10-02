Amerika v krizi: Kdy shutdown skončí nikdo neví, hrozí hromadné propouštění

Libor Novák

2. října 2025 9:06

Kongres USA
Kongres USA Foto: Pixabay

Aktuální uzavření vlády USA, takzvaný "shutdown", se zatím odehrává v pomalém politickém tempu. Politický tlak sice postupně sílí, ale drama je teprve v úvodní fázi. Demokraté i Republikáni se navzájem obviňují, ale základní rovnice, která vedla ke krizi, zůstává neměnná: obě strany vnímaly větší politickou výhodu v tom, že vládu nechají uzavřít, než v tom, že ji udrží v provozu.

Nicméně, již během prvního dne byly patrné první známky politického napětí, které nakonec povede k prolomení jednoty jedné či obou stran a ukončí patovou situaci. Obě strany nasadily své počáteční bojové strategie. Bílý dům zvolil bezohledný přístup, kdy hrozí masovým propouštěním federálních zaměstnanců a zastavením miliard dolarů ve veřejných fondech, s cílem ponížit vedení Demokratů.

Demokraté naopak kladou důraz na své klíčové tvrzení, že prezident Trump způsobí, že zdravotní péče se pro miliony Američanů stane dražší. Objevily se také zprávy o zákulisních jednáních v Senátu, vedených klíčovými hráči ze stále se zmenšujícího politického středu. Dokonce i někteří významní Republikáni začali vyjadřovat znepokojení nad Trumpovou tvrdou taktikou.

Situace je podle CNN těžko předvídatelná, zčásti kvůli prezidentovi, který má historii v tom, že v jednu chvíli symbolicky všechno "vyhodí do povětří" a hned na to náhle usiluje o dohodu, která by mohla podkopat pečlivě připravené plány jeho vlastního tábora. Politické kalkulace jsou navíc s Trumpem vždy rozmazané. Například Demokraté, kteří obhajují využívání vlády k dosažení obecného blaha, fakticky hlasovali pro její uzavření pomocí senátního filibusteru a přitom strávili osm měsíců obviňováním Trumpa z ničení federálního aparátu.

Naopak Republikáni, kteří se zasazují o menší vládní aparát, hlasovali pro udržení federálních operací v chodu. Bílý dům prostřednictvím tiskové tajemnice Karoline Leavittové trval na tom, že "americký lid chce, aby byla vláda znovu otevřena". V této situaci bude klíčová hra na obviňování. Historie ukazuje, že strana, která uzavření vlády vyvolá tím, že za její financování požaduje něco na oplátku, obvykle nese vinu. To by tentokrát mohlo zatížit Demokraty.

Uzavření vlády totiž použili jako rukojmí, aby si vynutili politické změny, a to vůči Bílému domu, který by se možná rád tohoto rukojmí zbavil. Pokud však "shutdown" povede k chaosu a protáhne se na týdny, což by narušilo životně důležité veřejné služby jako je bezpečnost na letištích nebo klíčové vládní programy, mohl by se pocit "země vymykající se kontrole" obrátit proti těm, kteří mají veškerou moc – tedy proti prezidentovi a Kongresu pod kontrolou Republikánů. Trump je navíc již nyní neoblíbený, s mírou schválení pouhých 43 % v nedávném průzkumu.

Demokraté se snaží soustředit vinu na Trumpa a posílit svůj požadavek na prodloužení dotací Affordable Care Act (ACA), které mají vypršet koncem roku. Cílem je přesvědčit veřejnost, že Trump raději nechá vládu uzavřenou, než aby zmírnil prudké zvýšení pojistného. Lídr senátní menšiny Chuck Schumer prohlásil, že jde o "Trumpův shutdown". Řekl, že Republikáni si mysleli, že se jim podaří protlačit uzavření vlády, protože nechtěli chránit zdravotní péči Američanů.

Schumer ustoupil od předchozího "shutdownu" v březnu, za což sklidil kritiku od aktivistických Demokratů, kteří touží po tom, aby se jejich strana postavila Trumpovi. Nyní se stejné chyby nechce dopustit. Někteří Demokraté věří, že podmínky se budou pro ně zlepšovat, čím déle uzavření potrvá. Senátor Dick Durbin poukázal na to, že miliony Američanů se zdravotní péčí v rámci ACA brzy obdrží oznámení o vyšších prémiích.

Bílý dům mezitím zvyšuje hranici bolesti. Leavittová varovala, že "propouštění je bezprostřední". Minulé "shutdowny" k masovému propouštění nevedly, ačkoli pracovníci byli posíláni na neplacenou dovolenou a ti, jejichž práce byla považována za nezbytnou, pracovali bez výplaty. Nová federální čistka by potěšila ideology v administraci, ale také by demonstrovala, že Trump dokáže poškodit zájmy Demokratů více, než oni jeho.

Tato motivace se projevila i ve zmrazení 18 miliard dolarů na financování dvou klíčových infrastrukturních projektů (Hudson Tunnel Project a Second Ave Subway), což jsou projekty v New Yorku, domovském státě Schumera a lídra menšiny Sněmovny reprezentantů Hakeema Jeffriese. Viceprezident Vance se snaží narušit jednotu Demokratů. Domnívá se, že k rozbití filibusteru a získání vítězství pro Republikány stačí odlákat jen hrstku senátorů.

Vance také zaútočil na rozpory mezi progresivisty a Demokratickým establishmentem. Naznačil, že důvodem pro uzavření vlády je to, že Schumer naslouchá "krajně levicovým radikálům" ve vlastní straně, protože se bojí primárního vyzyvatele. Nicméně existují i náznaky, které Demokraty povzbuzují. Republikánský předseda Sněmovny Mike Johnson se zdál být poněkud rozpačitý ohledně masového propouštění.

Senátor Kevin Cramer doufá, že hrozby propouštěním jsou jen vyjednávací taktikou. Také si uvědomuje, že by rozsáhlé propouštění mohlo vyvolat politickou reakci a ztížit umírněným Republikánům a Demokratickým senátorům shodu na obnovení provozu vlády. Bílý dům si je zjevně vědom své zranitelnosti ohledně zdravotní péče a snaží se ji zastřít tématem, ve kterém má nejsilnější pozici – imigrací.

Republikáni tvrdili, že Demokraté uspíšili "shutdown", protože chtějí přinutit daňové poplatníky, aby poskytovali zdravotní výhody nelegálním přistěhovalcům. Demokraté požadují prodloužení dotací ACA a zrušení škrtů v programu Medicaid, které jsou součástí Trumpova balíčku domácí politiky. Žádná z těchto změn by však neposkytla zdravotní péči nelegálním přistěhovalcům. Několik Republikánů trvalo na tom, že jsou připraveni jednat, ale ne během "shutdownu". Taková ujištění však pro Demokraty nemají velkou hodnotu, protože nevěří prezidentovi, který využil pochybné pravomoci ke zrušení výdajů schválených Kongresem. Nicméně, právě zdravotní péče je téma, které by mohlo vést k ukončení krize, až obě strany usoudí, že nastal čas vládu znovu otevřít. 

včera

Co vlastně znamená shutdown? V minulosti v USA zavřelo vše od parků po muzea

