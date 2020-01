Trump a Netanjahu pohřbili mír? Z Washingtonu zní slova o radikálním obratu

Drtivá rána pro vizi dvou států

Trump slíbil, že Spojené státy uznají izraelskou svrchovanost nad údolím Jordánu a veškeré izraelské osady postavené na západním břehu této řeky, nastiňuje prestižní deník. Deklaruje, že jde o radikální obrat americké politiky realizované v uplynulém půlstoletí.

"Netanjahu, který škodolibě slíbil rychlé nastolení izraelského práva ve všech oblastech, které plán uznává, se odvděčil tím, že Trumpa nazval, 'největším přítelem, kterého kdy Izrael měl v Bílém domě'," pokračuje editorial. Naznačuje, že Trump bude tuto pochvalu bude ve snaze o své znovuzvolení zajisté vyzdvihovat.

Proti tomu Netanjahu se bude v březnových parlamentních volbách prezentovat Izraelcům jako lídr, který na Washingtonu vymohl dříve nepředstavitelné ústupky, očekává americký server. Dodává, že oba politici mohou doufat, že téma odvede pozornost od jejich aktuálních kauz, v případě Trumpa od impeachmentu a v případě Netanjahua od korupčních trestních činů, z nichž byl v úterý obžalován.

Americké posvěcení anexe území, na kterém vznikly židovské osady, budou drtivou ranou pro možnost řešení na bázi dvou států, Izraele a Palestiny, deklaruje Washington Post. Podotýká, že každý, kdo se k tomuto řešení kloní, může jen doufat, že zbytek plánu bude brzy zapomenut, protože jeho realizace by vytvořila takové podmínky, které znemožní mír a pro budoucí izraelské a americké politiky by bylo těžké je zvrátit.

Navíc, Trumpem nastavené podmínky pro vznik palestinského státu jsou prakticky totožné s těmi, které prosazuje Netanjahu, který je proto také tak rychle podpořil, konstatuje renomovaný deník. Vysvětluje, že palestinský "stát" by postrádal mnoho běžných rysů suverenity, například kontrolu vlastních hranic, vzdušného prostoru, výsostných vod a zahraniční politiky.

Izrael by také disponoval rozhodující pravomocí v bezpečnostních otázkách a měl by právo vyslat na palestinská území vlastní vojenské jednotky, poukazuje Washington Post. Dodává, že v novém arabském státě by nadále žily desítky tisíc Izraelců, kterým by vládl Izrael, který by si rovněž ponechal plnou kontrolu Jeruzaléma, vyjma několika málo oblastí, které se již dnes nacházejí mimo bezpečnostní zónu města.

Cynismus a sobectví

"Aby získali silně ořezanou nezávislost, Palestinci musí splnit dlouhý seznam podmínek, včetně vytvoření institucí v západním stylu, odzbrojit hnutí Hamás a uznat Izrael coby židovský stát," píše prestižní deník. Zdůrazňuje, že i za situace, kdyby současné palestinské vedení hodlalo podmínky splnit - což neplatí -, nemůže tak učinit v dohledné budoucnosti.

Netanjahu ostatně prohlásil, že Palestincům potrvá velmi dlouho dostat se "na začátek cesty", připomíná editorial. Poukazuje, že proti tomu anexe palestinských území, na kterých stojí izraelské osady, může začít během několika dnů.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Jediný aspekt plánu, který si žádá izraelský ústupek, je vágní, nevynutitelný příslib, že osady na území, které má být v budoucnu součástí Palestiny, nebudou během následujících čtyř let expandovat, uvádí vlivný server. Očekává, že Palestinci budou mobilizovat arabské a evropské země, aby proti tomuto schématu vystoupily.

Pokud se Izrael uchýlí k uvedené anexi jeho diplomatické vztahy s Jordánskem a možná i dalšími arabskými státy se ocitnou v ohrožení, varuje Washington Post. Kritizuje, že nic z toho ale Trumpa s Netanjahuem nezajímá, protože sledují své krátkodobé politické přežití.

"Blízkovýchodní mír byl dosud vzdálenou vyhlídkou, ale tito cyničtí a sobečtí politici ji ještě vzdálili," končí pochmurně americký deník.