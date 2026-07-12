Hrad reagoval na Babišovo video. Pavel odhalil, o co mu jde

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. července 2026 18:56

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Pražský hrad se rozhodl reagovat na nejnovější vyjádření premiéra Andreje Babiš (ANO). Mluvčí hlavy státu zdůraznil, že Petr Pavel nepoužívá žádné osobní útoky na předsedu vlády. Vztah nejvyšších činitelů je momentálně poznamenán především sporem ohledem složení české delegace na uplynulém summitu NATO.  

"Prezident republiky usiluje o to, aby s předsedou vlády pravidelně jednal a hledal řešení důležitých záležitostí pro občany. Platí, že komunikace z naší strany je věcná a nekonfliktní. Prezident nepoužívá osobní útoky," uvedl hradní mluvčí Vít Kolář pro web novinky.cz. 

Babiš ve víkendovém videu tvrdí, že za ním na summitu v Ankaře chodili zástupci jiných zemí a ptali se ho, co na aliančním jednání dělá prezident Pavel. "Dopadlo to, jak jsem říkal – ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné," konstatoval šéf hnutí ANO. "Kdyby Macinka nebyl nad věcí a nepustil mu to místo, seděl by úplně vzadu," podotkl. 

Prezidenta zároveň zkritizoval za to, že se zúčastnil i úterní neformální večeře. Vyjádřil také domněnku, že hlavě státu zajistilo účast české velvyslanectví v Turecku. Komentoval i oficiální fotku, kde byli oba čeští představitelé daleko od sebe. "Turecký protokol byl natolik milostivý, že nás dal na společné fotce každého na jednu stranu," prohlásil premiér. 

Vztah obou politiků je v současnosti poznamenán především sporem ohledně složení české delegace na uplynulém summitu NATO, který se tento týden uskutečnil v turecké Ankaře za účasti prezidenta i premiéra. 

Babišova vláda si původně nepřála přítomnost prezidenta Pavla na aliančním jednání. Pražský hrad se proto obrátil na Ústavní soud, který předběžným opatřením uložil kabinetu, aby prezidenta doplnil na seznam účastníků. Českou delegaci tak nakonec tvořili oba nejvyšší ústavní činitelé, k nimž se připojili ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). 

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