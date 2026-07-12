Ve Zlíně už platí jen první stupeň požárního poplachu. Případ řeší policie

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. července 2026 10:45

Hasiči pokračují v zásahu u požáru ve Zlíně.
Hasiči pokračují v zásahu u požáru ve Zlíně. Foto: HZS Zlínského kraje

Už jen první stupeň poplachu platí kvůli požáru jedné z budov v areálu bývalého Svitu ve Zlíně. Hasiči v noci pokračovali v zásahu, protože chtějí především zamezit dalšímu šíření zplodin. Případem se zároveň zabývá policie. 

Během sobotního rána byl počet zasahujících jednotek snížen na šest, přestože na místě stále docházelo k hoření zasaženého materiálu. Hasiči si jako hlavní cíl vytyčili likvidaci poháru a zamezení vzniku zplodin hoření, které obtěžují zlínské obyvatele. 

Náročný zásah pokračoval i vpodvečer, kdy došlo k dalšímu střídání zasahujících jednotek. Velitel zároveň rozhodl o snížení stupně požárního poplachu na první. Přes noc na místě zůstali profesionální i dobrovolní hasiči, kteří měli pokračovat v dohašování požáru a dálkové dopravě vody.

Požár jedné z budov v areálu bývalého Svitu, kde měly sklady například společnosti Alpine Pro či Vasky, vypukl ve čtvrtek. V průběhu zásahu platil i zvláštní stupeň požárního poplachu, oheň zapříčinil částečné zřícení domu, který podle všeho bude muset úplně k zemi. 

Policie v případu zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Celková škoda zatím nebyla vyčíslena. Okolní ulice zůstanou minimálně do pondělí pro veřejnost uzavřené a zapáskované, okolí požáru budou střežit policisté.

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Zdroj: Jan Hrabě

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