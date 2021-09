V Afghánistánu mělo zůstat 2500 vojáků, míní dva američtí generálové

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dva vysoce postavení činitelé americké armády se domnívali, že místo úplného stažení vojsk by bývalo vhodné, aby v Afghánistánu zůstal kontingent 2500 vojáků. Šéf generálního štábu Mark Milley a velitel amerických sil v oblasti Frank McKenzie to řekli v úterý při slyšení v americkém Senátu s tím, že jde o jejich osobní názor. Uvedla to agentura AP.