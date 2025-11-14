BBC se omluvila Trumpovi, odškodné platit odmítá

BBC se omluvila Donaldu Trumpovi, prezidentovi Spojených států, za způsob, jakým byl upraven jeho projev z 6. ledna 2021 v rámci pořadu Panorama. Televizní stanice však striktně odmítla požadavek na zaplacení odškodného. Společnost uznala, že úprava videa v pořadu vyvolala mylný dojem, že Trump přímo vybízel k násilnému jednání. Z tohoto důvodu se rozhodla, že už pořad, který byl vysílán v roce 2024, nebude znovu odvysílán.
Právní zástupci Donalda Trumpa předtím pohrozili, že pokud BBC neodvolá svá tvrzení, neomluví se a nezaplatí odškodné, bude čelit žalobě o náhradu škody ve výši jedné miliardy dolarů, což odpovídá 759 milionům liber.
Celá kauza měla dokonce za následek rezignaci generálního ředitele BBC Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové, kteří své funkce opustili v neděli. BBC News se obrátila na Bílý dům s žádostí o komentář k celé situaci. Omluva stanice přichází jen několik hodin poté, co deník The Daily Telegraph zveřejnil zprávu o druhém podobném upraveném klipu, který byl vysílán v pořadu Newsnight v roce 2022.
BBC uvedla v sekci Opravy a vysvětlení, zveřejněné ve čtvrtek večer, že pořad Panorama byl přezkoumán po kritice ohledně úpravy Trumpova projevu. BBC měla čas na odpověď do pátku 22:00 GMT, respektive 17:00 EST. Ve svém prohlášení stanice uvedla, že přijímá fakt, že její střih neúmyslně vyvolal dojem, že šlo o souvislou část projevu, a ne o úryvky z různých částí. Právě toto podle BBC vyvolalo chybný dojem, že Donald Trump vyzýval k násilnému jednání.
Mluvčí BBC sdělil, že právníci televize zaslali odpověď na dopis, který v neděli obdrželi od Trumpova právního týmu. Předseda BBC Samir Shah zaslal Bílém domu navíc osobní dopis, ve kterém objasnil prezidentovi Trumpovi, že on i celá korporace litují úpravy projevu z 6. ledna 2021, který byl použit v daném pořadu. I přesto, že BBC upřímně lituje způsobu, jakým byl klip upraven, zásadně nesouhlasí s tím, že by existoval důvod pro žalobu pro pomluvu.
V Trumpově projevu zazněla slova: "Půjdeme dolů ke Kapitolu a budeme povzbuzovat naše statečné senátory a kongresmany a kongresmanky." Více než 50 minut poté pronesl: "A bojujeme. Bojujeme jako čert." V pořadu Panorama byl klip sestříhán tak, že to vyznělo, jako by řekl: "Půjdeme dolů ke Kapitolu... a já tam budu s vámi. A bojujeme. Bojujeme jako čert." Donald Trump v rozhovoru pro Fox News uvedl, že jeho projev byl „zmasakrován“ a způsob jeho prezentace „podvedl“ diváky. BBC obdržela dopis od Trumpových právníků v neděli. Požaduje v něm „úplné a spravedlivé odvolání“ dokumentu, omluvu a „přiměřenou kompenzaci prezidentovi Trumpovi za způsobenou škodu“.
BBC v dopise Trumpovu právnímu týmu uvádí pět hlavních argumentů, proč se nedomnívá, že by měla případ k řešení. Prvním argumentem je, že BBC neměla práva a dokument Panorama nedistribuovala na svých amerických kanálech. V době, kdy byl dokument dostupný na BBC iPlayer, byl omezen pouze pro diváky ve Spojeném království.
Druhým argumentem je, že dokument nezpůsobil Trumpovi žádnou újmu, protože byl krátce poté znovu zvolen. Za třetí, klip nebyl navržen tak, aby klamal, ale měl pouze zkrátit dlouhý projev, a střih nebyl proveden se zlým úmyslem. Čtvrtým argumentem je, že klip neměl být nikdy posuzován izolovaně. Jednalo se o 12 sekund v hodinovém programu, který obsahoval mnoho hlasů na podporu Trumpa. Konečně, názor na věc veřejného zájmu a politická řeč jsou silně chráněny zákony o pomluvě v USA.
Interní zdroj z BBC sdělil, že v korporaci panuje silná víra v předložený případ a v její obranu. BBC News oslovila s žádostí o komentář Ministerstvo kultury, médií a sportu, které uvedlo, že nevydá žádné prohlášení. Lídr Liberálních demokratů Sir Ed Davey naléhal na premiéra, aby „zavolal Trumpovi“, zastavil jeho hrozbu žaloby a „bránil nestrannost a nezávislost BBC“.
Již dříve ve čtvrtek byla BBC obviněna z dalšího zavádějícího sestřihu Trumpova projevu z 6. ledna 2021, a to dva roky před odvysíláním sekvence v Panoramě. V pořadu Newsnight z roku 2022 byl střih trochu odlišný od Panoramy. V něm byl Trump zobrazen, jak říká: "Půjdeme dolů ke Kapitolu. A budeme povzbuzovat naše statečné senátory a kongresmany a kongresmanky. A bojujeme. Bojujeme jako čert. A pokud nebudete bojovat jako čert, nebudete už mít zemi." Následoval hlas moderátorky Kirsty Warkové, která říkala „a bojovali“, přes záběry z nepokojů v Kapitolu.
Bývalý šéf Bílého domu Mick Mulvaney, který rezignoval na diplomatický post a stal se kritikem Trumpa poté, co popsal nepokoje ze 6. ledna jako „pokus o převrat“, v reakci na klip ve stejném pořadu řekl, že video „sestříhalo“ Trumpův projev. Uvedl, že věta o „bojujeme a bojujeme jako čert“ zazněla ve skutečnosti později v projevu, ale video to prezentuje tak, že tyto dvě věci přišly dohromady.
Mluvčí BBC v reakci na čtvrteční zprávu v Telegraphu uvedl, že BBC se drží „nejvyšších redakčních standardů“ a záležitost je prověřována. Mluvčí Trumpova právního týmu deníku Telegraph řekl, že je „nyní jasné, že se BBC zapojila do vzoru pomluv proti prezidentovi Trumpovi“.
Obavy ohledně dokumentu Trump Panorama se objevily, když deník The Telegraph zveřejnil interní memorandum, které se dostalo do médií, napsané bývalým nezávislým externím poradcem redakční komise pro standardy stanice. Dokument mimo jiné kritizoval také zpravodajství BBC o trans problematice a pokrytí války mezi Izraelem a Gazou v rámci BBC Arabic.
Související
Trumpova bezohlednost odhalila jedno podstatné. Americká ekonomická hegemonie je spíše impozantní dům z papíru
Nové e-maily odhalují, že Jeffrey Epstein pečlivě sledoval Donalda Trumpa
Aktuálně se děje
před 25 minutami
BBC se omluvila Trumpovi, odškodné platit odmítá
před 1 hodinou
Počasí o víkendu: Bude chladněji, teploty začnou klesat
včera
Experti: Čína je ve "válce digitálních podpisů" ve třetí fázi, USA jsou stále na začátku
včera
Ukrajina do EU patří. Na její problémy ale ani Unie nemusí stačit
včera
COP30: Pokud budeme pokračovat v těžbě uhlovodíků, lidstvo se samo vyhubí
včera
Německo odmítlo brannou povinnost, sází na dobrovolníky a finanční motivaci
včera
Trumpova bezohlednost odhalila jedno podstatné. Americká ekonomická hegemonie je spíše impozantní dům z papíru
včera
Revoluce ve zdravotnictví na dosah ruky: Lékaři zanedlouho dokáží transplantovat lidem prasečí orgán
včera
Epsteinovy e-maily odhalují kontakty s šéfem Rady Evropy ohledně ruských představitelů
včera
Německý kancléř Merz kvůli korupčnímu skandálu zavolal Zelenskému
včera
Zelenskyj vyhodil ministry zapletené do obřího korupčního skandálu
včera
Evropský parlament couvá. Schválil mírnější klimatický cíl pro rok 2040
včera
Italský deník odmítl publikovat rozhovor s Lavrovem. Moskva zuří
včera
Deset let po útocích v Paříži: Teroristická hrozba ve Francii se mění a radikalizovaní jedinci jsou stále mladší
včera
Školské odbory vyhlašují stávkovou pohotovost
včera
Rubio: USA docházejí možnosti, jak dále uvalovat sankce na Rusko
včera
Ukrajina se připravuje na nejhorší zimu od začátku války
včera
Nové e-maily odhalují, že Jeffrey Epstein pečlivě sledoval Donalda Trumpa
včera
Nejdelší shutdown v historii Spojených států skončil
včera
Počasí se po víkendu změní a místy už může připomínat zimu
Relativně teplé podzimní počasí vydrží do poloviny listopadu, ale v příštím týdnu již nastane ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvyšší teploty po víkendu klesnou pod 10 stupňů, na horách může sněžit.
Zdroj: Jan Hrabě