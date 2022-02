Bílý dům chce, aby Američané do 48 hodin opustili Ukrajinu. Do Polska míří další vojáci

Aktualizováno 21:08 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ruský útok na Ukrajinu by mohl začít kdykoli v nadcházejících dnech, pravděpodobně leteckými údery. Dnes to uvedl bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan. Američané, kteří ještě Ukrajinu neopustili, by tak podle něj měli učinit do 24 až 48 hodin, neboť ruský letecký útok by jejich odlet ztížil.