Bill a Hillary Clintonovi budou vypovídat v Epsteinově kauze

Libor Novák

3. února 2026 9:16

Bill Clinton na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. (12.3.2024)
Bill Clinton na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. (12.3.2024) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Bill a Hillary Clintonovi v pondělí souhlasili s tím, že budou vypovídat v rámci vyšetřování Sněmovny reprezentantů týkajícího se usvědčeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. K tomuto kroku přistoupili jen několik dní předtím, než měla sněmovna hlasovat o jejich obvinění z pohrdání Kongresem. Rozhodnutí následovalo po napjatých sporech s republikánem Jamesem Comerem, předsedou dozorčího výboru, který trval na tom, aby oba manželé podali místopřísežnou výpověď před výborem, a naplnili tak požadavky předvolání.

Mluvčí Clintonových Angel Ureña v reakci na sociálních sítích uvedl, že manželé vyjednávali v dobré víře, zatímco Comer nikoliv. Podle jeho slov bývalý prezident i bývalá ministryně zahraničí k výpovědi dorazí a těší se na nastolení precedentu, který bude platit pro každého. Sněmovně přitom v tomto týdnu hrozilo, že v případě schválení obvinění z pohrdání Kongresem by Clintonovým mohly hrozit vysoké pokuty, nebo dokonce vězení.

James Comer zdůraznil, že Clintonovi si nemohou diktovat podmínky zákonných předvolání. Manželé předtím měsíce odmítali před republikány vedený panel předstoupit s argumentem, že předvolání jsou právně neplatná a nevymahatelná. Obviňovali také Comera, že se na ně zaměřuje v rámci kampaně Donalda Trumpa, která má být odplatou jeho politickým nepřátelům.

Z korespondence mezi výborem a právníky vyplynulo, že Clintonovi dříve nabízeli jinou formu spolupráce. Bill Clinton navrhoval přepisovaný rozhovor k záležitostem vyšetřování a stíhání Epsteina, zatímco Hillary Clintonová nabízela předložení místopřísežného prohlášení. Dozorčí výbor však již minulý měsíc posunul obvinění z pohrdání Kongresem dál jako reakci na jejich tehdejší neochotu vypovídat.

Právníci Clintonových v lednovém dopise označili předvolání za nepřípustný zásah do dělby moci a tvrdili, že neslouží platnému legislativnímu účelu. Podle nich šlo o snahu ztrapnit politické rivaly na pokyn prezidenta Trumpa. Navzdory tomu se pro obvinění Billa Clintona vyslovilo i devět demokratů v jednadvacetičlenném výboru, kteří žádali plnou transparentnost v Epsteinově kauze, a tři demokraté podpořili i postup proti Hillary Clintonové.

Vztah Billa Clintona s Epsteinem se stal pro republikány ústředním bodem v době, kdy sílí tlak na objasnění aktivit finančníka, který v roce 2019 spáchal sebevraždu v newyorské cele. Clinton měl s Epsteinem na přelomu tisíciletí doložený společenský vztah, podobně jako řada dalších vlivných mužů včetně Trumpa. Z žádného protiprávního jednání v souvislosti s těmito kontakty však bývalý prezident obviněn nebyl.

Ministerstvo spravedlnosti v pátek zveřejnilo přes tři miliony souborů souvisejících s Epsteinem, včetně tisíců videí a snímků. Materiály obsahovaly také e-maily mezi Elonem Muskem a Epsteinem, které naznačují bližší vztah, než se dříve vědělo. Demokraté po zveřejnění těchto dat slíbili boj proti údajnému zametání stop poté, co Trumpova administrativa v neděli prohlásila vyšetřování za uzavřené.

Mnoho vysoce postavených demokratů i republikánský kongresman Thomas Massie se domnívají, že ministerstvo spravedlnosti stále zadržuje miliony dalších stran informací. Právníci Clintonových se snažili proti předvoláním z loňského srpna bojovat, ale pod hrozbou řízení o pohrdání Kongresem začali vyjednávat o kompromisu. Nadále však kritizují Comera za vnášení politiky do vyšetřování a za to, že nepožaduje odpovědnost od Trumpovy administrativy kvůli průtahům při předávání spisů ministerstva spravedlnosti.

Zdroj: Libor Novák

