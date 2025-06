Boeing 787 Dreamliner: Oči světa se obrací na letadlo považované za nejbezpečnější ze všech

Dreamliner vstoupil do provozu v roce 2011 a během více než deseti let provozu přepravil přes miliardu cestujících bez jediné smrtelné nehody. Přesto se dlouhodobě potýkal s problémy v kvalitě výroby – od vadných součástek po úmyslné obejití kontrolních postupů. Právě na to dlouhodobě upozorňovali whistlebloweři, tedy zaměstnanci, kteří promluvili o chybách a nedostatcích uvnitř firmy.

Boeing začal Dreamliner vyvíjet na začátku 21. století, v době rostoucích cen paliva. Místo rychlosti, kterou nabízel původní koncept Sonic Cruiser, se firma zaměřila na efektivitu a spotřebu. Letoun byl revoluční nejen použitím kompozitních materiálů místo tradičního hliníku, ale také elektrickými systémy a aerodynamickým designem.

Zatímco Airbus sázel na gigantický A380 pro přepravu velkého množství lidí mezi velkými uzlovými letišti, Boeing vsadil na efektivní přepravu mezi menšími městy – a jak ukázal vývoj trhu, tato strategie se ukázala jako správná.

Už v roce 2013 musel být provoz 787 na několik měsíců zastaven kvůli požárům lithium-iontových baterií. Od té doby se sice provozní problémy stabilizovaly, ale výrobní nedostatky pokračovaly. Zavedení výrobní linky v Jižní Karolíně, mimo tradiční sídlo firmy v Seattlu, mělo podle kritiků za následek ztrátu kontroly nad kvalitou.

Nejvýraznějším hlasem kritiky byl John Barnett, bývalý kontrolor kvality, který veřejně tvrdil, že kvůli tlaku na rychlou výrobu se v letadlech objevují závažné konstrukční chyby. Podle něj byly některé díly instalovány z tzv. šrotových kontejnerů a neodstraněné kovové třísky v blízkosti kabeláže mohly představovat riziko požáru nebo zkratu. FAA jeho tvrzení částečně potvrdila – v několika případech se skutečně ztratily nekonformní díly a byla zaznamenána přítomnost kovových úlomků pod palubami.

Barnett opakovaně varoval, že je jen otázkou času, než se stane něco velkého. V roce 2024, uprostřed soudního sporu s Boeingem, spáchal sebevraždu.

Podobné obavy vyjádřila i další bývalá zaměstnankyně Cynthia Kitchens, která už v roce 2011 upozorňovala na úmyslnou instalaci závadných dílů. Nedávno vystoupil i Sam Salehpour, současný pracovník Boeingu, jenž senátnímu výboru sdělil, že při výrobě 787 docházelo ke zkracování montážních postupů, což vedlo k potenciálně nebezpečným vadám na trupu. Upozornil, že až 1000 letounů může být vystaveno riziku únavového selhání konstrukce.

Boeing tato tvrzení odmítá a tvrdí, že jejich letadla prošla přísnou kontrolou FAA a že žádné bezpečnostní riziko nehrozí.

I přes všechny výtky má 787 za sebou více než miliardu přepravených cestujících bez jediné smrtelné nehody – až do června 2025. Analytik Richard Aboulafia upozorňuje, že kdyby se ve starších strojích vyskytovaly vážné problémy, projevily by se už dříve.

Letoun Air India, který se zřítil v indickém Ahmedábádu, byl v provozu přes 11 let. Vyšetřování zatím pokračuje, ale organizace jako Foundation for Aviation Safety upozorňují, že 787 se už dříve objevoval v dokumentech FAA, například kvůli možnému pronikání vody z toalet do elektrických rozvodů.

Odborníci se zatím shodují, že přestože letoun čelil vážné kritice, jeho provozní bezpečnost zůstává statisticky výjimečně vysoká. I Scott Hamilton z konzultantské firmy Leeham Company uvedl, že by bez váhání znovu nastoupil do Dreamlineru.

Závěr vyšetřování havárie Air India bude rozhodující – může buď potvrdit důvěru v letoun, nebo naopak odhalit hlubší problémy, které whistlebloweři už léta předpovídají.