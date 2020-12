Izrael chystá rychlé naočkování pětiny populace, objednal vakcínu od Pfizer a BioNTech

Při zamýšlené rychlosti by podle izraelských sdělovacích prostředků mohla být v zemi naočkována do ledna až pětina obyvatel. Čtyři miliony dávek vakcíny umožní naočkovat dva miliony lidí.

Server The Times of Israel napsal, že první zásilky by mohly dorazit už příští týden. Televize Channel 13 tvrdí, že izraelští odborníci nyní zvažují možnost, že se začne očkovat, jakmile užití látky schválí místní regulační orgán, a nebude se čekat na schválení amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Ten se má k jednání na toto téma sejít ve středu a mohl by vakcínu pro USA schválit příští týden, uvádí izraelský server.

Šezy Levy z ministerstva zdravotnictví ve čtvrtek pohrozil další uzávěrou kvůli zastavení růstu nakažených. Úřady zvažují vyhlásit uzávěru o svátku chanuka, který je osmidenní a začne 10. prosince.

Ve čtvrtek ohlášených 1568 nových případů nákazy je nejvyšší denní údaj od 15. října, kdy v Izraeli platila rozsáhlá uzávěra. S covidem-19 v zemi zemřelo 2891 lidí a od začátku epidemie se nakazilo přes 341.000 lidí.

Levy připomenul, že na začátku listopadu už se denní přírůstek pohyboval jenom kolem 600 případů, nyní je víc než dvojnásobný. Podle Levyho virus šíří lidé vracející se ze zemí s vysokým počtem případů, kteří nedodržují striktně izolaci. "Musím poukázat na velký počet nákaz mezi lidmi vracejícími se z Turecka. Máme v úmyslu zpřísnit podmínky izolace pro lidi přijíždějící z 'červených' zemí, jinak čísla dál porostou," řekl Levy. Lidé mají po návratu z rizikových zemí nastoupit dvoutýdenní karanténu.