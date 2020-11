Trump pověřil svůj tým předáním moci novému prezidentovi

Stávající prezident tak zareagoval na dnešní oznámení šéfky Správy obecných služeb (GSA) Emily Murphyové, která Bidenovi řekla, že Trumpova administrativa zpřístupňuje federální zdroje pro jeho převzetí prezidentské funkce.

Today, I’m announcing the first members of my national security and foreign policy team. They will rally the world to take on our challenges like no other—challenges that no one nation can face alone. It’s time to restore American leadership. I trust this group to do just that. pic.twitter.com/uKE5JG45Ts

GSA je americká vládní agentura, která musí formálně souhlasit se zahájením příprav na převzetí úřadu nově zvoleným prezidentem. Trumpem jmenovaná Murphyová dříve zřejmě kvůli jeho neochotě uznat porážku odmítala udělit formální souhlas se zahájením příprav na převzetí úřadu nově zvoleným prezidentem. Trump vzápětí její oznámení na twitteru potvrdil.

Krok přichází téměř tři týdny poté, co se prezidentské volby ve Spojených státech konaly. Trump přesto dál odmítá výslovně uznat, že jej Biden 3. listopadu porazil, informuje AP.

Tým nově zvoleného prezidenta Bidena dnes "klidné předání moci" přivítal. Uvedl, že s federálními úředníky nyní začne jednat o postupu v koronavirové pandemii a o otázkách národní bezpečnosti.

Demokrat Biden má podle projekcí amerických médií na své straně 306 volitelů a republikán Trump 232; ke zvolení prezidentem jich je potřeba nejméně 270. Hlasování volitelů, které potvrdí nového prezidenta Spojených států, se má konat 14. prosince.

"Budeme pokračovat ve spravedlivém boji a věřím, že zvítězíme!" napsal Trump dnes na twitter. "V nejlepším zájmu naší země nicméně doporučuji, aby Emily a její tým udělaly, co je třeba udělat, a řekly mému týmu, aby udělal totéž,“ pokračoval prezident a dodal, že Murphyové prý bylo vyhrožováno a byla pod tlakem.

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.