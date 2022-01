Americké úřady budou stíhat všechny viníky útoku na Kapitol, uvedl ministr

"Ministerstvo spravedlnosti je rozhodnuto podle zákona stíhat všechny účastníky událostí ze 6. ledna, ať byli toho dne přítomni, nebo byli za útok na naši demokracii jinak trestně odpovědní. Budeme se řídit všemi dostupnými fakty," řekl ministr.

Na sídlo Kongresu loni v lednu zaútočili příznivci nyní již bývalého prezidenta Donalda Trumpa v den, kdy se obě komory sešly, aby stvrdily výsledky prezidentských voleb. Trump v nich prohrál s Joem Bidenem, ale porážku neuznal a tvrdil, že vítězem je on.

Ve věci bylo zatím odsouzeno kolem sedmi desítek lidí, a to zejména za výtržnosti.

Z celkem 725 obviněných se 165 k vině přiznalo. Většina ze sedmi desítek odsouzených byla potrestaná domácím vězením nebo jenom tresty v řádu týdnů, napsala agentura AP.

V celé skupině 725 lidí jsou lidé obviněni nejenom z výtržností, ale také z narušování veřejného pořádku, napadení policistů a spiknutí.

Mezi významnějšími provinilci, jejichž případy se zatím řešily, jsou například členové krajně pravicových skupin Proud Boys a Oath Keepers.

Události ze 6. ledna také vyšetřuje zvláštní výbor Sněmovny reprezentantů. Obvinil bývalého stratéga Trumpovy administrativy Stephena Bannona z pohrdání Kongresem. Jeho proces má začít v červenci.

Agentura Reuters upozornila, že někteří demokraté Garlanda kritizují za nedostatečně důrazné vyšetřování. K těmto kritikům se zřejmě ministr dnes obracel, když řekl: "Chápu, že pro některé to nejsou odpovědi, na něž čekají. Musíme spolu během své práce mluvit. Vše ostatní ohrožuje proveditelnost našeho vyšetřování a občanské svobody našich občanů."

Ve čtvrtek se k událostem ze 6. ledna vyjádří Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová. Bidenova mluvčí Jen Psakiová řekla, že prezident hodlá říci, že odpovědnost za "chaos a krveprolití a za to, co se stalo na Kapitolu", nese jeho předchůdce Donald Trump. Biden se také vyjádří ke "lžím, jež bývalý prezident šíří ve snaze uvést Američany a své vlastní stoupence v omyl, aby odvedl pozornost od svého podílu na tom, co se stalo".