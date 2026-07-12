Už jen první stupeň poplachu platí kvůli požáru jedné z budov v areálu bývalého Svitu ve Zlíně. Hasiči v noci pokračovali v zásahu, protože chtějí především zamezit dalšímu šíření zplodin. Případem se zároveň zabývá policie.
Během sobotního rána byl počet zasahujících jednotek snížen na šest, přestože na místě stále docházelo k hoření zasaženého materiálu. Hasiči si jako hlavní cíl vytyčili likvidaci poháru a zamezení vzniku zplodin hoření, které obtěžují zlínské obyvatele.
Náročný zásah pokračoval i vpodvečer, kdy došlo k dalšímu střídání zasahujících jednotek. Velitel zároveň rozhodl o snížení stupně požárního poplachu na první. Přes noc na místě zůstali profesionální i dobrovolní hasiči, kteří měli pokračovat v dohašování požáru a dálkové dopravě vody.
Požár jedné z budov v areálu bývalého Svitu, kde měly sklady například společnosti Alpine Pro či Vasky, vypukl ve čtvrtek. V průběhu zásahu platil i zvláštní stupeň požárního poplachu, oheň zapříčinil částečné zřícení domu, který podle všeho bude muset úplně k zemi.
Policie v případu zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Celková škoda zatím nebyla vyčíslena. Okolní ulice zůstanou minimálně do pondělí pro veřejnost uzavřené a zapáskované, okolí požáru budou střežit policisté.
Související
Teplé počasí úřaduje. Nebezpečí požárů se rozšířilo na další oblasti
Hasiči nadále zasahují ve Zlíně. Stupeň poplachu se dále snížil
Požáry , Hasiči , Zlínský kraj
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Ve Zlíně už platí jen první stupeň požárního poplachu. Případ řeší policie
před 1 hodinou
Republikáni přišli o výraznou osobnost. Zemřel senátor Lindsey Graham
před 1 hodinou
Filmové Vary jsou u konce. Vyhrálo Padlé ovoce, cenu má i Vášáryová
před 2 hodinami
Írán opět uzavřel Hormuzský průliv. Američané opět útočili
před 4 hodinami
Výhled počasí na další víkend. Bude tropické, na závěr se změní
včera
V Česku se nastavují pravidla pro bezpečné využívání AI ve zdravotnictví
včera
Wimbledon ovládly Češky. Díky nekompromisnosti nakonec slaví Nosková
včera
Trump se dočkal další pocty. Na Floridě přejmenovali letiště
včera
Pavel by byl rád, kdyby se spor mezi ním a Babišem uklidnil
včera
Princ Harry potěšil britského krále. Meghan mu přivezla ukázat vnoučata
včera
Hlavní nádraží čeká důležitá oprava. Omezí provoz na magistrále
včera
Kuba zažila druhý blackout za pět dní. Energetická krize se prohlubuje
včera
V Česku je přes 300 tisíc řidičáků s končící platností, upozornil úřad
včera
Ajatolláha pomstíme, přislíbil mladší Chameneí spoluobčanům
včera
Teplé počasí úřaduje. Nebezpečí požárů se rozšířilo na další oblasti
včera
Poslanci schválili novelu stavebního zákona. Proces má zrychlit a zjednodušit
včera
Putin by teď na mír nepřistoupil, naznačují informace z Kremlu
včera
Sucho je mimořádné a prohloubí se, varují meteorologové před tropickou vlnou
včera
Trump vyhrožuje Íránu úplným zničením
včera
Hasiči nadále zasahují ve Zlíně. Stupeň poplachu se dále snížil
Druhým dnem v pátek pokračoval zásah u ničivého požáru jedné z budov v areálu bývalého Svitu ve Zlíně. Hasiči přistoupili k dalšímu snížení stupně požárního poplachu, už jim také nepomáhá vrtulník.
Zdroj: Jan Hrabě