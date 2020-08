Anti-vaxxeři by měli dostat zákaz cestování nebo návštěvy kina, navrhuje australský lékař

Po schválení nové vakcíny proti covid-19 od firmy AstraZeneca bude trvat až šest měsíců, než bude vakcína dostupná pro celou australskou populaci. „Během této doby by mohlo být pro úřady těžké určit, kdo je odpůrcem očkování a komu nebyla vakcína případně nabídnuta,“ uvedl lékař Zac Turner pro news.com.au.

Domnívá se, že vláda by měla zavést očkovací průkazy jako v případě žluté zimnice, kdy Australané musí být očkováni před návštěvou rizikových zemí. Podle jeho slov tyto očkovací průkazy lze převést do elektronické podoby a nabídnout každému obyvateli Austrálie.

Ačkoliv existuje malé procento lidí, kteří nemohou dostat očkovací látku, převážně kvůli silné alergii, jsou právě tito lidé podle Turnera výzvou pro ostatní, aby se nechali očkovat. „Je důležité chránit ty, kteří nemohou tím, že očkovaní budou všichni kolem, protože pak se nebude onemocnění šířit,“ napsal lékař.

Největší hrozbu vidí lékař v lidech, kteří odmítají očkování proti covid-19. Podle jeho slov se jedná o bandu klaunů, co mají titul z „Univerzity věřících, co čtou všechno na internetu“ a hlásí se k dezinformacím, které by mohly vážně ovlivnit kolektivní imunitu a tím i návrat k normálnímu životu Australanů. Navrhuje, že lidé, kteří odmítnou očkování by neměli mít možnost mezinárodně ani mezistátně cestovat a mít roušky při vstupu do veřejné dopravy.

Nabádá i podniky, aby „anti-vaxxerům“, jak je Turner nazývá, byl odepřen vstup do obchodů, tělocvičen, restaurací, barů, kin a nočních podniků. Stejně jako dříve vláda zakazovala dětem navštěvovat mateřské školy v případě, že nemají povinná očkování. „Volba má důsledky a nesmyslný postoj anti-vaxxera by měl ty důsledky nést, aby byl ochráněn zbytek komunity,“ míní Turner a dodal, že nelze již chodit po špičkách kolem konspiračních teorií, protože to všechny vystavuje riziku.

Květnový průzkum CNN ukázal, že i v USA se vyskytuje velká komunita odpůrců očkování. Jedna třetina Američanů nechce být očkováno, a to i v případě, že vakcína bude levná a dostupná. Obávají se převážně o bezpečnost. V současné době je Facebook pokládán za významnou hrozbu pro veřejné zdraví, protože je považován za největší zdroj dezinformací. Nedávno byl na sociální síti zveřejněn článek, podle kterého očkování proti dětské obrně ve skutečnosti tuto nemoc způsobuje a má na svědomí tisíce obětí.