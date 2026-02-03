Bill a Hillary Clintonovi budou vypovídat v Epsteinově kauze

Bill a Hillary Clintonovi v pondělí souhlasili s tím, že budou vypovídat v rámci vyšetřování Sněmovny reprezentantů týkajícího se usvědčeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. K tomuto kroku přistoupili jen několik dní předtím, než měla sněmovna hlasovat o jejich obvinění z pohrdání Kongresem. Rozhodnutí následovalo po napjatých sporech s republikánem Jamesem Comerem, předsedou dozorčího výboru, který trval na tom, aby oba manželé podali místopřísežnou výpověď před výborem, a naplnili tak požadavky předvolání.
Mluvčí Clintonových Angel Ureña v reakci na sociálních sítích uvedl, že manželé vyjednávali v dobré víře, zatímco Comer nikoliv. Podle jeho slov bývalý prezident i bývalá ministryně zahraničí k výpovědi dorazí a těší se na nastolení precedentu, který bude platit pro každého. Sněmovně přitom v tomto týdnu hrozilo, že v případě schválení obvinění z pohrdání Kongresem by Clintonovým mohly hrozit vysoké pokuty, nebo dokonce vězení.
James Comer zdůraznil, že Clintonovi si nemohou diktovat podmínky zákonných předvolání. Manželé předtím měsíce odmítali před republikány vedený panel předstoupit s argumentem, že předvolání jsou právně neplatná a nevymahatelná. Obviňovali také Comera, že se na ně zaměřuje v rámci kampaně Donalda Trumpa, která má být odplatou jeho politickým nepřátelům.
Z korespondence mezi výborem a právníky vyplynulo, že Clintonovi dříve nabízeli jinou formu spolupráce. Bill Clinton navrhoval přepisovaný rozhovor k záležitostem vyšetřování a stíhání Epsteina, zatímco Hillary Clintonová nabízela předložení místopřísežného prohlášení. Dozorčí výbor však již minulý měsíc posunul obvinění z pohrdání Kongresem dál jako reakci na jejich tehdejší neochotu vypovídat.
Právníci Clintonových v lednovém dopise označili předvolání za nepřípustný zásah do dělby moci a tvrdili, že neslouží platnému legislativnímu účelu. Podle nich šlo o snahu ztrapnit politické rivaly na pokyn prezidenta Trumpa. Navzdory tomu se pro obvinění Billa Clintona vyslovilo i devět demokratů v jednadvacetičlenném výboru, kteří žádali plnou transparentnost v Epsteinově kauze, a tři demokraté podpořili i postup proti Hillary Clintonové.
Vztah Billa Clintona s Epsteinem se stal pro republikány ústředním bodem v době, kdy sílí tlak na objasnění aktivit finančníka, který v roce 2019 spáchal sebevraždu v newyorské cele. Clinton měl s Epsteinem na přelomu tisíciletí doložený společenský vztah, podobně jako řada dalších vlivných mužů včetně Trumpa. Z žádného protiprávního jednání v souvislosti s těmito kontakty však bývalý prezident obviněn nebyl.
Ministerstvo spravedlnosti v pátek zveřejnilo přes tři miliony souborů souvisejících s Epsteinem, včetně tisíců videí a snímků. Materiály obsahovaly také e-maily mezi Elonem Muskem a Epsteinem, které naznačují bližší vztah, než se dříve vědělo. Demokraté po zveřejnění těchto dat slíbili boj proti údajnému zametání stop poté, co Trumpova administrativa v neděli prohlásila vyšetřování za uzavřené.
Mnoho vysoce postavených demokratů i republikánský kongresman Thomas Massie se domnívají, že ministerstvo spravedlnosti stále zadržuje miliony dalších stran informací. Právníci Clintonových se snažili proti předvoláním z loňského srpna bojovat, ale pod hrozbou řízení o pohrdání Kongresem začali vyjednávat o kompromisu. Nadále však kritizují Comera za vnášení politiky do vyšetřování a za to, že nepožaduje odpovědnost od Trumpovy administrativy kvůli průtahům při předávání spisů ministerstva spravedlnosti.
Související
Clintonovi uvítali rozhodnutí Bidena, podpořili Harrisovou
Bill Clinton s manželkou Hillary vyzvali k dalšímu financování Bidenovy kampaně
Hillary Clintonová , Bill Clinton
Aktuálně se děje
před 22 minutami
„Vláda nemá být pouťovým autodromem pro Motoristy.“ Sněmovna zahájila jednání o nedůvěře vládě
před 1 hodinou
Bill a Hillary Clintonovi budou vypovídat v Epsteinově kauze
před 1 hodinou
Klid zbraní skončil. Rusko podniklo nejrozsáhlejší letošní raketový a dronový útok na Ukrajinu
před 3 hodinami
Výhled počasí do konce února. Meteorologové řekli, zda nastane změna
včera
Trumpa naštval moderátor cen Grammy. Na Noaha chce poslat právníky
včera
Česká výprava sportovců na olympiádu bude rekordní. Dodatečně se dostala sjezdařka Negri
včera
Odstartovaly turnusy jarních prázdnin. Tady je velký přehled termínů
včera
Slavii se poslední zápas v Lize mistrů nevydařil. Ani na Kypru si výhru nepřipsala
včera
Končí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitosti. Týká se statisíců lidí
včera
Kolář přiznal, že Pavel si s Macinkou volal prostřednictvím jeho telefonu
včera
Počasí má v části Česka dělat do středy potíže. Platí výstraha
včera
Není to jen hybridní konflikt. Rusko je v otevřené válce s Evropou, varuje americký generál
včera
Vláda schválila odsunutí termínu pro vyplácení superdávky. Macinka začne komunikovat jinak, oznámil Babiš
včera
Nic se nezměnilo. Trump chce stále ovládnout Grónsko, varuje premiér
včera
Klempíř si na ministerstvo pozve umělce, kteří ho kritizovali na nedělní demonstraci
včera
Íránský prezident vydal pokyn k zahájení rozhovorů se Spojenými státy
včera
Papež jmenoval novým pražským arcibiskupem Stanislava Přibyla
včera
Propaganda mě označuje za nepřítele, lidé na ulicích mi ale děkují, říká moskevský novinář BBC
včera
Izrael otevřel stěžejní přechod Rafáh mezi Pásmem Gazy a Egyptem. Pustí do něj 50 Palestinců
včera
Turek tvrdí, že má od právníků připravený návrh žaloby na Pavla
Poslanec za hnutí Motoristé sobě Filip Turek oznámil, že má od právníků připravený návrh žaloby na ochranu osobnosti směřující proti prezidentu Petru Pavlovi. Spor mezi oběma muži se vyostřil poté, co hlava státu odmítla Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Turek o postupu informoval v pondělí před jednáním koaliční rady ve Strakově akademii s tím, že chce další kroky nejprve probrat s koaličními partnery.
Zdroj: Libor Novák