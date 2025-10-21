Bílý dům: Setkání Trumpa s Putinem není zatím v plánu

Neexistují "žádné plány" pro setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským protějškem Vladimirem Putinem v "bezprostřední budoucnosti". Uvedl to v úterý zástupce Bílého domu. Ještě minulý čtvrtek přitom Trump prohlásil, že se s ruským prezidentem setká v Budapešti během následujících dvou týdnů, aby projednali válku na Ukrajině.
Původně se mělo tento týden konat přípravné setkání mezi americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Bílý dům však nyní oznámil, že oba ministři měli "produktivní" telefonický hovor a osobní schůzka tak již není "nutná". Bílý dům nesdělil žádné další podrobnosti o tom, proč byly rozhovory odloženy.
Trump diskutoval o summitu v Budapešti s Putinem telefonicky. Stalo se to den před jeho setkáním s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě. Některé zprávy naznačovaly, že rozhovory se Zelenským byly "hlučnou hádkou". Zdroje tvrdily, že Trump tlačil na Zelenského, aby se vzdal rozsáhlých území na východní Ukrajině jako součást dohody s Ruskem.
V pondělí však Trump přijal návrh na příměří, podporovaný Kyjevem a evropskými lídry, který by zmrazil konflikt na současné frontové linii. "Ať se to uřízne tak, jak to je," prohlásil Trump.
Rusko opakovaně odmítá zmrazení současné kontaktní linie. Ruský ministr zahraničí Lavrov v úterý uvedl, že Moskva má zájem pouze o "dlouhodobý, udržitelný mír", čímž naznačil, že zmrazení frontové linie by bylo pouze dočasným příměřím.
Lavrov dodal, že je třeba řešit "kořenové příčiny konfliktu". Kreml tím obvykle myslí řadu maximalistických požadavků, které zahrnují uznání plné ruské suverenity nad Donbasem a demilitarizaci Ukrajiny. Ty jsou však pro Kyjev a jeho evropské partnery nepřijatelné.
Zelenskyj uvedl, že diskuse o frontové linii jsou "začátkem diplomacie". Nicméně dodal, že Rusko dělá "vše pro to, aby se diplomacii vyhnulo". Také prohlásil, že jediným tématem, které donutí Moskvu "věnovat pozornost", je otázka dodávek zbraní dlouhého doletu na Ukrajinu.
Putinův neplánovaný telefonát s Trumpem minulý čtvrtek se uskutečnil v předvečer spekulací, že se USA chystají poslat Ukrajině rakety Tomahawk dlouhého doletu, které by mohly zasáhnout hluboko do Ruska.
Zelenskyj uvedl, že to byla právě otázka Tomahawků, která donutila Rusko zapojit se do diskuse. Mluvení o těchto raketách se ukázalo být "silnou investicí do diplomacie", dodal.
