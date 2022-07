Čínská cenzura nezná hranic. Zemí otřásá případ spisovatelky se zablokovanou knihou

— Autor: ČTK

Začínající čínská spisovatelka Miffy Guová jednoho červnového rána jako obyčejně klikla na rozsáhlý on-line dokument, v němž si ukládala nepublikované kapitoly svého románu na pokračování. To, co následovalo, v milionech čínských uživatelů internetu brzy vyvolalo strach a frustraci z nejnovějšího zásahu vlády do jejich on-line života, uvedl list The Wall Street Journal.