Blízký východ ho potopil, teď se do něj vrací. Proč se Tony Blair angažuje v plánu na mír v Gaze?

Libor Novák

2. října 2025 21:37

Tony Blair
Tony Blair Foto: dailymail.co.uk **dailymail.co.uk**

Bývalý britský premiér Tony Blair se po letech strávených v ústraní chopil nové příležitosti k definování svého odkazu. Přijal totiž klíčovou roli v novém plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ukončení konfliktu v Pásmu Gazy. Blair, jehož pověst byla vážně pošramocena podporou invaze do Iráku před 22 lety, se nyní vrací do regionu, který jej dlouhodobě zaměstnává a který pro něj byl zdrojem diplomatického trápení i po odchodu z Downing Street.

Jeho šance na úspěch v Gaze se jeví jako velmi nízké. Kritici varují, že pokud se Blair, který má za sebou neúspěšné působení jako blízkovýchodní mírotvorce, vrhne do situace v Gaze jako „koloniální místokrál“, napětí se jen zvýší. Namísto ukončení války by se mohl ocitnout v dalším neřešitelném sporu.

Většina Trumpova mírového plánu vychází z Blairova vlastního 21stránkového návrhu, který zahrnuje vytvoření vysoce postavené přechodné rady. Blair se má stát členem této rady, přestože byl původně kandidátem na jejího předsedu. Na poslední chvíli si však šéfovskou pozici uzmul Trump. Trump Blairovi v pondělí po setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem vysekl poklonu.

Úspěch plánu je nicméně velkou neznámou kvůli přetrvávajícímu nepřátelství mezi Hamasem a Izraelem. Pro dvaasedmdesátiletého politika, který si vybudoval výnosný byznys v poradenství vládám a bankám, a který zůstává kontroverzní postavou v blízkovýchodní problematice, je to pozoruhodný obrat. Diplomaté, jako David M. Satterfield, potvrdili, že Blair se tomuto tématu věnuje dlouhodobě.

Blair má bohaté zkušenosti s řešením zdánlivě neřešitelných sporů, především díky Velkopáteční dohodě z roku 1998, která ukončila desetiletí sektářského násilí v Severním Irsku. Spojenci věří, že tato zkušenost, kdy získal důvěru irských republikánů i unionistů, bude neocenitelná i při sjednávání dohody mezi Izraelem a Hamasem.

Kritici, jako akademická a bývalá politička Monica McWilliams, se nicméně ptají, kolik se Blair ze Severního Irska skutečně poučil, když učinil „katastrofální rozhodnutí“ vstoupit do války v Iráku. Reakce na Irák se táhne s Blairovým životem po odchodu z vlády.

Od roku 2007 do roku 2015 působil jako zvláštní vyslanec Kvartetu (USA, OSN, EU a Rusko) s cílem urovnat izraelsko-palestinský konflikt. Pracoval na rušení izraelských kontrolních stanovišť a na posílení palestinské ekonomiky. Jeho historie spojená s Irákem ale vzbuzovala u Palestinců podezření a byl vnímán jako nakloněný Izraeli.

Podle analytiků by mu měl být Irák varováním. Přechodný orgán, který si on a Trump pro Gazu představují, nese znaky Koaliční prozatímní správy (CPA), která byla zřízena v Iráku po svržení Saddáma Husajna a která nedokázala zemi stabilizovat. Přechodná správa v Iráku selhala a upadla do krvavého povstání.

Blairův návrh pro Gaza International Transitional Authority se snaží vyvarovat chyb z minulosti. Volá po vytvoření palestinské výkonné autority, která by zajišťovala služby a koordinovala by odzbrojování militantů s Palestinskou autonomií. Blair v pondělí Trumpův plán uvítal a označil ho za „odvážný a inteligentní“.

Trump však naznačil, že se nebude podílet na každodenním řízení. Těžká práce tak zůstane na Blairovi, jehož institut již spolupracuje s asi 40 zeměmi po celém světě. Přestože Blair dlouhodobě trvá na svém závazku vůči palestinské věci, je otázkou, jak se mu podaří prosadit ambiciózní agendu v nestabilním regionu.

před 8 hodinami

Hamás americký návrh na příměří v Pásmu Gazy odmítá

Související

Greta Thunbergová

Izraelská armáda zatkla Gretu Thunbergovou

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová a další účastníci na lodích s humanitární pomocí, které směřovaly do Gazy, byli zadrženi izraelskou armádou. Stalo se tak poté, co bylo zachyceno přes dvanáct plavidel Globální Flotily Sumud (GSF). Tento krok vyvolal značné mezinárodní pobouření.

Více souvisejících

Izrael Pásmo Gazy Tony Blair

Aktuálně se děje

před 34 minutami

Tony Blair

Blízký východ ho potopil, teď se do něj vrací. Proč se Tony Blair angažuje v plánu na mír v Gaze?

Bývalý britský premiér Tony Blair se po letech strávených v ústraní chopil nové příležitosti k definování svého odkazu. Přijal totiž klíčovou roli v novém plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ukončení konfliktu v Pásmu Gazy. Blair, jehož pověst byla vážně pošramocena podporou invaze do Iráku před 22 lety, se nyní vrací do regionu, který jej dlouhodobě zaměstnává a který pro něj byl zdrojem diplomatického trápení i po odchodu z Downing Street.

před 1 hodinou

před 3 hodinami

před 4 hodinami

E-3 Sentry

Posílení východního křídla NATO: Aliance reaguje na ruské průniky do vzdušného prostoru

Po sérii údajných průniků ruských letounů a dronů do vzdušného prostoru NATO Aliance posiluje svou přítomnost na východním křídle, aby čelila hrozbě z Ruska. Zpravodajská stanice CNN dostala možnost připojit se k osmihodinovému monitorovacímu letu pod názvem „Eastern Sentry“ (Východní hlídka). Úkolem mise je hluboký dohled nad ruským a běloruským územím a včasné odhalování možného narušení vzdušného prostoru NATO.

před 5 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

Nemůžete se rozhodnout, komu hodit hlas? Přinášíme velký přehled volebních kalkulaček

Volební kalkulačky se staly nepostradatelným nástrojem před každými volbami. Umožňují rychle porovnat vlastní postoje s programy stran a během pár minut nabídnou orientační doporučení. Zjednodušují složitou politickou realitu a mají i osvětový efekt, ale nelze je vnímat jako náhradu důkladného sledování politiky. EuroZprávy.cz proto přinášejí přehled kalkulaček, které jsou dostupné, efektivní a spolehlivé.

před 5 hodinami

Lukáš Otys

ETS II v současné podobě je hrozba pro domácnosti i firmy, říká lídr TOP09 na Karlovarsku Otys. Klimatické cíle ale musí být motorem naší konkurenceschopnosti

Lídr TOP09 v Karlovarském kraji a dvojka na tamní kandidátce koalice Spolu Lukáš Otys v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, jak se koalice staví k návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, problémům mladých lidí nebo klimatické krizi a s ní spojenou environmentální politikou Evropské unie. „V dnešní podobě ETS II nepodporuji. Je to hrozba pro domácnosti a firmy, zdražilo by to teplo i dopravu,“ říká.

před 5 hodinami

Prezident Trump

Byl summit s Putinem naprostý propadák? Změna Trumpovy rétoriky vůči Ukrajině vyvolává pochybnosti

Pozorovatelé a komentátoři byli překvapeni, když prezident Donald Trump nedávno, ve stejném týdnu jako jeho projev v OSN, učinil zjevný obrat ve svém postoji a předpověděl, že Ukrajina může vyhrát válku proti Rusku. Toto prohlášení z Bílého domu představuje značný kontrast oproti dřívějšímu pesimismu a výtkám, které Trump směřoval na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ještě během jejich únorového setkání. Zásadní otázkou je, co tuto náhlou rétorickou změnu vyvolalo a zda skutečně znamená, že je Trump nyní stejně odhodlaný v podpoře Kyjeva jako evropští spojenci v NATO. 

před 6 hodinami

Prezident Trump

Trump je ze shutdownu nadšený. Mluví o trvalém osekání demokratických agentur

Prezident Donald Trump ráno na sociální síti Truth Social s nadšením okomentoval současný shutdown vlády a označil jej za „bezprecedentní příležitost“, kterou mu prý „radikální levicoví demokraté“ sami poskytli. Bílý dům využívá pozastavení financování k masivnímu propouštění federálních zaměstnanců a rušení programů, které jsou pro Demokratickou stranu prioritní.

před 7 hodinami

Jiří Mašek

Bydlení, práce, daně i klima. Co nabízejí politici pro budoucnost Česka?

Bydlení, práce, daně i klima – tři politici z ANO, STAN a KDU-ČSL se pro EuroZprávy.cz vyjádřili k tématům, která nejvíce pálí mladou generaci. Jiří Mašek (ANO) slibuje státní podporu bydlení a škrty ve státní správě, Martin Exner (STAN) mluví o spravedlivějším daňovém systému a investicích do klimatu i obrany. Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) zdůrazňuje digitalizaci, úspory na úřednících a „rozumný poměr“ mezi ekonomickým růstem a ochranou životního prostředí.

před 7 hodinami

Kongres USA

Co po shutdownu čeká USA? Situace se může vyvinout jedním z těchto směrů

V úterý večer nebyl americký Senát schopen schválit zákon o financování, a tak došlo k uzavření federální vlády, poprvé za téměř sedm let. V důsledku toho byly federální operace drasticky omezeny. Stejně jako všechny předchozí, i tento "shutdown" jednoho dne skončí. Může to trvat dny či týdny, ale rostoucí tlak veřejnosti a politické nepříjemnosti nakonec donutí jednu ze stran ustoupit. Server BBC představil čtyři scénáře, jak se může situace vyvíjet.

Aktualizováno před 7 hodinami

Ilustrační fotografie

Útok v Manchesteru: Muž najel u synagogy do lidí, tři mrtví

Dva lidé zemřeli po útoku nožem a najetím autem, ke kterému došlo u synagogy Heaton Park v severním Manchesteru. Policie předpokládá, že třetí obětí je útočník, kterého zastřelila policie. K incidentu došlo v den Jom kipur, nejsvětější den židovského kalendáře. Další tři civilisté jsou ve vážném stavu a byli převezeni do nemocnice.

před 8 hodinami

Teroristé Hamásu

Hamás americký návrh na příměří v Pásmu Gazy odmítá

Velitel vojenského křídla hnutí Hamás v Pásmu Gazy vyjádřil nesouhlas s novým americkým návrhem na příměří, a to navzdory tomu, že Izrael plán prezidenta Trumpa již akceptoval. Vyjednavači se spojili s Izz al-Din al-Haddadem, který má za to, že plán má Hamás zlikvidovat bez ohledu na to, zda ho přijme, či odmítne. Z toho důvodu je pevně rozhodnut v boji pokračovat. 

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Vilém Štěpán Prokopík

Euro nás nespasí, ale jsme připraveni ho přijmout. S extremisty ani s Babišem do vlády nepůjdeme, říká Prokopík

Dvojka olomoucké kandidátky a garant obranné politiky Hnutí Generace Vilém Štěpán Prokopík v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz přiblížil postoje své strany k otázkám obrany a zahraniční politiky. Hovořil mimo jiné o sestřelování ruských letounů, ale také o prohlubování evropské integrace a možném přijetí eura. „Čekáme dlouho a Rusko přitom rozumí síle. Když si vzpomenu na sestřelení ruské stíhačky Tureckem, která letěla ze Sýrie, bylo to jasné – prostě ji sestřelit,“ říká jedna z hlavních tváří hnutí. Prokopík zároveň vysvětlil, s kým je Hnutí Generace připraveno spolupracovat, a které subjekty naopak jednoznačně odmítá.

před 10 hodinami

Letadla, ilustrační foto

Problém přímo nad našimi hlavami: Evropské aerolinky ženou své piloty až na hranu

Podle rozsáhlé studie se piloti a palubní personál evropských leteckých společností cítí pod stále větším tlakem, aby pracovali dlouhé hodiny, skrývali známky únavy a potlačovali obavy z ohrožení bezpečnosti. Výzkum Gentské univerzity v Belgii, do kterého se zapojilo 6 900 pracovníků, zjistil, že snaha leteckých společností o snižování nákladů a honba za ziskem "systematicky oslabily" bezpečnost. Mnoho vyčerpaných zaměstnanců se navíc cítí být příliš zastrašeno, než aby zpochybnili rozhodnutí managementu.

před 11 hodinami

Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO) se utkali v duelu na CNN Prima News. (1.10.2025)

Politico: Babišův populistický apel inspirovaný Trumpem rezonuje v Ostravě. Posouvá Evropu do sféry vlivu Moskvy

Ostrava, dříve silně levicové, ale nyní upadající průmyslové centrum, se podle webu Politico stává hybnou silou pro populistického miliardáře a zemědělského magnáta Andreje Babiše. Ten se v průzkumech před nadcházejícími parlamentními volbami výrazně dere k vítězství, což by mohlo posunout střední Evropu dále od Bruselu a potenciálně do sféry vlivu Moskvy. 

před 12 hodinami

Ursula von der Layenová na Summitu skupiny G7 v Hirošimě, Japonsku, 19.–21. května 2023

Výsledek setkání lídrů EU je prakticky nulový. Konkrétní kroky se nenastolily

Prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa mají jedno společné – jejich návrhy se nesetkaly s podporou. To se ukázalo zcela jasně ještě předtím, než středeční summit lídrů Evropské unie v Kodani překročil plánovaný čas ukončení. Přestože prezidenti a premiéři trvali na tom, že je potřeba učinit něco proti ruské agresi, k výraznému konsenzu o konkrétních krocích nedošlo.

před 13 hodinami

Kongres USA

Amerika v krizi: Kdy shutdown skončí nikdo neví, hrozí hromadné propouštění

Aktuální uzavření vlády USA, takzvaný "shutdown", se zatím odehrává v pomalém politickém tempu. Politický tlak sice postupně sílí, ale drama je teprve v úvodní fázi. Demokraté i Republikáni se navzájem obviňují, ale základní rovnice, která vedla ke krizi, zůstává neměnná: obě strany vnímaly větší politickou výhodu v tom, že vládu nechají uzavřít, než v tom, že ji udrží v provozu.

před 13 hodinami

Greta Thunbergová

Izraelská armáda zatkla Gretu Thunbergovou

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová a další účastníci na lodích s humanitární pomocí, které směřovaly do Gazy, byli zadrženi izraelskou armádou. Stalo se tak poté, co bylo zachyceno přes dvanáct plavidel Globální Flotily Sumud (GSF). Tento krok vyvolal značné mezinárodní pobouření.

před 15 hodinami

Počasí po víkendu by mělo být teplejší, ukazuje předpověď

Po víkendu bude následovat první ryze říjnový týden, jenž by měl ve srovnání s aktuálním týdnem přinést teplejší počasí. Teploty vyšplhají až na 19 stupňů, ukazuje předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy