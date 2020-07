Čína jmenovala šéfa bezpečnostního úřadu v Hongkongu, vlivný aktivista emigroval

Bezpečnostní úřad v Hongkongu, který ustanovila Pekingem v úterý přijatá bezpečnostní legislativa, dostal na starost sedmapadesátiletý Čeng Jen-siung. Ten se nechvalně proslavil v roce 2011 při protestech v jihočínské vesnici Wu-kchan, jejíž obyvatelé tehdy od vlády požadovali kompenzaci za zabranou půdu. Vesničany tvrdě kritizoval za to, že své problémy řeší s "prohnilými" médii místo s vládou.

Ostře kritizovaný bezpečnostní zákon pro Hongkong definuje čtyři trestné činy, u kterých bude uplatňován a jimiž jsou separatistické, podvratné a teroristické aktivity a spolupráce s cizími silami s cílem ohrozit národní bezpečnost. Podle kritiků nový zákon znamená konec principu "jedna země, dva systémy", kterým Čína Hongkongu při jeho převzetí od Británie v roce 1997 zaručila určité svobody a práva.

Maximálním trestem za závažné porušení právní úpravy je doživotní vězení, podezřelí v některých případech mohou být souzeni v pevninské Číně. Vláda Hongkongu ve čtvrtek uvedla, že porušením zákona může být i použití demonstranty oblíbeného sloganu "Osvoboď Hongkong, revoluce naší doby!".

Za terorismus a podněcování separatismu už také padlo první obvinění, uvedla dnes hongkongská policie. Obviněný 23letý muž během středečních protestů najel motocyklem do několika policistů a měl u sebe transparent právě se zakázaným sloganem. Původně byl zadržen za nebezpečné řízení, poznamenal Reuters.

Aktivista Nathan Law ve čtvrtek na facebooku oznámil, že za nezávislost města bude bojovat ze zahraničí. Šestadvacetiletý Law se stal jedním z prominentních hongkongských aktivistů během prodemokratických protestů v roce 2014. V roce 2016 se stal nejmladším hongkongským zákonodárcem. Tehdy argumentoval, že obyvatelům bývalé britské kolonie by mělo být umožněno o budoucnosti města rozhodnout v referendu s tím, že Hongkong by se neměl stát "jen dalším čínským městem".

8. So I bade my city farewell. As the plane took off the runway, I gazed down at the skyline I love so much for one last time. Should I have the fortune to ever return, I hope to still remain as I am: the same young man with these same beliefs. Glory to Hong Kong. THREAD ENDS. pic.twitter.com/Pf94W8YQu6