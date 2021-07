V Thajsku rekordně roste počet nakažených

Na zhoršující se situaci v Thajsku se rozhodla zareagovat sousední Kambodža, která od dnešní půlnoci vyhlásí koronavirovou uzávěru v osmi provinciích hraničících s Thajskem, aby zabránila šíření nakažlivé varianty delta na svém území.

Uzávěra, kterou ve středu večer podepsal kambodžský premiér Hun Sen, zakazuje lidem vycházet z domů, scházet se ve skupinách a podnikat. Výjimku mají jen ti, kdo jsou zapojení do provozu letecké dopravy. Uzavřeny budou také hraniční přechody do Thajska a výjimku bude mít jen přeprava zboží a naléhavé případy. Uzávěra bude zatím platit do 12. srpna.

Kambodži se po většinu uplynulého roku dařilo mít koronavirus pod kontrolou. Celkový počet nakažených v této zemi s 16,5 miliónem obyvatel dosáhl 75.152, z nichž 1339 zemřelo.

V Thajsku mezitím dobrovolníci dokončují přeměnu nákladního skladiště na bangkockém letišti na polní nemocnici s 1800 lůžky pro covidové pacienty s méně závažnými symptomy.

Nárůst nakažených v Thajsku a především pak v hlavním městě Bangkoku značně zatěžuje místní zdravotní systém a vláda je terčem kritiky kvůli pomalému očkování. Z 66 miliónů obyvatel Thajska má zatím dokončené očkování jen 5,6 procenta, zatímco necelých 20 procent obyvatel dostalo alespoň jednu dávku vakcíny.

V podobné situaci co do očkování obyvatel jsou i Filipíny, kde zatím bylo plně očkováno jen šest procent ze 110 miliónů obyvatel. Filipínský prezident Rodrigo Duterte ve středu večer nařídil vládě, aby zpřístupnila vakcinaci pro všechny, kdo se chtějí proti covidu-19 nechat očkovat.

"Dejte vakcínu těm, kdo se chtějí nechat naočkovat," řekl Duterte v pozdně nočním prohlášení. Vyjádřil zároveň obavy z nakažlivější varianty delta, která se rychle šíří jihovýchodní Asií.

Není ale jasné, jestli jeho nařízení znamená, že vakcínu nyní budou moci dostat i Filipínci mimo prioritní skupiny. Vzhledem k omezeným dodávkám vakcín měli na Filipínách dosud přednost zdravotníci, starší lidé, chronicky nemocní a dospělí v produktivním věku.

Země zatím ohlásila jen 119 případů nákazy variantou delta, ale zdravotní odborníci varují, že mnohem více případů může zůstávat nepodchycených, protože Filipíny mají jen omezenou kapacitu sekvenování genomu, díky němuž se varianty koronaviru dají rozlišit.

Filipíny zatím zaznamenaly 1,5 miliónu nakažených a více než 27.000 úmrtí na covid-19. V poslední době začaly denní přírůstky případů stoupat. Úřady proto tento týden zrušily dopravní spojení s Malajsií a Thajskem, a zpřísnily opatření v hlavním městě Manile a okolí.