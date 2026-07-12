Írán opět uzavřel Hormuzský průliv. Američané opět útočili

Lucie Podzimková

12. července 2026 8:28

Hormuzský průliv
Hormuzský průliv Foto: NASA

Írán po dalším incidentu v Hormuzském průlivu uzavřel klíčovou námořní cestu. Podle Washingtonu jde o špatné rozhodnutí, americká armáda v noci na neděli zasáhla přes sto íránských cílů. Íránské revoluční gardy ani tentokrát neváhaly s odvetou. 

Americké vojenské velení uvedlo, že podniklo třetí sérii úderů během tohoto týdne, protože íránské revoluční gardy zaútočily na kyperskou loď MV GFS Galaxy, která po zásahu nemohla dále pokračovat v plavbě kvůli poškození motoru. Zároveň se pohřešuje jeden z námořníků. Podle Pentagonu bylo zasaženo 140 íránských cílů, šlo o sklady raket a dronů či komunikační zařízení. 

"Írán měl další příležitost demonstrovat dodržování Memoranda o porozumění po předchozích útocích na komerční lodě, ale znovu selhal," konstatovala americká armáda. "Írán udělal špatné rozhodnutí. Teď za něj zaplatí," vzkázal ministr obrany Pete Hegseth. 

Íránské revoluční gardy na další údery reagovaly útokem na americkou základnu v Jordánsku, zároveň zaměstnaly protivzdušnou obranu ve Spojených arabských emirátech, Kataru, Kuvajtu a Bahrajnu. Gardisté zároveň oznámili, že uzavřeli Hormuzský průliv až do odvolání. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Americké a íránské delegace se o víkendu měly zapojit do diplomatických jednání v Ománu, kam vyrazili viceprezident J. D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, zvláštní vyslanec Steve Witkoff a Jared Kushner. Washington chtěl mimochodem požadovat, aby Teherán veřejně prohlásil, že Hormuzský průliv je otevřený, a přislíbil, že nebude útočit komerční lodě. 

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