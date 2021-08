Afghánistán začali opouštět první američtí vojáci

USA, jejichž jednotky střeží kábulské letiště, mají v plánu dodržet dohodnutá termín odchodu 31. srpna, uvedl v úterý americký prezident Joe Biden.

O tom, které jednotky na letišti v Kábulu už nejsou zapotřebí, může podle jednoho z amerických činitelů citovaných CNN rozhodnout velitel na místě. Může tak učinit na základě několika faktorů, včetně počtu otevřených bran na letišti nebo množství přicházejících lidí. "Pokud můžete mít menší misi a stále ji provádět, tak můžete snížit svou stopu a riziko," nechal se slyšet nejmenovaný americký činitel.

Skutečnost, že malý počet amerických vojáků už odletěl, svědčí o tom, jak rychle se situace vyvíjí, poznamenala CNN. Západní země evakuace z kábulského letiště v posledních dnech urychlily. S blížícím se datem, do kdy mají američtí vojáci Afghánistán opustit, ale bude podle televizní stanice armáda brzy nucena přesunout svou pozornost z přepravy Američanů a afghánských spolupracovníků na bezpečné stažení vojáků a ukončení operace na letišti.

Očekává se, že počet evakuovaných Afghánců se bude postupně snižovat, zatímco počet vojáků opouštějících letiště se bude navyšovat, podotkla CNN. Šéf Bílého domu mezitím v úterý uvedl, že od poloviny srpna se podařilo ze země evakuovat na 70.700 lidí. V Kábulu však zůstává stále mnoho zoufalých afghánských spolupracovníků spojenců, kteří se obávají represí ze strany radikálního hnutí Tálibán a snaží se dostat z vlasti do bezpečí.

Bílý dům v úterý uvedl, že se Biden rozhodl dodržet termín odchodu vojáků na doporučení Pentagonu, který vyjádřil obavy o bezpečnost jednotek. Washington se obává rizika souvisejícího s hrozbami teroristické organizace Islámský stát, která operuje v Afghánistánu. Prezident zároveň Pentagon a ministerstvo zahraničí požádal o vypracování plánu pro případ, že by bylo nutné harmonogram stahování upravit. Odchod USA podle státníka závisí i na spolupráci s Tálibánem. Ten prohlásil, že všechny západní evakuace musí skončit do 31. srpna.

Británie a další státy skupiny G7 na úterním mimořádném jednání podle serveru BBC News na USA naléhaly, aby zůstaly v Afghánistánu i po 31. srpnu a umožnily tak více evakuačních letů. Na kábulském letišti je nyní téměř 6000 amerických vojáků, zhruba tisícovka příslušníků britské armády a menší kontingenty dalších zemí NATO.

Do Afghánistánu se mezitím v úterý neohlášeně vypravili dva američtí kongresmani, čímž podle zdrojů agentury AP vyrušili vojáky na letišti, kteří museli zákonodárcům poskytovat informace a zajistit jim bezpečnost. Demokrat Seth Moulton a republikán Peter Meijer, oba váleční veteráni, přiletěli do Afghánistánu charterovým letem a na letišti strávili několik hodin. Někteří američtí činitelé poté, co informace vyšla najevo, politikům vytkli, že mohli připravit o místa v letadle evakuované Američany nebo prchající Afghánce. Dvojice výtky odmítla se slovy, že se ujistili, že odlétají letem s volnými místy. "Jako členové Kongresu máme povinnost vykonávat dohled nad výkonnou mocí," zdůvodnili svou výpravu.