Druhý český BlackHawk vyrazil do boje s požáry ve Francii

Česko na výzvu Evropského koordinačního centra vysílá do požáry poničené Francie další, v pořadí už druhý vrtulník. Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí. Země o mezinárodní pomoc modulů leteckého hašení žádala v rámci Mechanismu civilní ochrany EU. Na jihu se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu.
Do místa určení ve francouzském Valence, severně od Marseille a jižně od Lyonu, proto dnes v 9 hodin ráno odletěl vrtulník BlackHawk soukromého provozovatele. Jde i v tomto případě o vrtulník, který v ČR zajišťuje letecké hašení v rizikové sezóně. Tento konkrétní Black Hawk kromě grantu rescEU-transition spolufinancuje i Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo vnitra ČR.
"Stejně jako nám letos během požáru v Národním parku České Švýcarsko s hašením pomáhali slovenští kolegové, poskytujeme teď i my podporu Francii při zvládání rozsáhlých požárů. Období sucha a veder přinášejí stále vyšší riziko vzniku rozsáhlých lesních požárů napříč Evropou. Právě proto je vzájemná pomoc a solidarita mezi evropskými státy nezbytná – umožňuje rychle nasadit potřebnou techniku i odborníky tam, kde jsou nejvíce potřeba. Ministerstvo se podobně jako v předchozích letech spolupodílí na posílení leteckého hašení v ČR během letních měsíců částkou 30 milionů korun," uvedl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
"Rozsáhlé přírodní požáry představují stále častější bezpečnostní riziko, na které musí být evropské státy připraveny společně reagovat. Česká republika má zkušené hasiče připravené zasáhnout při mimořádných událostech doma i v zahraničí. Naše týmy pravidelně prokazují vysokou úroveň odbornosti, připravenosti a schopnost rychle reagovat i ve velmi náročných podmínkách. Jsem přesvědčen, že jejich zkušenosti významně přispějí také k zvládnutí rozsáhlých požárů na jihu Francie," dodal ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)
Boj s požáry je v okolí Valence velmi problematický, protože se jedná o značně členitý a kopcovitý terén a nasazené pozemní síly, asi 350 hasičů, na jejich zvládnutí nestačí. Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného shozu dopravit na požářiště až 3 450 litrů vody.
Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, tj. 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči – tedy dva letečtí záchranáři z HZS hl. m. Prahy a velitel modulu z HZS Středočeského kraje. Na místo by měl vrtulník dorazit dnes odpoledne.
Jak už bylo řečeno, jde o v pořadí druhý vrtulník, který Česká republika do Francie vyslala. První odstartoval v pátek 10. července 2026 v 9:40 hodin ráno z Letiště Přerov. Za sebou má první den nasazení, zasahuje přibližně 40 kilometrů jihovýchodně od základny ve Valence, poblíž města Die. Čeští hasiči se zaměřují především na skalnatá a výše položená místa, kam se pozemní jednotky nedostanou. Tempo nasazení během včerejšího dne mírně ovlivňovala vzdálenost vodního zdroje, i tak se během soboty podařilo uskutečnit 40 shozů. Výhled na další dny zůstává z hlediska požárního rizika ve Francii nepříznivý. K větru se má přidat také velmi horké počasí.
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Zdroj: Lucie Podzimková