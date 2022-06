Turecko podle Lipavského musí jednat s uchazeči o vstup do NATO, věří ve shodu

— Autor: ČTK

Finsko, Švédsko a Turecko musejí zasednout k jednomu jednacímu stolu a posunout otázku rozšíření Severoatlantické aliance (NATO). Na dotaz ČTK to dnes řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Věří, že bude nalezena shoda. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v neděli uvedl, že aliance by mohla rozhodnout o přijetí Švédska a Finska do svých řad až po summitu v Madridu, který se bude konat na konci června.