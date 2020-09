Vystrčil: Tchaj-wan je ochoten vstoupit do Evropy přes Česko

Jeho návštěva vzbudila široký i mezinárodní ohlas. Tvrdě ji kritizovala Čína, která Tchaj-wan považuje za svou odštěpeneckou provincii. Vystrčila se naopak zastaly Německo, Francie či Slovensko. Předseda české horní parlamentní komory cestu hodnotí jako úspěšnou.

Dobrým vztahům s Čínou můžeme být vděční za předražené roušky.



Dobrým vztahům s Taiwanem můžeme být vděční za to, že už si je od Číny nebudeme muset draze kupovat.



Děkujeme @Vystrcil_Milos za to, že pěstuje vztahy, které pro nás mají opravdu smysl.https://t.co/dw3Zmt3Rra — ODS (@ODScz) September 4, 2020

Vystrčil na Tchaj-wan přiletěl v neděli. Postupně se setkal s hlavními politickými představiteli země, v parlamentu byl oceněn medailí za parlamentní diplomacii. Jednal také s místními firmami. Pozornost vyvolal především svým výrokem, ve kterém parafrázoval slavné vyjádření amerického prezidenta Johna F. Kennedyho "Ich bin ein Berliner". Vystrčil poslancům česky i mandarínsky řekl "Já jsem Tchajwanec". Za prohlášení se dočkal dlouhotrvajícího potlesku.

Návštěva vzbudila v tchajwanské společnosti značnou pozornost. Na Vystrčila či členy jeho delegace neustále čekaly desítky novinářů, kameramanů či fotografů. Značné pozornosti se těšil kromě Vystrčila také pražský primátor Zdeněk Hřib. Jeho dnešní tiskové konference se zúčastnilo přes 50 zástupců médií. Video z předávání státního vyznamenání in memoriam bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi, který cestu na Tchaj-wan začal před svou smrtí plánovat, si na sociálních sítích podle pracovníků české delegace pustily statisíce lidí.

Proti Vystrčilově návštěvě se ostře ohradila Čína. Její ministr zahraničí Wang I druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli ČR vzkázal, že ho Čína donutí zaplatit vysokou cenu za to, že porušil princip jedné Číny. Překročil prý totiž podle Pekingu "červenou čáru". Vystrčil odmítl, že by porušil dohody mezi ČR a Čínou. Čínské vyjádření odmítly nejen česká diplomacie, ale také Německo, Francie i slovenská prezidenta Zuzana Čaputová.

Cestu doprovázela přísná hygienická opatření kvůli pandemii koronaviru. Delegace, ve které bylo osm senátorů, pražský primátor Hřib nebo téměř čtyři desítky podnikatelů, musela podstoupit již v ČR dva testy na koronavirus, další dva přímo na Tchaj-wanu. O negativních testech pak tchajwanská média bezprostředně informovala veřejnost. Členové delegace mohli hotel opustit jen na předem domluvené akce a využívat mohli jen určené hotelové prostory.

Vystrčil dnes českým médiím v Tchaj-peji řekl, že cestu hodnotí jako úspěšnou. "Cíle, které jsme si předsevzali, se podařilo splnit, takže jsem spokojen," řekl.

Na Tchaj-wan ho doprovázeli zástupci 36 českých firem. Cesty se zúčastnily menší a střední podniky, které jsou zaměřené především na moderní a pokročilé technologie. Přínos pro jejich podnikání hodnotily na čtvrtečním setkání s Vystrčilem pozitivně.

Vystrčil je přesvědčen, že Tchaj-wan nabízí pro ČR obrovský potenciál. Musí se ale podle něj nyní zapojit i vláda, zejména ministři průmyslu a obchodu či zahraničí. "Protože to, co Tchaj-wan nabízí, ať se to týká investic nebo spolupráce ve vědě a výzkumu, inovací, to jsou úžasné možnosti, které by Česku v rozvoji mohly velmi pomoci," poznamenal. Chtěl by proto mluvit s vládou o tom, že by ČR měla využít toho, že Tchajwanci a Tchaj-wan jsou "ochotni vstoupit do Evropy právě přes Českou republiku".

Zmínil, že je potřeba umožnit přístup tchajwanským podnikatelům do České republiky. "Oni dneska nemůžou přijet jen tak. Musí mít speciální povolení od ministerstva," řekl. Česko by také podle něj nemělo dělat "zbytečné problémy" Taiwan Cooperative Bank, pokud se rozhodce v ČR založit pobočku. Pomáhat je také podle něj potřeba s přímou linkou mezi Tchaj-pejí a Prahou.