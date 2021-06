NATO je zásadní pro americké zájmy, USA stojí po boku Evropy, řekl Biden

Jen dva dny před setkáním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem kritizoval Biden Moskvu, která se podle něj nechová tak, jak aliance doufala. Za novou výzvu označil rovněž Čínu.

"Chci to vyjádřit jasně: NATO je pro americké zájmy zásadně důležité samo o sobě. Pokud by neexistovalo, museli bychom jej znovu založit," řekl Biden. Aliance podle něj umožňuje Spojeným státům míru angažovanosti ve světě, jakou by samostatně neudržely.

"Pátý článek (Severoatlantické smlouvy) je svatým závazkem," řekl Biden o ustanovení, podle nějž všechny spojenecké země přispějí na pomoc napadenému členovi. "Chci aby celá Evropa věděla, že Spojené státy jsou tady," dodal.

"V posledních letech roste uvědomění toho, že máme nové výzvy. Máme tu Rusko, které se nechová způsobem, v jaký jsme doufali. A také Čínu," dodal při rozhovoru se Stoltenbergem, jemuž poděkoval za jeho vedení aliance.