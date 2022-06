K vraždě britského novináře v Brazílii se doznal jeden z podezřelých

Policie dříve informovala, že stále pátrá po obou mužích v rámci vyšetřování vraždy. Podle brazilských médií vyšetřovatelé přivezli na místo u města Atalaia do Nortepo, kde byli britský novinář a brazilský odborník naposledy spatřeni, jednoho z podezřelých. Očitý svědek agentury Reuters potvrdil, že na břehu řeky, kde se pátralo, se nachází policie se zakukleným a spoutaným mužem.

Tento týden média informovala o tom, že byla nalezena těla obou mužů. To se ale nepotvrdilo. Mylnou informaci předaly brazilské úřady manželce novináře, za což se omluvily. Vyšetřovatelé ale objevili některé věci, o kterých se domnívají, že patří Phillipsovi a Pereirovi.

Oba muži jsou pohřešovaní od začátku června. Nacházeli se v odlehlé části Amazonie u kolumbijských hranic. V oblasti se nachází mnoho domorodých národů, ale v regionu bují také nelegální těžba nerostů, nezákonný lov a rybaření či pašeráctví drog. V souvislosti se zmizením obou mužů policie zadržela dva bratry jednoho rybáře.

Sedmapadesátiletý nezávislý novinář Phillips, který spolupracoval i s deníkem The Guardian či The Washington Post, v Amazonii sbíral informace pro knihu. Do džungle se vydal s Pereirou, který dříve pracoval pro vládní agenturu Funai. Tato Národní nadace pro indiány má na starost ochranu domorodého obyvatelstva, včetně například vytyčování chráněných rezervací, v nichž indiáni žijí. Pereira dostával už v minulosti kvůli své práci výhrůžky.