Člen české výpravy měl po příletu do Tokia pozitivní test na koronavirus

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nejmenovaný člen realizačního týmu české výpravy měl po příletu do dějiště olympijských her v Tokiu pozitivní test na covid-19. Český olympijský výbor to oznámil v tiskové zprávě. Pozitivní test měl jeden z pasažérů pátečního charterového letu z Prahy. Nyní je v izolaci, stejně jako několik dalších cestujících z letadla, kteří s ním mohli přijít do blízkého kontaktu.