Tři čtvrtiny obyvatel Latinské Ameriky nejsou plně očkovány

PAHO, která je odnoží Světové zdravotnické organizace (WHO), upozornila také na zoufalou situaci na Haiti, kde vakcínu proti covidu-19 dostalo zatím ani ne půl procenta obyvatel a kde jsou potřeba zdravotníci i humanitární pomoc po silném zemětřesení z minulého měsíce. "Stále jsou v některých oblastech zranění po zemětřesení, kteří nebyli ošetřeni, protože se nedostali k lékaři," uvedla šéfka PAHO Carissa Etienneová. "Je tam potřeba více zdravotníků, léků a zdravotnického materiálu, mimo jiné anestetika," dodala.

Velmi nízká proočkovanost (plně jen asi 12 procent obyvatel) je též ve Venezuele, kde vládne autoritářský prezident Nicolás Maduro. Opozice i zdravotnická sdružení jeho vládu kritizují, že nemá očkovací strategii a že upřednostňuje v očkování své příznivce. Stále tam také nedorazilo přes šest milionů vakcín, které má země dostat v rámci mezinárodního mechanismu COVAX, ač Maduro před měsícem oznámil, že dorazí "za několik dní".

"Více než třetina zemí našeho regionu nenaočkovala ani pětinu populace," uvedla ve středu Etienneová. Premianti v očkování v tomto regionu jsou například Chile nebo Uruguay (obě země mají asi 72 procent plně očkovaných). Největší země regionu Brazílie má plně naočkováno jen asi 29 procent obyvatel a druhý největší stát v oblasti Mexiko ještě méně (asi 26 procent). Brazílie, která má asi 211 milionů obyvatel, je v celkovém počtu úmrtí spojených s covidem-19 (na 581.000) druhá na světě po USA a Mexiko, kde žije na 127 milionu lidí, je v této tabulce čtvrté na světě (na 260.500 úmrtí).

S výrazným zhoršením epidemické situace se v červenci a srpnu potýkala Kuba, kde se za tyto dva měsíce potvrdilo na 430.000 nákaz koronavirem SARS-CoV-2, což jsou zhruba dvě třetiny všech na Kubě zaznamenaných případů covidu-19. V posledním týdnu se na tomto karibském ostrově začala situace mírně zlepšovat.

Kuba je také jedinou zemí Latinské Ameriky, která očkuje vlastními vakcínami. Nejméně jednu dávku tam dostalo asi 49 procent z jejích 11 milionů obyvatel, plně očkováno je tam zatím 33 procent. Kubánské vakcíny Abdala a Soberana se podávají ve třech dávkách a mají podle tamních vědců účinnost asi 91 procent. WHO nicméně tyto vakcíny zatím neuznala.

Od neděle se Kuba chystá očkovat i děti od tří let, a to vakcínou Soberana 02 a Soberana Plus, které otestovala na této věkové skupině na asi 350 dětech v Havaně. V rámci klinických studií dostala vakcínu proti covidu-19 většina Kubánců, protože tamní lékový regulátor schválil vakcínu Abdala až začátkem července a preparáty Soberana 02 a Soberana Plus v polovině srpna.