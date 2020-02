Jižní Korea má 256 nových případů koronaviru, nejvíc zasažené je město Tegu

Informovala o tom agentura Reuters. Nemoci COVID-19 v Jižní Koreji dosud podlehlo 13 lidí, bilance obětí za uplynulých 24 hodin však nestoupla.

Město Tegu na jihovýchodě země evidovalo 182 nově nakažených. Na místě se nachází kostel, kde se nákaza v zemi začala šířit. Nákaza novým koronavirem, který má ohnisko v Číně, byla dosud zaznamenána ve více než 40 dalších zemích a územích.

As #CoronavirusOutbreak escalated in #SouthKorea, ppl lined up in front of E-mart, #Daegu, coz the face masks were sold at a cheap price yesterday. Markets were being sanitised in #Seoul.@MSNBC #南韓疫情擴大開始搶口罩#首爾當局街市消毒抗疫 pic.twitter.com/eSeCZTAJsK