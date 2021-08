Tálibán dobyl správní středisko další afghánské provincie

"Mohu potvrdit, že Ghazní padlo dnes ráno do rukou Tálibánu. Převzali kontrolu nad klíčovými oblastmi města: úřadem guvernéra, policejním ředitelstvím a vězením," sdělil AFP předseda provinční rady Ghazní Násir Ahmad Fakírí. Dodal, že někde se ještě bojuje, ale většinu města bojovníci Tálibánu prakticky ovládli.

Z deseti správních středisek, které Tálibán od květnového zahájení své ofenzivy dobyl, je Ghazní nejblíže k afghánské metropoli Kábulu.

Ghazní, které do rukou povstalců nakrátko padlo už v roce 2018, je podle AFP jednou ze dvou doposud nejvýznamnějších kořistí povstalců. Druhou je čtvrtmilionový Kunduz, který je pokládán za bránu do severních provincií bohatých na nerostné suroviny a díky své poloze u hranic s Tádžikistánem je strategicky důležitý. Ovládat toto město znamená podle stanice BBC mít pod kontrolou i jednu z nejdůležitějších cest pro pašování afghánského opia a heroinu do Střední Asie a dál do Evropy.