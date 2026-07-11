Pavel by byl rád, kdyby se spor mezi ním a Babišem uklidnil

Prezident Petr Pavel se domnívá, že by se po summitu NATO mohla situace mezi ním a premiérem Andrejem Babišem (ANO) uklidnit. Podle Pavla je stále možné se na řadě věcí pragmaticky domluvit.
Pavel se ke vztahu s premiérem Babišem vyjádřil během sobotní diskuze na slovenském festivalu Pohoda, které se zúčastnil společně s bývalou slovenskou hlavu státu Zuzanou Čaputovou. "Dokážu si představit, že po tom období, které bylo hodně rozjitřené, se situace trochu zklidní," uvedl prezident podle webu novinky.cz.
Podle Pavla vyžaduje ústava i každodenní politická realita, aby se nejvyšší ústavní činitelé uměli domluvit. "Věřím, že to přejde. Pokud bude premiér schopen vnímat rozdílný názor ne jako mé osobní nepřátelství vůči němu, pak určitě budeme schopni se pragmaticky na řadě věcí domluvit," dodala hlava státu.
Vztah obou politiků je v současnosti poznamenán především sporem ohledně složení české delegace na uplynulém summitu NATO, který se tento týden uskutečnil v turecké Ankaře za účasti prezidenta i premiéra.
Babišova vláda si původně nepřála přítomnost prezidenta Pavla na aliančním jednání. Pražský hrad se proto obrátil na Ústavní soud, který předběžným opatřením uložil kabinetu, aby prezidenta doplnil na seznam účastníků. Českou delegaci tak nakonec tvořili oba nejvyšší ústavní činitelé, k nimž se připojili ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
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