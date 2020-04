Šéf OSN má obavy o lidská práva: Boj proti koronaviru nesmí být záminkou k represím

Podle Guterrese koronavirus samotný nikoho nediskriminuje, zato jeho dopady ano. "Vidíme nepoměrný dopad na různá společenství lidí, vzestup nenávistných projevů, cílení na zranitelné skupiny a nebezpečí přehnaně tvrdých reakcí podkopávajících úsilí zdravotníků," řekl šéf OSN v prohlášení.

"Na pozadí narůstajícího etno-nacionalismu, populismu, autoritářství a potlačování lidských práv v některých zemích může být současná krize záminkou k přijetí represivních opatření k účelům, které se pandemií nesouvisejí," varoval Guterres, žádnou konkrétní zemi ale nezmínil. "To je nepřijatelné," dodal.

Generální tajemník připomíná vládám jednotlivých zemí, že kriticky důležité je zachování prostoru pro občanskou společnost a svobodu tisku. "Nejlepší odpověď je taková, když se přiměřeně reaguje na stávající hrozby a zároveň jsou dodržována lidská práva a princip právního státu," vzkázal Guterres. "Při všem, co děláme, nikdy nezapomeňme, že hrozbou je virus, ne člověk," prohlásil.

