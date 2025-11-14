BBC se omluvila Trumpovi, odškodné platit odmítá

Libor Novák

14. listopadu 2025 8:24

BBC Studios in Northern Ireland, Belfast, Northern Ireland. Credit: K. Mitch Hodge
BBC Studios in Northern Ireland, Belfast, Northern Ireland. Credit: K. Mitch Hodge

BBC se omluvila Donaldu Trumpovi, prezidentovi Spojených států, za způsob, jakým byl upraven jeho projev z 6. ledna 2021 v rámci pořadu Panorama. Televizní stanice však striktně odmítla požadavek na zaplacení odškodného. Společnost uznala, že úprava videa v pořadu vyvolala mylný dojem, že Trump přímo vybízel k násilnému jednání. Z tohoto důvodu se rozhodla, že už pořad, který byl vysílán v roce 2024, nebude znovu odvysílán.

Právní zástupci Donalda Trumpa předtím pohrozili, že pokud BBC neodvolá svá tvrzení, neomluví se a nezaplatí odškodné, bude čelit žalobě o náhradu škody ve výši jedné miliardy dolarů, což odpovídá 759 milionům liber.

Celá kauza měla dokonce za následek rezignaci generálního ředitele BBC Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové, kteří své funkce opustili v neděli. BBC News se obrátila na Bílý dům s žádostí o komentář k celé situaci. Omluva stanice přichází jen několik hodin poté, co deník The Daily Telegraph zveřejnil zprávu o druhém podobném upraveném klipu, který byl vysílán v pořadu Newsnight v roce 2022.

BBC uvedla v sekci Opravy a vysvětlení, zveřejněné ve čtvrtek večer, že pořad Panorama byl přezkoumán po kritice ohledně úpravy Trumpova projevu. BBC měla čas na odpověď do pátku 22:00 GMT, respektive 17:00 EST. Ve svém prohlášení stanice uvedla, že přijímá fakt, že její střih neúmyslně vyvolal dojem, že šlo o souvislou část projevu, a ne o úryvky z různých částí. Právě toto podle BBC vyvolalo chybný dojem, že Donald Trump vyzýval k násilnému jednání.

Mluvčí BBC sdělil, že právníci televize zaslali odpověď na dopis, který v neděli obdrželi od Trumpova právního týmu. Předseda BBC Samir Shah zaslal Bílém domu navíc osobní dopis, ve kterém objasnil prezidentovi Trumpovi, že on i celá korporace litují úpravy projevu z 6. ledna 2021, který byl použit v daném pořadu. I přesto, že BBC upřímně lituje způsobu, jakým byl klip upraven, zásadně nesouhlasí s tím, že by existoval důvod pro žalobu pro pomluvu.

V Trumpově projevu zazněla slova: "Půjdeme dolů ke Kapitolu a budeme povzbuzovat naše statečné senátory a kongresmany a kongresmanky." Více než 50 minut poté pronesl: "A bojujeme. Bojujeme jako čert." V pořadu Panorama byl klip sestříhán tak, že to vyznělo, jako by řekl: "Půjdeme dolů ke Kapitolu... a já tam budu s vámi. A bojujeme. Bojujeme jako čert." Donald Trump v rozhovoru pro Fox News uvedl, že jeho projev byl „zmasakrován“ a způsob jeho prezentace „podvedl“ diváky. BBC obdržela dopis od Trumpových právníků v neděli. Požaduje v něm „úplné a spravedlivé odvolání“ dokumentu, omluvu a „přiměřenou kompenzaci prezidentovi Trumpovi za způsobenou škodu“.

BBC v dopise Trumpovu právnímu týmu uvádí pět hlavních argumentů, proč se nedomnívá, že by měla případ k řešení. Prvním argumentem je, že BBC neměla práva a dokument Panorama nedistribuovala na svých amerických kanálech. V době, kdy byl dokument dostupný na BBC iPlayer, byl omezen pouze pro diváky ve Spojeném království.

Druhým argumentem je, že dokument nezpůsobil Trumpovi žádnou újmu, protože byl krátce poté znovu zvolen. Za třetí, klip nebyl navržen tak, aby klamal, ale měl pouze zkrátit dlouhý projev, a střih nebyl proveden se zlým úmyslem. Čtvrtým argumentem je, že klip neměl být nikdy posuzován izolovaně. Jednalo se o 12 sekund v hodinovém programu, který obsahoval mnoho hlasů na podporu Trumpa. Konečně, názor na věc veřejného zájmu a politická řeč jsou silně chráněny zákony o pomluvě v USA.

Interní zdroj z BBC sdělil, že v korporaci panuje silná víra v předložený případ a v její obranu. BBC News oslovila s žádostí o komentář Ministerstvo kultury, médií a sportu, které uvedlo, že nevydá žádné prohlášení. Lídr Liberálních demokratů Sir Ed Davey naléhal na premiéra, aby „zavolal Trumpovi“, zastavil jeho hrozbu žaloby a „bránil nestrannost a nezávislost BBC“.

Již dříve ve čtvrtek byla BBC obviněna z dalšího zavádějícího sestřihu Trumpova projevu z 6. ledna 2021, a to dva roky před odvysíláním sekvence v Panoramě. V pořadu Newsnight z roku 2022 byl střih trochu odlišný od Panoramy. V něm byl Trump zobrazen, jak říká: "Půjdeme dolů ke Kapitolu. A budeme povzbuzovat naše statečné senátory a kongresmany a kongresmanky. A bojujeme. Bojujeme jako čert. A pokud nebudete bojovat jako čert, nebudete už mít zemi." Následoval hlas moderátorky Kirsty Warkové, která říkala „a bojovali“, přes záběry z nepokojů v Kapitolu.

Bývalý šéf Bílého domu Mick Mulvaney, který rezignoval na diplomatický post a stal se kritikem Trumpa poté, co popsal nepokoje ze 6. ledna jako „pokus o převrat“, v reakci na klip ve stejném pořadu řekl, že video „sestříhalo“ Trumpův projev. Uvedl, že věta o „bojujeme a bojujeme jako čert“ zazněla ve skutečnosti později v projevu, ale video to prezentuje tak, že tyto dvě věci přišly dohromady.

Mluvčí BBC v reakci na čtvrteční zprávu v Telegraphu uvedl, že BBC se drží „nejvyšších redakčních standardů“ a záležitost je prověřována. Mluvčí Trumpova právního týmu deníku Telegraph řekl, že je „nyní jasné, že se BBC zapojila do vzoru pomluv proti prezidentovi Trumpovi“.

Obavy ohledně dokumentu Trump Panorama se objevily, když deník The Telegraph zveřejnil interní memorandum, které se dostalo do médií, napsané bývalým nezávislým externím poradcem redakční komise pro standardy stanice. Dokument mimo jiné kritizoval také zpravodajství BBC o trans problematice a pokrytí války mezi Izraelem a Gazou v rámci BBC Arabic.

včera

COP30: Pokud budeme pokračovat v těžbě uhlovodíků, lidstvo se samo vyhubí

Prezident Trump Komentář

Trumpova bezohlednost odhalila jedno podstatné. Americká ekonomická hegemonie je spíše impozantní dům z papíru

Rekordní americký shutdown odkryl nejen politickou krizi, ale i hlubší problém – drahotu a nerovnost amerického zdravotního systému. Prezident Donald Trump využil rozpočtové paralýzy k nátlaku na demokraty a neváhal přitom sáhnout na potravinové lístky i mzdy federálních zaměstnanců. Zatímco miliony Američanů se ocitly bez jistoty jídla a zdravotní péče, Evropa zůstává připomínkou, že základní sociální bezpečí nemusí být luxusem, ale právem každého občana.
Prezident Trump

Nové e-maily odhalují, že Jeffrey Epstein pečlivě sledoval Donalda Trumpa

Dokumenty, které ve středu zveřejnil Sněmovní výbor pro dohled, ukazují, že personál Jeffreyho Epsteina ho informoval o leteckém cestování Donalda Trumpa v souvislosti s Epsteinovou vlastní dopravou. Z dokumentů vyplývá, že zesnulý obchodník se sexem nadále sledoval zprávy o svém bývalém příteli i roky poté, co se jejich vztahy zhoršily. Zveřejnění zhruba 20 000 stránek od republikánských členů výboru přichází v době, kdy Trump stále bojuje s politickými následky jejich někdejšího přátelství a také s tím, že ministerstvo spravedlnosti nezveřejnilo dokumenty, jak dlouho sliboval během předvolební kampaně.

před 25 minutami

BBC Studios in Northern Ireland, Belfast, Northern Ireland. Credit: K. Mitch Hodge

před 1 hodinou

včera

včera

Kyjev

Ukrajina do EU patří. Na její problémy ale ani Unie nemusí stačit

Slib, že Ukrajina „patří do Evropy“, se dnes ukazuje jako možná unáhlený a příliš velkorysý. Summit ve Lvově sice potvrzuje politickou podporu Kyjevu, zároveň ale odhaluje tvrdou realitu: vstup země uprostřed války by zatížil obranný systém EU, rozpočet i institucionální stabilitu. Riziko kolapsu zemědělské politiky, přetrvávající korupce, organizovaný zločin a slabá sociální struktura vyvolávají zásadní pochybnosti, zda je Unie schopna integrovat stát takové velikosti a nároků. Evropě tak nezbývá než přiznat, že závazek učiněný v návalu solidarity může přesahovat její současné možnosti.

včera

COP30

COP30: Pokud budeme pokračovat v těžbě uhlovodíků, lidstvo se samo vyhubí

Mezinárodní skupina aktivistů shromážděná v Belému, dějišti klimatického summitu COP30, vydala naléhavou výzvu k uzavření Smlouvy o postupném vyřazení fosilních paliv. Aktivisté naléhají na brazilské předsednictví, aby podnítilo země k ukončení éry uhlí, ropy a plynu, která je hlavní příčinou klimatické krize.

včera

včera

Prezident Trump

Trumpova bezohlednost odhalila jedno podstatné. Americká ekonomická hegemonie je spíše impozantní dům z papíru

Rekordní americký shutdown odkryl nejen politickou krizi, ale i hlubší problém – drahotu a nerovnost amerického zdravotního systému. Prezident Donald Trump využil rozpočtové paralýzy k nátlaku na demokraty a neváhal přitom sáhnout na potravinové lístky i mzdy federálních zaměstnanců. Zatímco miliony Američanů se ocitly bez jistoty jídla a zdravotní péče, Evropa zůstává připomínkou, že základní sociální bezpečí nemusí být luxusem, ale právem každého občana.

včera

včera

Jeffrey Epstein

Epsteinovy e-maily odhalují kontakty s šéfem Rady Evropy ohledně ruských představitelů

Nově zveřejněné dokumenty amerického Kongresu odhalují, že odsouzený sexuální delikvent a finančník Jeffrey Epstein komunikoval s tehdejším generálním tajemníkem Rady Evropy, Thorbjørnem Jaglandem, o navázání kontaktu s vysokými ruskými představiteli. Rada Evropy je přední evropská organizace pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku, dohlížející na Evropský soud pro lidská práva (ECHR). 

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj vyhodil ministry zapletené do obřího korupčního skandálu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přistoupil k rázným opatřením s cílem potlačit rostoucí veřejné pobouření kvůli korupčnímu skandálu v energetickém sektoru. Zelenskyj odvolal dva ministry obviněné ze zapojení do rozsáhlého úplatkářského schématu a zároveň vyzval k uvalení sankcí na svého přítele a bývalého obchodního partnera, který je považován za organizátora celé aféry. 

včera

Evropský parlament

Evropský parlament couvá. Schválil mírnější klimatický cíl pro rok 2040

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili návrh na stanovení závazného cíle Evropské unie snížit emise skleníkových plynů do roku 2040 o 90 % ve srovnání s úrovní z roku 1990. Hlasování dopadlo ve prospěch kontroverzního cíle, kdy pro bylo 379 poslanců, proti 248 a 10 se zdrželo. Tento text, který je nyní stanoviskem Parlamentu, se do značné míry shoduje s pozicí, kterou členské státy EU schválily 5. listopadu.

včera

Sergej Lavrov

Italský deník odmítl publikovat rozhovor s Lavrovem. Moskva zuří

Mezi ruským ministerstvem zahraničí a italským deníkem Corriere della Sera došlo ke sporu ohledně rozhovoru s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, který nebyl zveřejněn. Ruská strana to označuje za cenzuru, zatímco vedení italského deníku tvrdí, že Moskva předložila „nezměrný text plný obvinění a propagandistických tezí“ a odmítla novinářský dialog.

včera

Pray for Paris

Deset let po útocích v Paříži: Teroristická hrozba ve Francii se mění a radikalizovaní jedinci jsou stále mladší

Francouzská národní telefonní linka, určená pro hlášení osob s podezřením na radikalizaci, poskytla serveru France24 vzácný pohled na proměnu teroristické hrozby ve Francii. Policisté, kteří linku obsluhují, uvádějí, že deset let po útocích v Paříži z 13. listopadu 2015, k nimž se přihlásila skupina Islámský stát, se hrozba rozšiřuje i mimo islamistický extremismus a radikalizovaní jedinci jsou stále mladší.

včera

Školství

Školské odbory vyhlašují stávkovou pohotovost

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství dnes plánuje vyhlásit stávkovou pohotovost. Odboráři tak reagují na kritický stav, do kterého se regionální školství dostalo kvůli chybějícím schváleným finančním prostředkům. Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rozpočtu stále schází téměř čtyři miliardy korun, konkrétně 3,7 miliardy korun, které jsou určeny na dofinancování regionálního školství za listopad a prosinec 2025.

včera

Marco Rubio na zápase UFC 316

Rubio: USA docházejí možnosti, jak dále uvalovat sankce na Rusko

Spojené státy americké minulý měsíc uvalily sankce na společnosti Rosněft a Lukoil i jejich dceřiné společnosti ve snaze snížit příjmy Ruska z ropy. Tyto příjmy jsou hlavním zdrojem financování války na Ukrajině a omezení by mělo zatlačit Moskvu k jednacímu stolu s cílem ukončit agresi Kremlu. Hlavní americký diplomat Marco Rubio nicméně ve středu pozdě večer prohlásil, že Spojeným státům docházejí možnosti, jak dále sankcionovat Rusko.

včera

Kyjev

Ukrajina se připravuje na nejhorší zimu od začátku války

Rodiny po celé Ukrajině se chystají na ještě těžší časy, na dlouhou a chladnou zimu, během které se ruský prezident Vladimir Putin pokusí dokončit svou invazi útoky na ukrajinské dodávky a sítě elektřiny. Již minulý víkend zanechal masivní útok drony a raketami velkou část země dočasně bez proudu. Ukrajinci teď snášejí pravidelné výpadky elektřiny, které trvají až šestnáct hodin denně. V zimě mohou teploty na Ukrajině klesnout až na –20 °C.

včera

Prezident Trump

Nové e-maily odhalují, že Jeffrey Epstein pečlivě sledoval Donalda Trumpa

Dokumenty, které ve středu zveřejnil Sněmovní výbor pro dohled, ukazují, že personál Jeffreyho Epsteina ho informoval o leteckém cestování Donalda Trumpa v souvislosti s Epsteinovou vlastní dopravou. Z dokumentů vyplývá, že zesnulý obchodník se sexem nadále sledoval zprávy o svém bývalém příteli i roky poté, co se jejich vztahy zhoršily. Zveřejnění zhruba 20 000 stránek od republikánských členů výboru přichází v době, kdy Trump stále bojuje s politickými následky jejich někdejšího přátelství a také s tím, že ministerstvo spravedlnosti nezveřejnilo dokumenty, jak dlouho sliboval během předvolební kampaně.

včera

Kongres USA

Nejdelší shutdown v historii Spojených států skončil

Prezident Trump podepsal balíček, který ukončil nejdelší shutdown v historii Spojených států, čímž oficiálně obnovil provoz federální vlády. K finálnímu schválení došlo několik hodin poté, co Sněmovna reprezentantů hlasovala poměrem 222 pro a 209 proti přijetí kompromisní dohody mezi republikány a umírněnými senátními demokraty. Tato dohoda zajišťuje financování vlády do ledna a některým klíčovým agenturám dokonce po zbytek fiskálního roku 2026.

včera

Počasí se po víkendu změní a místy už může připomínat zimu

Relativně teplé podzimní počasí vydrží do poloviny listopadu, ale v příštím týdnu již nastane ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvyšší teploty po víkendu klesnou pod 10 stupňů, na horách může sněžit. 

Zdroj: Jan Hrabě

