Turecko stojí podle Erdogana o vstup do Šanghajské organizace pro spolupráci

— Autor: ČTK

Cílem Turecka je vstoupit do Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), která zahrnuje mimo jiné Čínu a Rusko. Uvedl to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, informovala dnes agentura Reuters. Turecko by se tak stalo prvním členem Severoatlantické aliance, který by do SCO vstoupil.