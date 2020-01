Izrael loni přiznal občanství 1200 Arabům z Jeruzaléma

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Izrael loni přiznal své občanství 1200 palestinským obyvatelům východního Jeruzaléma. Informoval o tom dnes s odvoláním na vládní zdroje deník The Times of Israel. Ve srovnání s rokem 2018 je to trojnásobné zvýšení. Ve východním Jeruzalémě žijí převážně Arabové, kteří mohou za určitých podmínek požádat o izraelské občanství.