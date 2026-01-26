Ani pušky, ani tanky, ani miny. Rozvědka prozradila, která zbraň má na Ukrajině na svědomí nejvíce mrtvých

Libor Novák

26. ledna 2026 21:58

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.
Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Drony se staly dominantním nástrojem zkázy na ukrajinském bojišti a stojí za drtivou většinou všech ztrát. Podle nové zprávy lotyšského Úřadu pro ochranu ústavy (SAB) mají bezpilotní letouny na svědomí 70 až 80 procent všech zraněných nebo zabitých vojáků na obou stranách konfliktu. Tato čísla daleko převyšují ztráty způsobené tradičními zbraněmi, jako jsou pušky, tanky, dělostřelectvo nebo miny.

Analýza lotyšské rozvědky, zveřejněná v pondělí, upozorňuje, že masivní nasazení dronů sice činí válku dynamičtější na taktické úrovni, zároveň však paradoxně snižuje šanci na strategický průlom kterékoli ze stran. Frontová linie se díky neustálému dohledu ze vzduchu stala pro těžkou techniku i pěchotu extrémně nebezpečným prostorem, kde je téměř nemožné provést překvapivý manévr.

Zpráva rovněž varuje před rostoucími výrobními kapacitami agresora. Rusko podle lotyšských špionů plánuje v sousedním Bělorusku vybudovat obří závod na výrobu dronů s kapacitou až 100 000 kusů ročně. Moskva se tak snaží získat trvalou technologickou převahu poté, co se v roce 2024 dokázala adaptovat na původní ukrajinský náskok v této oblasti. Ruské ministerstvo obrany navíc tento měsíc spustilo masivní náborovou kampaň na univerzitách, kde hledá studenty s technickým vzděláním pro obsluhu bezpilotních systémů.

Vzhledem k této situaci lotyšští analytici docházejí k závěru, že rozhodujícím faktorem pro výsledek války zůstává vojenská a politická podpora Západu. Bez neustálých dodávek moderních systémů protivzdušné obrany a prostředků elektronického boje nebude Ukrajina schopna čelit rostoucí kvantitě ruských útoků. Zpráva také připomíná loňské incidenty s drony u kritické infrastruktury v Evropě, které podle SAB jednoznačně nahrávají zájmům Kremlu, bez ohledu na to, kdo je přímo řídil.

Zatímco na začátku invaze v roce 2022 pomohly drony Ukrajincům odrazit ruský postup na Kyjev, současná fáze války se změnila v opotřebovávací souboj technologií. Rusko nyní těží z úzké spolupráce s Běloruskem, které se stává klíčovým průmyslovým zázemím pro doplňování arzenálu. Rozvědka odhaduje, že kromě dronů Bělorusko ročně dodává Rusku také stovky tisíc kusů dělostřelecké a raketové munice.

Mezinárodní společenství je těmito zjištěními znepokojeno, zejména s ohledem na civilní oběti. Útoky drony se stále častěji zaměřují na energetickou síť a obytné čtvrti, což prohlubuje humanitární krizi. Odborníci se shodují, že adaptace na „dronovou éru“ válčení bude vyžadovat kompletní přehodnocení obranných strategií nejen na Ukrajině, ale v celé Evropě.

včera

Ukrajina poděkovala Česku za generátory i za desítky milionů vybrané ve sbírce

Julija Svyrydenková

Ukrajina poděkovala Česku za generátory i za desítky milionů vybrané ve sbírce

Ukrajinská vicepremiérka Julia Svyrydenková vyjádřila hlubokou vděčnost České republice za rychlou a štědrou pomoc v oblasti energetiky. Podle jejích slov česká vláda vyčlenila 500 000 dolarů, tedy přibližně 10 milionů korun, na nákup generátorů, které mají být do konce tohoto týdne doručeny do frontové Dněpropetrovské oblasti. Svyrydenková zdůraznila, že tato podpora zachraňuje životy a posiluje odolnost Ukrajiny v mimořádně těžké situaci.
Petr Macinka přichází na zasedání nové vlády

Česko pošle Ukrajině generátory. Vláda zastavila jmenování velvyslanců, olympionikům dá za medaile miliony

Česká diplomacie pod vedením ministra Petra Macinky reaguje na kritickou situaci na Ukrajině, kde ruské útoky na infrastrukturu způsobují rozsáhlé výpadky elektřiny a vody. Ministerstvo zahraničí se rozhodlo poskytnout napadené zemi elektrické generátory, které zamíří především do Dněpropetrovské oblasti. Vzhledem k aktuálnímu rozpočtovému provizoriu však může vláda na tuto pomoc uvolnit maximálně deset milionů korun.

válka na Ukrajině Ruská armáda Armáda Ukrajina

Aktuálně se děje

včera

včera

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Počasí v USA zabilo už 17 lidí, bez proudu jsou statisíce lidí. Kanada hlásí nejhorší sněžení za 60 let

Rozsáhlá zimní bouře, která v těchto dnech sužuje Spojené státy a části Kanady, si vyžádala nejméně 17 obětí a statisíce lidí ponechala bez dodávek elektrické energie. Úmrtí jsou hlášena ze států New York, Tennessee, Louisiana, Massachusetts, Kansas, Pensylvánie a Texas. Mezi oběťmi je i šestnáctiletá dívka z texaského Frisca, která zahynula při nehodě na saních, či sedmnáctiletý mladík z Arkansasu. Varování před extrémními mrazy a sněhem se nyní táhnou od jihu USA až po Novou Anglii na severovýchodě.

včera

Vláda ČR

Vláda schválila schodek rozpočtu 310 miliard. Schválila růst platů ve veřejném sektoru, na obranu půjdou 2 % HDP

Vláda Andreje Babiše schválila v pondělí upravený návrh státního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová při představení dokumentu uvedla, že kabinet musel zásadně přepracovat plán předchozí vlády Petra Fialy, který označila za nereálný a plný nadhodnocených příjmů. Současný návrh navyšuje deficit o 24 miliard korun oproti původnímu záměru, což má podle Schillerové směřovat výhradně do prorůstových investic a nápravy chybějících výdajů na povinné platby státu.

včera

Petr Pavel

Pavel nečekaně zrušil setkání nejvyšších ústavních činitelů na Hradě

Prezident Petr Pavel nečekaně zrušil plánované setkání nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Oficiálním důvodem k tomuto kroku byla neschopnost některých účastníků dodržet stanovený čas zahájení, a to i přes jeho předchozí posunutí. Hlava státu nyní bude pro toto klíčové jednání hledat náhradní termín. Událost podtrhuje rostoucí napětí mezi Hradem a nově zformovanou vládní koalicí, pro které mělo být toto setkání prvním zásadním testem vzájemné koexistence.

včera

Benjamin Netanjahu

Jedna z nejbolestivějších kapitol tamní historie končí. Do Izraele se vrátily pozůstatky posledního rukojmího

Izraelská armáda oznámila, že se jí podařilo vyzdvihnout pozůstatky posledního rukojmího, který byl od teroristického útoku z října 2023 zadržován v Pásmu Gazy. Tímto nálezem končí jedna z nejbolestivějších kapitol izraelské historie, neboť poprvé po více než dvou letech se v enklávě nenachází žádný izraelský občan, ať už živý, či mrtvý. Návrat těla čtyřiadvacetiletého policisty Rana Gviliho byl klíčovou podmínkou pro další posun v mezinárodních mírových jednáních.

včera

Alena Schillerová přichází na zasedání nové vlády

Vláda schválila rozpočet s deficitem 310 miliard. Je výrazně vyšší, než navrhl Fialův kabinet

Vláda Andreje Babiše, tvořená zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, schválila v pondělí nový návrh státního rozpočtu pro letošní rok. Kabinet se rozhodl hospodařit se schodkem ve výši 310 miliard korun, což je o 24 miliard více, než plánovala předchozí vláda Petra Fialy. Ministryně financí Alena Schillerová tento nárůst obhajuje tím, že původní návrh se schodkem 286 miliard korun byl zcela nereálný a neobsahoval některé nezbytné výdaje. Podle nové vládní většiny v původním plánu chyběly prostředky v celkové hodnotě zhruba 96 miliard korun.

včera

Tomio Okamura

Na Hradě si nevšimli, že nevládne Fiala? Okamura se pustil do Pavla, rozpočet na obranu se zvyšovat nebude

Předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura označil návrh společné deklarace k zahraniční politice, který připravil Pražský hrad, za absolutně nepřijatelný pro celou vládní koalici stran ANO, SPD a Motoristé. Okamura to uvedl v pondělí po jednání koaliční rady předcházejícím schůzce nejvyšších ústavních činitelů s prezidentem Petrem Pavlem. Podle Okamury text neodpovídá programovému prohlášení současné vlády a ignoruje říjnovou výměnu kabinetu, které si na Hradě podle jeho slov nevšimli.

včera

Čínský prezident Si Ťin-pching

CNN: Mohutná armáda v rukou jednoho muže. Rozhodnutí Ťin-pchinga zahájit vyšetřování Jou-Sia je ohromující

Rozhodnutí čínského vůdce Si Ťin-pchinga postavit pod vyšetřování nejvýše postaveného generála země je podle analýzy CNN ohromujícím krokem, který jej ponechává na vrcholu vojenské hierarchie prakticky osamoceného. Tato čistka vyvolává hluboké otázky o fungování největších ozbrojených sil světa i o ambicích Pekingu ovládnout Tchaj-wan. Jedna věc je však zřejmá: pro Si Ťin-pchinga není žádný cíl příliš velký, pokud jde o přetvoření armády k obrazu svému a upřednostnění absolutní loajality. Server uvádí, že Ťin-pching má nyní prakticky absolutní kontrolu nad čínskou armádou.

včera

Humanitární pomoc na přechodu Rafáh

Klíčový přechod Rafáh se zatím neotevře. Izrael si stanovil podmínku

Izraelská vláda oznámila, že znovu otevře klíčový hraniční přechod Rafáh mezi Pásmem Gazy a Egyptem až poté, co bude dokončena operace zaměřená na vyzvednutí ostatků posledního izraelského rukojmí. Přechod je většinou uzavřen již od května 2024, kdy jej obsadily izraelské síly. Ačkoliv měl být otevřen v rámci první fáze příměří, Izrael si jako podmínku stanovil navrácení těla policisty Rana Gviliho.

včera

Čang Jou-Sia

Čína se otřásá v základech. Nejvýše postavený generál je vyšetřován pro špionáž pro USA

Vedení čínské armády prochází hlubokým otřesem poté, co byl jeden z nejvýše postavených generálů a dlouholetý spojenec prezidenta Si Ťin-pchinga postaven pod vyšetřování. Čang Jou-sia, který zastává funkci prvního místopředsedy Ústřední vojenské komise (CMC), je podezřelý ze „závažného porušení disciplíny a zákona“. Spolu s ním čelí vyšetřování také Liou Čen-li, náčelník generálního štábu CMC.

včera

Ilustrační foto

Konec ruského plynu. EU schválila navzdory odporu Maďarska a Slovenska absolutní embargo

Sedmadvacet členských států Evropské unie udělilo definitivní souhlas s úplným zákazem dovozu ruského zkapalněného zemního plynu (LNG) a plynu z plynovodů. Podle rozhodnutí Rady EU vstoupí absolutní embargo na LNG v platnost k 1. lednu 2027, zatímco dodávky prostřednictvím plynovodů budou zcela zastaveny do 30. září téhož roku. Samotné nařízení se začne uplatňovat již šest týdnů po vstupu v platnost, ovšem pro stávající kontrakty bylo stanoveno přechodné období.

včera

Donald Trump

Trump nechá zásah agentů v Minneapolisu prověřit. Naznačuje jejich stažení

Americký prezident Donald Trump oznámil, že jeho administrativa podrobně „přezkoumává vše“ v souvislosti se sobotní tragickou střelbou v Minneapolisu. Obětí zásahu imigračních agentů se stal sedmatřicetiletý zdravotní bratr z jednotky intenzivní péče Alex Pretti. Incident, který je již druhým smrtelným střetem federálních složek s americkým občanem v posledních týdnech, vyvolal vlnu protestů a prohloubil napětí mezi státem Minnesota a federální vládou.

včera

Delcy Rodríguez

Venezuela se bouří. Mám dost příkazů přicházejících z Washingtonu, prohlásila Rodríguezová

Úřadující venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v neděli v ostrém projevu prohlásila, že má „dost“ příkazů přicházejících z Washingtonu. Její vyjádření přichází v době, kdy se snaží sjednotit politicky roztříštěnou zemi po dramatickém lednovém zásahu amerických sil, při kterém byl zadržen dosavadní vůdce Nicolás Maduro. Rodríguezová, kterou Spojené státy původně podpořily jako dočasnou hlavu státu, se nyní ocitá v komplikované situaci, kdy musí balancovat mezi požadavky Bílého domu a loajalitou domácích politických frakcí.

včera

Petr Pavel a Andrej Babiš

Česko čeká test stability. Za Pavlem na Hrad míří Okamura s Babišem a Macinkou

Pražský hrad se dnes stane dějištěm klíčového setkání, které má prověřit stabilitu vztahů mezi prezidentem Petrem Pavlem a nově jmenovanou vládou Andreje Babiše. Ačkoliv je schůzka ústavních špiček prezentována jako pracovní a formální, ve skutečnosti jde o první velký test koexistence dvou názorově odlišných táborů. U jednoho stolu se tak potkají politici s velmi rozdílným pohledem na zahraniční směřování země i na vnitřní fungování státních institucí.

včera

Ilustrační foto

Počasí v USA zabíjí. Masivní sněhová bouře za sebou nechává mrtvé i statisíce domácností bez proudu

Nejmrazivější bouře posledních let si ve Spojených státech vyžádala nejméně sedm lidských životů. Extrémní počasí provází masivní výpadky elektřiny, které zasáhly přes 800 000 domácností. Úřady hlásí oběti v Louisianě, Texasu, Tennessee i Kansasu, přičemž nejčastější příčinou úmrtí bylo podchlazením. Situaci komplikuje fakt, že v mnoha jižních státech jsou teploty až o dvacet stupňů pod obvyklým průměrem.

25. ledna 2026 21:55

25. ledna 2026 20:48

Metoděj Jílek

Nezastavitelný rychlobruslař Jílek. Vyhrál Světový pohár v rámci dlouhých tratí

Rychlost jeho vzrůstající formy je až těžko pochopitelná a krátce před Zimními olympijskými hrami v Miláně a Cortině d´Ampezzo je čím dál tím jasnější, že právě on bude jedním z nejžhavějších želízek v ohni. Řeč je o teprve devatenáctiletém rychlobruslařském talentu Metoději Jílkovi. Ten si totiž připsal další úspěch, když v rámci závodu Světového poháru v německém Inzellu skončil na trati dlouhé 5000 metrů druhý, když na ni zajel svůj rekordní čas 6:01,98. Nejen tento výkon mu vynesl celkový triumf ve Světovém poháru na dlouhých tratích.

25. ledna 2026 19:06

Exministr Lipavský uvažuje o vstupu do ODS

Budoucnost ODS může po lednovém kongresu, na němž se předsedou opoziční strany stal exministr Martin Kupka, ovlivnit další personální rozhodnutí. Další z členů předchozí české vlády totiž uvažuje o vstupu mezi občanské demokraty. Jde o někdejšího šéfa diplomacie Jana Lipavského. 

Zdroj: Jan Hrabě

