Lety do Koreje a ze severu Itálie se zastaví od čtvrtka

"Nakonec jsme rozhodli, že to vše bude od 5. března, a to z toho důvodu, že poslední spoj z Jižní Koreje ze Soulu by k nám měl být vypraven ve středu a už je obsazen 116 pasažéry, přičemž 60 jich je z České republiky," řekl ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). "To letadlo, které sem přiletí, ve čtvrtek poletí zpátky do Soulu a je tam nahlášeno už 156 pasažérů," doplnil.

Havlíček dále uvedl, že se opatření k letům z Itálie se týká pěti letišť a zhruba 50 leteckých spojů týdně. "Bergamo a Malpensa patří do milánské oblasti, poté se jedná o Benátky, Treviso hned vedle a poté Boloňu," řekl. Zopakoval, že lze využít výjimku pro evropské dopravce na pozastavení letů v případě "nepředvídatelných okolností" na dva týdny.

Ministerstvo dopravy bude také jednat o vybavení řidičů autobusové dopravy na linkách mezi Českem a Itálií pomůckami, jako jsou roušky či respirátory, poznamenal Havlíček. Ministr už o záležitosti jednal s dopravními odbory.

V Česku jsou zatím tři potvrzené případy nákazy novým typem koronaviru. Lidé s nákazou jsou v pražské Nemocnici Na Bulovce. Všichni přijeli z Itálie, jeden z konference v Udine, druhý z lyžařské dovolené, třetí je americká turistka, která studuje v Miláně. Dnes byli bez příznaků nemoci, další testy jim odborníci udělají do konce týdne.

"Podle informací, které máme od lékařů, je jejich stav velmi dobrý. V zásadě se zlepšil, nemají již nějaké vážné klinické příznaky, jsou bez teplot, takže je dobrá perspektiva, že by se mohli poměrně brzy zotavit. Před tím, než budou propuštěni, je budeme opět testovat, proběhnou dva testy, abychom měli zcela potvrzeno, že tito tři pacienti jsou již negativní a nepředstavují riziko šíření nákazy," řekl Vojtěch.

Celkem bylo dosud vyšetřeno 211 lidí, v tuto chvíli se testuje 28 dalších vzorků, uvedl ministr zdravotnictví. Výsledky by měly být známy večer.