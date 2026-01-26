Ani pušky, ani tanky, ani miny. Rozvědka prozradila, která zbraň má na Ukrajině na svědomí nejvíce mrtvých

Drony se staly dominantním nástrojem zkázy na ukrajinském bojišti a stojí za drtivou většinou všech ztrát. Podle nové zprávy lotyšského Úřadu pro ochranu ústavy (SAB) mají bezpilotní letouny na svědomí 70 až 80 procent všech zraněných nebo zabitých vojáků na obou stranách konfliktu. Tato čísla daleko převyšují ztráty způsobené tradičními zbraněmi, jako jsou pušky, tanky, dělostřelectvo nebo miny.
Analýza lotyšské rozvědky, zveřejněná v pondělí, upozorňuje, že masivní nasazení dronů sice činí válku dynamičtější na taktické úrovni, zároveň však paradoxně snižuje šanci na strategický průlom kterékoli ze stran. Frontová linie se díky neustálému dohledu ze vzduchu stala pro těžkou techniku i pěchotu extrémně nebezpečným prostorem, kde je téměř nemožné provést překvapivý manévr.
Zpráva rovněž varuje před rostoucími výrobními kapacitami agresora. Rusko podle lotyšských špionů plánuje v sousedním Bělorusku vybudovat obří závod na výrobu dronů s kapacitou až 100 000 kusů ročně. Moskva se tak snaží získat trvalou technologickou převahu poté, co se v roce 2024 dokázala adaptovat na původní ukrajinský náskok v této oblasti. Ruské ministerstvo obrany navíc tento měsíc spustilo masivní náborovou kampaň na univerzitách, kde hledá studenty s technickým vzděláním pro obsluhu bezpilotních systémů.
Vzhledem k této situaci lotyšští analytici docházejí k závěru, že rozhodujícím faktorem pro výsledek války zůstává vojenská a politická podpora Západu. Bez neustálých dodávek moderních systémů protivzdušné obrany a prostředků elektronického boje nebude Ukrajina schopna čelit rostoucí kvantitě ruských útoků. Zpráva také připomíná loňské incidenty s drony u kritické infrastruktury v Evropě, které podle SAB jednoznačně nahrávají zájmům Kremlu, bez ohledu na to, kdo je přímo řídil.
Zatímco na začátku invaze v roce 2022 pomohly drony Ukrajincům odrazit ruský postup na Kyjev, současná fáze války se změnila v opotřebovávací souboj technologií. Rusko nyní těží z úzké spolupráce s Běloruskem, které se stává klíčovým průmyslovým zázemím pro doplňování arzenálu. Rozvědka odhaduje, že kromě dronů Bělorusko ročně dodává Rusku také stovky tisíc kusů dělostřelecké a raketové munice.
Mezinárodní společenství je těmito zjištěními znepokojeno, zejména s ohledem na civilní oběti. Útoky drony se stále častěji zaměřují na energetickou síť a obytné čtvrti, což prohlubuje humanitární krizi. Odborníci se shodují, že adaptace na „dronovou éru“ válčení bude vyžadovat kompletní přehodnocení obranných strategií nejen na Ukrajině, ale v celé Evropě.
