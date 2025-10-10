Bombardování Gazy pokračuje, navzdory schválenému plánu o příměří

Gaza
Ačkoliv izraelská vláda ráno schválila plán příměří, který měl okamžitě vstoupit v platnost, izraelské válečné letouny zahájily v časných pátečních hodinách intenzivní letecké údery v centru Chán Júnisu v jižní Gaze. Útoky proběhly kolem 5:45 místního času (čtvrtek 22:45 ET). Dronové nálety nad městem stále probíhají a izraelské dělostřelecké ostřelování ve středu Chán Júnisu stále pokračuje.

Svědci sdělili CNN, že v pátek ráno probíhaly letecké a dělostřelecké útoky i ve městě Gaza, zejména v čtvrtích Tal Al-Hawa a Al-Sabra. Videozáznam agentury Reuters ukazuje záblesk na obloze nad Gazou v 5:55 místního času, po němž následoval zvuk exploze. Krátce nato je v dálce vidět stoupat sloup černého kouře. Není jasné, zda video zachycuje útok na město Gaza nebo Chán Júnis.

Podle dvou izraelských představitelů, kteří hovořili pod podmínkou anonymity pro CNN, schválila izraelská vláda dříve ráno plán příměří, který měl okamžitě vstoupit v platnost. Přesto zůstává nejasné, zda kancelář izraelského premiéra vydala izraelským obranným silám (IDF) rozkaz k zastavení palby. CNN se obrátila na IDF s žádostí o vyjádření.

Náklady, které válka Palestincům způsobuje, podtrhuje skutečnost, že počet obětí v Gaze dosáhl 27 lidí ve stejný den, kdy Izrael souhlasil s plánem příměří, který má podle nadějí světových lídrů ukončit krveprolití. Podle údajů nemocničních úředníků po celé enklávě bylo osm lidí zabito izraelskou palbou ve čtvrtek, zatímco zbývajících 19 obětí zahrnovalo 15 těl vyproštěných zpod trosek a čtyři lidi, kteří podlehli svým zraněním. Oběti pocházely většinou z města Gaza.

Dříve ve čtvrtek si izraelský útok na dům ve městě Gaza vyžádal šest mrtvých a více než 40 Palestinců, včetně žen a dětí, zůstalo uvězněných pod troskami, jak uvedla Civilní obrana enklávy. Izraelská armáda prohlásila, že útočila na „teroristickou buňku Hamasu“, ale neposkytla žádné důkazy. Není možné nezávisle ověřit prohlášení armády, a tak zůstává nejasné, zda premiér Benjamin Netanjahu vydal izraelské armádě rozkaz k zastavení palby. 

